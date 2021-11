La carga inalámbrica en los móviles es sin duda una innovación práctica y cómoda porque nos permite librarnos de los molestos cables. Pero para tener un buen dispositivo que realice correctamente su función, necesitarás elegir uno de los mejores cargadores inalámbricos como el INIU WI-211 , para que puedas cargar el móvil de una forma efectiva y rápida sin necesidad de tener el móvil conectado a un cable.

También es un método bastante bueno para que el puerto de tu móvil no se estropee, pero no todos los cargadores son iguales. Por este motivo, hoy hemos seleccionado únicamente las mejores opciones del mercado, y así evitarás comprar un cargador que no te ofrezca un sistema de carga efectivo.

¿Cuáles son los mejores cargadores inalámbricos del mercado?

A pesar de la gran variedad de opciones que nos encontramos en el mercado al buscar cargadores inalámbricos, no todos ofrecen las mismas características. Por este motivo, hoy hemos seleccionado únicamente las 8 mejores alternativas, así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Cargador inalámbrico INIU WI-211

Cargador inalámbrico INIU WI-211

Sin duda esta es una de las mejores opciones que encontrarás en el mercado en cuanto a cargadores inalámbricos. Cuenta con un indicador inteligente adaptativo que permite informar sobre el estado de carga. Demás, se adapta automáticamente a la luz para que el cargador se adapte por completo a las condiciones ambientales, lo que te permitirá localizarlo de una forma más práctica.

Es un paquete de 2 cargadores, los cuales son totalmente compatibles con la carga rápida y que a diferencia de otros modelos tiene una potencia de 15W. Esto hace que se pueda cargar el móvil hasta 45 minutos más rápido frente a los modelos de 10W. Funciona perfectamente hasta a 4mm de distancia del móvil lo que permite tener un gran rendimiento, se conecta mediante un puerto USB 3.0 de carga rápida para conseguir una mayor eficiencia. Es compatible con la mayoría de móviles con sistema de carga inalámbrica Qi, de todas las marcas del mercado.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es un excelente producto en cuanto a calidad-precio, carga muy rápido el móvil, y por su tamaño es fácil de transportar". Por otra parte, afirman que "carga rápidamente, con un diseño muy agradable y con un piloto lateral que indica que se está cargando correctamente el móvil". Es un dispositivo de alta calidad con un funcionamiento totalmente ergonómicas y vienen dos bases de carga y dos cables.

Ver precio

2. Cargador inalámbrico CHAOYETECH JN-05

Cargador inalámbrico CHAOYETECH JN-05

Este es un modelo que cuenta con un sistema de carga rápida que es compatible con QC 2.0 y QC 3.0, lo que lo hace compatible con dispositivos iPhone y Samsung Galaxy. Es un sistema que alimenta 2 veces más rápido el móvil que con un cargador con un cable normal. Tiene un diseño muy delgado, sin pitidos, y con un indicador LED que es discreto y que no genera ningún tipo de molestias durante la noche.

Tiene una base de goma antideslizante, que evitará que el dispositivo se deslice durante la carga, y tiene un sistema de protección contra sobrecalentamiento. Su grosor es de tan solo 8.4mm, y tiene un diseño muy atractivo, por lo que puede convertirse en un elemento decorativo tanto para tu hogar como para la oficina. Si la funda de carga es de más de 4mm, puede influir en la carga o incluso interrumpirla.

Las opiniones que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado son muy positivas, asegurando que "durante la carga no se calienta, no hace ruidos extraños y funciona correctamente para cargar los dispositivos móviles". También destacan que "es un cargador inalámbrico muy bonito, con unos muy buenos materiales, y carga bastante bien el móvil".

Ver precio

3. Cargador inalámbrico NANAMI M220

Cargador inalámbrico NANAMI M220

Se trata de un cargador inalámbrico que cuenta con un sistema de dos bobinas, con lo que permite la carga tanto horizontal como vertical sin ningún inconveniente. Tiene tres modos de carga que son el de 7.5W para cargar dispositivos iPhone, de 10W para dispositivos Samsung, y de 5W para teléfonos que soportan carga inalámbrica tradicional de otras marcas. Por lo tanto, es compatible con la gran mayoría de los dispositivos que nos encontramos en el mercado.

Permite la carga del teléfono a través de la funda siempre que esta no sea de más de 5mm de grosor. Tiene un sistema indicador LED que te irá avisando del estado de carga del dispositivo, y que se volverá verde para el modo de carga. Si el teléfono no está bien alineado parpadeará con una luz LED azul. Tiene un sistema de protección inteligente que permite controlar la temperatura y así evitar cualquier tipo de inconvenientes.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un buen modelo, que evita que maltrates el conector USB cuando vas a cargar el móvil, aunque carga un poco lento". Además, destacan que "cumple con su función perfectamente, y carga el móvil muy rápido".

