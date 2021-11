Los ordenadores portátiles se han convertido en la herramienta más útil tanto para estudiar como para (tele)trabajar. Para protegerlos correctamente cada vez que nos desplazamos con ellos, lo ideal es contar con una de las mejores fundas protectoras para portátil como la Voova 14-15.6 pulgadas , manteniéndolo a salvo de cualquier tipo de accidentes.

La misión de una funda para portátil es brindar protección al dispositivo frente a los diferentes percances que puedan surgir en el día a día. Esto incluye los accidentes que involucran líquidos, comida, golpes etec. Pero no todas las fundas son iguales ni te van a brindar la misma protección y utilidad, por lo que hoy te vamos a ayudar a escoger únicamente entre las mejores opciones del mercado.

¿Cuál es la mejor funda protectora para portátil del mercado?

Elegir una funda protectora para portátil dependerá de muchos factores, y a pesar de la gran variedad que hay en el mercado no todas son buenas. Por este motivo, nos hemos encargado de seleccionar únicamente los 9 mejores modelos del mercado para que puedas escoger una funda que se ajuste por completo a tus necesidades. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Funda protectora para portátil Voova 14-15.6 pulgadas

Esta es una funda protectora para portátil de muy alta calidad, y que permite llevar portátiles de 14 o 15 pulgadas sin ningún tipo de problemas. Cuenta con un diseño moderno con un asa vertical que permite llevar el ordenador de una forma mucho más fácil. También es útil para poner en la mochila y lograr acomodarla más fácil entre tus cosas. Tiene dos bolsillos adicionales en la parte delantera, donde podrás llevar todo lo relacionado con tu ordenado portátil de una forma muy cómoda.

Está fabricada con tela Oxford, la cual repele el agua y cuenta con cojines de espuma que protege contra cualquier tipo de golpes o rasguños. Cuenta con un diseño muy elegante, y elegante, al mismo tiempo que es muy liviana, para que puedas llevar tu ordenador portátil sin ningún problema. Es un modelo que está disponible en una amplia variedad de colores, y puedes encontrarlo en opciones de diferentes tamaños dependiendo del tamaño de tu ordenador portátil.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "ofrece una muy buena protección para el ordenador, y al estar acolchada queda totalmente protegido". Por otra parte, afirman que "es una muy buena funda, con un acolchado grueso y suave, con bastante grosor y si buscas buena protección es ideal". Es una funda con muy buena relación calidad-precio y disponible en diferentes estilos.

2. Funda protectora para portátil MOSISO 13-13.3 pulgadas

No cabe duda de que esta es una gran opción para proteger tu ordenador, en especial porque te brinda siempre una gran protección para el mismo. Está fabricada con una capa acolchada de espuma de neopreno, y un forro de tela de vellón, que permite absorber los golpes. Además, viene con una bolsa de almacenamiento pequeña adicional, que te permitirá guardar los accesorios de tu ordenador fácilmente y llevarlos a cualquier parte conservando el mismo estilo que la bolsa grande.

Gracias a su diseño delgado y ligero no abulta el ordenador portátil y se puede llevar fácilmente en cualquier mochila, maletín o bolso. Tiene una cremallera de carga superior, que permite que sea fácil de introducir tu ordenador en el mismo. También está disponible en diferentes tamaños tanto para ordenadores más pequeños como más grandes, y la puedes encontrar en una gran variedad de colores.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "la calidad es excelente, resiste al agua y su cremallera es de muy buena calidad". También destacan que "puedes llevar tanto el ordenador como el cargador completamente protegido a todas partes de una forma muy cómoda, y es suave evitando que el portátil se raye". Es una gran opción a tener en cuenta, en especial si buscas una funda que se ajuste a la perfección a tu ordenador portátil.

3. Funda protectora para portátil TECOOL 801-BK

Esta es una funda de alta calidad que te permitirá llevar tu ordenador completamente protegido a donde quiera que vayas. La puedes encontrar para ordenadores desde 12,3 hasta ordenadores de 15,6 pulgadas, y está disponible en diferentes colores para que puedas escoger el color que mejor se ajuste a tus gustos y necesidades. El exterior está hecho en tejido de poliéster impermeable, y una espuma de 8mm que hace que sea totalmente a prueba de golpes.

Es acolchada tanto en la parte delantera como trasera, y en su interior tiene un forro suave para evitar cualquier tipo de rayas o arañazos. Tiene un bolsillo frontal con cremallera que permite llevar los accesorios de una forma muy cómoda. Sus cremalleras son metálicas y completamente duraderas, lo que aportará una gran seguridad a tu ordenador portátil.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "tiene una gran calidad de materiales, es bastante rígido y por dentro está muy bien protegido". Además, destacan que "ofrece una buena protección, las costuras son resistentes y el tacto tanto por dentro como por fuera es muy agradable". Es una gran opción y es compacta para que puedas llevarla a cualquier parte sin ningún tipo de problemas.