Ver precio

4. Cargador inalámbrico Belkin WIA001vfWH

Cargador inalámbrico Belkin WIA001vfWH

Se trata de un modelo que cuenta con un sistema de carga rápida de hasta 10W, que se adapta a la perfección a dispositivos con tecnología Qi. Permite la carga del dispositivo móvil de forma inalámbrica incluso con fundas ligeras de plástico. Sin embargo, debes asegurarte de que la funda no sea de un grosor superior a los 3mm, porque de lo contrario no podrás cargar tu dispositivo.

Está completamente certificado para Qi de seguridad, y tiene una garantía de dos años. Es compatible con todos los dispositivos que tengan habilitada la carga inalámbrica Qi. Incorpora un indicador LED de luz blanca que indicará si el teléfono está bien alineado y cargándose correctamente. Viene con un cargador de pared Quick Charge 3.0, que permite suministrar la corriente suficiente para una carga totalmente óptima.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo asegurando que "es una base de carga inalámbrica fantástica, que tiene una gran relación calidad-precio, y puedes instalarlo donde quiera que gustes". Por otra parte, aseguran que "cumple con las expectativas, es muy fácil de usar y es bastante efectivo".

Ver precio

5. Cargador inalámbrico Anker PowerWave Pad

Cargador inalámbrico Anker PowerWave Pad

Este es un modelo de cargador inalámbrico que te permite cargar tu móvil únicamente con colocarlo en el centro del dispositivo. Es ideal para cuidar el puerto USB de tu dispositivo, porque no tendrás que enchufar o desenchufar cables. Tiene compatibilidad universal, puesto que cuenta con una salida de 10W para Samsung Galaxy, 7,5W para iPhone y 5W para el resto de teléfonos o auriculares inalámbricos.

Permite cargar el móvil con la funda, para que no tengas que quitar la funda cada vez que vas a cargar el móvil. Se puede cargar a través de fundas de hasta 5mm de grosor, excepto si tienen elementos metálicos o magnéticos. Viene con un cable micro-USB de 1.2 metros que permite que puedas tener una gran comodidad al cargar el móvil en cualquier parte.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son bastante positivas asegurando que "es muy cómodo para cargar el móvil, porque solo lo dejas sobre el cargador sin preocuparse mucho por centrarlo y cumple con las características del fabricante". También destacan que "el cargador funciona correctamente, no se calienta y tiene buena sujeción por lo que no se desliza al cargar".

Ver precio

6. Cargador inalámbrico Anker PowerWave A2524

Cargador inalámbrico Anker PowerWave A2524

Se trata de un modelo que te ofrecerá un sistema de carga de 10W para Samsung Galaxy y de 5W para iPhone y otros móviles compatibles con carga inalámbrica. Es un modelo que carga bastante rápido, y que ofrece un sistema de carga tanto vertical como horizontal. Es perfecto para seguir utilizando tu móvil mientras que se va cargando, lo que aportará una gran comodidad.

Es compatible con carga a través de las fundas protectoras, siempre que no tengan accesorios de metal porque pueden interferir en la carga. Tiene compatibilidad universal, con cualquier teléfono que sea compatible con Qi. Para el modo de carga rápida, es indispensable un adaptador de pared Quick Charge 2.0 o 3.0.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "cumple por completo con las expectativas, y permite cargar super rápido el iPhone". Además, destacan que "carga sin problemas, tiene un buen acabado, y cuenta con un LED indicador de carga siendo totalmente recomendado".

Ver precio

7. Cargador inalámbrico AGPTEK DW01-EU

Cargador inalámbrico AGPTEK DW01-EU

Sin duda es un sistema de carga inalámbrico que permite cargar la mayoría de dispositivos móviles de una forma cómoda. Cuenta con cuatro modos de carga diferentes de 15W, 10W, 7,5W y 5W, lo que hace que se adapte a la perfección a la mayoría de los modelos de teléfonos móviles. Permite carga rápida que incrementa hasta en un 40% la eficiencia, lo que permite alcanzar la carga máxima del teléfono en el menor tiempo posible.