4. Funda protectora para portátil Inateck LB1005-BK

Se trata de una funda para ordenador portátil que tiene una superficie exterior resistente al agua, y en su interior tiene un forro muy suave. Cuenta con un acolchado en EPE, EVA y tela no tejida, lo que hace que sea totalmente resistente a los arañazos, el polvo y hace que sea muy durable. Su parte externa está hecha en poliéster totalmente resistente al desgaste, a los pliegues y a los derrames accidentales de líquidos.

Para secar la superficie en caso de que se moje simplemente bastará con utilizar un trapo. Viene con una bolsa extra de accesorios, para que puedas llevar cómodamente todo lo que necesites para usar tu ordenador. Tiene unas cremalleras dobles de alta calidad que son altamente resistentes y que garantizarán una apertura y cierre sin ningún tipo de tropiezos.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es de buena calidad, y el complemento extra para guardar el cargador viene muy bien". Por otra parte, aseguran que "se adapta como un guante, y aporta un pequeño bolsito para el cargador con su cable, para que no vayan sueltos en la mochila". Está disponible en cuatro colores diferentes, y en diferentes tamaños de acuerdo a tu ordenador.

5. Funda protectora para portátil Arvok 22NBS-NE156-1BA

Esta es una funda que está disponible en tamaños para portátiles desde las 11.6 pulgadas hasta las 17 pulgadas. Dee esta forma podrás elegir la que mejor se ajuste a tus necesidades, y conseguir así proteger tu ordenador de una forma bastante efectiva. Está fabricada con 3 capas protectoras, siendo su capa superficial de tela de lona de alta densidad, y cuenta con un acolchado de esponja a prueba de golpes para evitar daños al ordenador.

Su exterior es completamente repelente al agua, por lo que podrás proteger tu ordenador contra el agua de una forma muy efectiva. Su cremallera de alta calidad permite un deslizamiento suave y un acceso conveniente a tu ordenador portátil. Es un modelo muy compacto y liviano, por lo que podrás transportarlo fácilmente, y sin ningún tipo de problemas. Está disponible en una amplia variedad de diseños que son muy llamativos para que escojas el que más te guste.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es una funda elegante y de buena calidad que protege bien el ordenado, y las costuras y cremallera son de alta calidad". También afirman que "se ajusta a la perfección al ordenador, protege contra el agua y pequeños golpes, perro no deja espacio para el ratón o el cargador". Es una funda que destaca por tener una muy buena relación calidad-precio, y que se ajusta a la perfección al ordenador.

6. Funda protectora para portátil HSEOK 15 pulgadas

Se trata de una funda blanda que tiene dos partes, para que puedas llevar tu ordenador y los cables en el bolsillo exterior. Esto te permite tener una gran organización, porque podrás llevar todo lo que necesitas para usar tu ordenador portátil de una forma muy cómoda. Es una funda que tiene unos excelentes controles de calidad, para asegurar su alta calidad.

Su exterior está fabricado en poliéster ligero e impermeable, y su material interior es en franela suave y espesa, lo que hace que puedas envolver fácilmente el ordenador y mantenerlo protegido. Cuenta con un diseño muy elegante y original. Este modelo está disponible en una amplia variedad de colores, y también es apto para Macbook Pro de 13 pulgadas puesto que hay un tamaño específico para el mismo.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "esta es una de las fundas más baratas y que tiene opiniones muy buenas, además l tamaño es perfecto". Además, afirman que "la funda tiene un buen acabado, es blanda, acolchada y tiene una gran relación calidad-precio". Esta es una gran opción a considerar, y que te ofrecerá una buena protección para tu ordenador portátil.

7. Funda protectora para portátil Amazon Basics NC1303154H

Esta es una funda protectora específicamente diseñada para ordenadores portátiles de 15.6 pulgadas. Cuenta con un práctico cierre de cremallera en su parte superior para que sea mucho más fácil introducir el ordenador. Tiene un diseño muy delgado, lo que permite que puedas llevarlo a todas partes de una forma muy cómoda.

Está fabricado en neopreno, lo que permite que se ajuste a la perfección a tu dispositivo para mantenerlo completamente protegido. Esta funda que tiene un diseño acolchado para proteger tu ordenador contra golpes suaves y contra cualquier tipo de daños. Tiene un diseño muy elegante para que puedas usarla em la oficina sin ningún problema, y te permitirá conseguir siempre una gran versatilidad.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, destacando que "es una funda de protección básica, y su cremallera a pesar de ser metálica lleva dientes de plástico". Por otra parte, afirman que "tiene un buen grosor de neopreno, está muy bien cosida, y con muy buenas cremalleras, aunque con portátiles finos queda bastante holgada". Esta funda es bastante grande, por lo que conviene medir bien el ordenador antes de comprar la misma.