Tiene un diseño con una superficie de vidrio templado 2.5D, que le confiere un aspecto muy moderno, y que lo hace completamente compatible con los dispositivos móviles de varios tamaños. Está fabricado con una base de aleación de aluminio que permite tener una buena disipación de calor. Además, tiene un indicador LED que te permitirá conocer el estado de carga del móvil, y no hace ningún tipo de ruido para que no moleste durante la noche.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es un cargador estéticamente precioso, carga rápida y se puede usar con el cargador del móvil en especial si es de carga rápida". Por otra parte, afirman que "tiene muy buen acabado, es fino y ligero, y su capacidad de carga es muy rápida, y al tener una superficie de cristal le da un aspecto muy bueno". Es un modelo de carga rápida que es compatible con la mayoría de los dispositivos móviles del mercado y que admite carga rápida.

Ver precio

8. Cargador inalámbrico yootech ES-F500

Cargador inalámbrico yootech ES-F500

Este es un modelo que tiene dos modos de carga de 7.5W para iPhone y de 10W para los teléfonos Samsung Galaxy. Además, cuenta con un modo de 5W, para móviles que soportan carga inalámbrica pero no carga rápida. Esto permite que tengas una gran comodidad al cargar tu móvil sin necesidad de utilizar ningún tipo de cable.

Ofrece un sistema más seguro y fácil de usar, con una tecnología de protección inteligente multifunción que proporciona un buen control de temperatura. Está fabricado en material ABS que es resistente al fuego, y que te ofrece una gran durabilidad. Tiene un indicador LED verde que parpadeará durante 3 segundos si la fuente está conectada, y después durante 16 segundos si reconoce el teléfono bien conectado. Al iniciar el proceso de caga la luz se apagará manteniéndose así durante todo el proceso de carga.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "funciona muy bien, y se puede cargar el móvil incluso con funda de silicona, y es un producto de muy buena calidad". También destacan que "es un cargador inalámbrico para el móvil que es económico y eficaz". Es sin duda una gran opción si buscas un cargador inalámbrico barato para tu dispositivo móvil.

Ver precio

Consejos para escoger un buen cargador inalámbrico: ¿Qué tener en cuenta?

Para que puedas escoger un cargador inalámbrico para tu móvil, tendrás que fijarte en algunos aspectos que serán claves antes de comprar. Entre ellos están:

Diseño

Existen modelos que son horizontales y otros que son verticales siendo una de las decisiones que tendrás que tomar antes de comprar. Los verticales tienen la ventaja de que te permitirán seguir usando el móvil mientras que este está cargando sin ningún tipo de problemas.

Por otra parte, los que son horizontales pueden tener unos diseños muy interesantes que pueden servir incluso para la decoración del hogar.

Luz LED

Este es uno de los elementos de los que algunos usuarios se quejan, porque pueden causar molestias durante la noche mientras se duerme si la luz es muy fuerte. Sin embargo, si no tienen una luz LED no será fácil saber si el teléfono está cargando correctamente.

Lo ideal será busca un modelo que tenga una luz LED que se ajuste al ambiente o que se apague por completo mientras que el dispositivo está cargando. Este es un punto importante a considerar para que el cargador no sea incómodo de utilizar.

Velocidad de carga

La velocidad de carga está relacionada directamente con la potencia que tenga el cargador, y de momento no igualan la velocidad de un cargador normal. La carga estándar permite una carga lenta del móvil, la cual es una carga de 5W.

Para los dispositivos iPhone se puede tener una velocidad de carga de hasta 7.5W, que es más rápida que la velocidad estándar. Por otra parte, existen dispositivos que tienen velocidades de carga de hasta 15W, que son de carga rápida, pero debes asegurarte de que tu móvil sea compatible con los mismos.

Tamaño

Este puede ser un factor crucial a la hora de escoger este tipo de cargadores, en especial porque debes saber dónde lo vas a situar. En función de la ubicación irá mejor un tamaño u otro, y los dispositivos de tamaño reducidos suelen ser una gran opción.

Además, si vas a viajar con el cargador inalámbrico, será indispensable comprar un modelo que sea práctico de trasportar y que puedas llevar en cualquier parte.

¿Qué es un cargador inalámbrico para el móvil?

Los sistemas de carga inalámbrica fueron incorporados en los iPhone por Apple hace unos cuantos años. Es una tecnología que permite cargar la batería del teléfono sin tener que conectarlo mediante un cable a la corriente, pero el teléfono si debe estar en contacto con la base de carga, la cual si debe estar conectada a la corriente.

Estos dispositivos pueden cargar el móvil únicamente colocándolo sobre la base del mismo. Sin embargo, el móvil que vayas a cargar debe ser compatible con sistemas de carga inalámbrica porque de lo contrario no te servirá de nada comprar este tipo de dispositivo.

¿Para qué sirven los cargadores inalámbricos?

El uso de este tipo de accesorios es básico, simplemente se utilizarán para cargar la batería del móvil. Gracias a estos cargadores se puede prescindir de los cables para cargar el dispositivo móvil y de esta forma proteger el conector de tu teléfono.

Son dispositivos muy útiles, en especial si tienen un sistema de carga rápida, puesto que te permitirán cargar el móvil en poco tiempo. Estos dispositivos permiten cargar el móvil incluso si este tiene una funda puesta, por lo que resultan increíblemente versátiles y te permiten conseguir una mayor comodidad.

¿Cómo funcionan los sistemas de carga inalámbrica?

Estos son sistemas que pueden resultar un poco complejos, y en los que el cargador genera un campo electromagnético emisor de energía. Esta energía es captada por el dispositivo móvil en el otro extremo. Para crear la conexión inalámbrica entre ambos dispositivos se utilizan bobinas en ambos dispositivos.

El campo electromagnético quedará latente a la espera de entrar en contacto con la bobina del móvil. Una vez que se detecta la bobina del móvil comienza la transmisión de energía entre ambos dispositivos, y esto se logra gracias a una señal intermitente que se envía a la espera de encontrar un dispositivo compatible.

¿Qué quiere decir la tecnología Qi en un cargador inalámbrico?

Qi es la tecnología de carga inalámbrica más extendida a nivel mundial. Esta es la tecnología que utilizan la mayoría de los dispositivos móviles para conseguir de esta forma que se pueda cargar la batería sin necesidad de cables.

Para que un cargador inalámbrico sea seguro, debe contar con la certificación Qi, lo que te permitirá que puedas tener un sistema de carga efectivo. Qi, es el sistema más desarrollado y usado del mercado, y lo mejor es que tu cargador cuente con esta tecnología. De esta forma puede ser utilizado para las diferentes marcas de móviles, asegurándote de que tendrás un nivel de seguridad óptimo.

¿Qué se puede hacer si el móvil no tiene tecnología Qi?

Los móviles más antiguos no vienen con un sistema de carga con tecnología Qi integrado. Pero, esto no quiere decir que no se puedan aprovechar las ventajas de la carga inalámbrica, porque existen receptores Qi en el mercado para utilizar este tipo de tecnología.

Simplemente bastará con encontrar un adaptador que sea compatible con tu teléfono y así podrás utilizar la tecnología de carga inalámbrica. Normalmente este tipo de dispositivos suelen ser una carcasa o funda que se coloca al dispositivo. A través de esta se recibe la carga inalámbrica y se transmite al móvil. Aunque en la mayoría de los dispositivos móviles más modernos la tecnología estará presente.

Ventajas que tienen los cargadores inalámbricos

Los cargadores inalámbricos para el móvil tienen muchas ventajas interesantes que puedes aprovechar, dentro de las que están:

No tienes que conectar el móvil cada vez que vayas a cargarlo.

Evitarás tener muchos cables por todas partes.

Permite alargar en gran medida la vida útil del puerto conector.

Se pueden cargar dispositivos móviles con clavijas diferentes.

Sin embargo, algunos de los dispositivos ofrecen una carga más lenta que por cable, por lo que debes tener paciencia a la hora de cargar tu móvil. Esto debido a que la transmisión de energía se hace un poco más lento, aunque algunos sistemas más modernos permiten la carga más rápida.

¿A qué velocidad cargan los cargadores inalámbricos el móvil?

Los sistemas de carga inalámbrica son mucho más cómodos, pero desafortunadamente no son tan rápidos como la conexión por cable. Ten en cuenta que, dependiendo de tu móvil puedes cargarlo más rápido o más lento dependiendo del sistema de carga.

El estándar normal de 5W es el diseñado para ser compatible con la gran mayoría de dispositivos móviles. Sin embargo, para los iPhone se tienen sistemas de carga de 7.5W que suponen una carga más rápida, aunque siguen siendo más lentos para cargar este tipo de dispositivos.

Por otra parte, los cargadores que puede proporcionar 10W, son utilizados especialmente para dispositivos Samsung que admiten cargas más rápidas. Existen cargadores inalámbricos que pueden llegar hasta los 15W de potencia, y que permiten la carga más rápida de tus dispositivos móviles.

Sin embargo, no todos los móviles son compatibles con los sistemas de carga rápida, por lo que debes comprobar que pueda soportar la carga a 15W. De esta forma, los tiempos de carga se verán afectados de forma muy positiva, en especial porque si el móvil no es compatible podrías causar alguna sobrecarga en la batería del móvil e incluso podrías dañarla.