8. Funda protectora para portátil Aucasse LS01

Se trata de una funda protectora para portátil que tiene una muy buena relación calidad-precio, y que ofrece un grado de protección bastante bueno. Está disponible en diferentes tamaños para adaptarse a las necesidades que tengas dependiendo del ordenador que tengas. De esta forma, puedes conseguir una funda para ordenador desde las 11.6 pulgadas hasta las 12.5 pulgadas, lo que te garantizará que podrás conseguir el máximo rendimiento.

Cuenta con un diseño delgado, que permite que puedas llevar tu ordenador a cualquier parte en cualquier mochila, bolso o maletín. Tiene una cremallera de seguridad, que se desliza suavemente, y que permite tener siempre una gran comodidad a la hora de utilizarlo. Este modelo está disponible en una amplia variedad de colores y diseños para que escojas el que más te guste.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son bastante positivas asegurando que "es una funda que va perfecta, su acabado es muy bueno y no es para nada endeble". También aseguran que "el tamaño se ajusta perfectamente, y por dentro está forrado con pelo suave para proteger bastante bien el ordenador". Es una opción muy buena con un precio bastante bajo para que puedas mantener tu portátil completamente protegido.

9. Funda protectora para portátil Amazon Basics NC1303152

Es una funda que está diseñada para ordenadores portátiles con un tamaño hasta las 13,3 pulgadas. Tiene un cómodo cierre con cremallera en la parte superior y un diseño delgado lo que permite que puedas llevarlo cómodamente en cualquier bolso o mochila sin ocupar demasiado espacio.

Tiene una construcción en neopreno de alta calidad que permite proteger tu ordenador contra cualquier tipo de impactos. Es una funda básica que permite prevenir los accidentes que puede sufrir tu ordenador y así mantenerlo completamente a salvo en todas las circunstancias.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "ofrece una gran protección y fijación, manteniendo al portátil completamente protegido en todo momento". Además, destacan que "está fabricada de un material de muy buena calidad, y no tiene ningún compartimiento extra parra ratones o cargador". Esta funda tiene las esquinas reforzadas, y está disponible en diferentes tamaños para que escojas el que mejor se ajuste a tu portátil.

Recomendaciones para escoger una buena funda protectora para portátil: ¿En qué fijarse?

Antes de comprar una funda protectora para portátil debes tener en cuenta que existen algunos puntos que deberías considerar para tomar una buena decisión. Dentro de los principales a tener en cuenta están:

Tamaño

Es importante conocer bien el tamaño de tu ordenador portátil para que puedas elegir un modelo que se ajuste a la perfección al mismo. Por este motivo, siempre debes asegurarte de tomar las medidas precisas de tu ordenador antes de comprar una funda, en especial porque así te asegurarás de conseguir la que se ajuste a la perfección.

Materiales

Los materiales deben ser de buena calidad y resistentes, para garantizar que la funda dure por un buen tiempo. Algunos materiales son repelentes del agua, lo que permite proteger tu ordenador contra derrames de líquidos e incluso contra la lluvia, lo las hace muy convenientes.

También debes asegurarte de escoger un modelo que ofrezca suficiente protección contra los impactos, con materiales como espuma EVA para absorber los impactos.

Estilo

Las fundas para portátiles cada vez están disponibles en más diseños diferentes para que puedas escoger uno que te guste. En todo caso, debes asegurarte de escoger uno que venga bien con tu estilo de vestir o con tu personalidad, y podrás encontrar muchos diseños diferentes entre los cuales escoger.

Bolsillos extra

Algunos modelos te aportarán uno o dos bolsillos extra de almacenamiento, los cuales permitirán llevar el cable de alimentación, adaptadores, baterías extra, entre otros. Algunas fundas vienen con una funda más pequeña para este propósito.

Si cuentan con este tipo de espacios las fundas serán mucho más prácticas, en especial porque podrás llevar todo más organizado.

¿Qué es una funda protectora para portátil?

Las fundas protectoras para portátiles son accesorios que te permitirán protegerlos al trasladarlos y almacenarlos para conservar su integridad. Son cubiertas que vienen en diferentes formas, y suelen estar hechas con un material exterior grueso, reforzado en los bordes y en las esquinas.

Son básicas para mantener tu ordenador completamente protegido del polvo y de la humedad, y en su interior vienen con un acolchado que permite absorber los impactos. Algunas fundas también tienen correas que permiten retener el equipo fuertemente en su lugar para evitar accidentes. Este tipo de fundas tienen diferentes compartimientos y mangas especiales que permiten aportar mucha más versatilidad a los mismos.

¿Para qué sirven las fundas protectoras para portátil?

Al hablar de las fundas protectoras para portátil, debemos tener en consideración que estas tienen múltiples funciones en torno a tu ordenador. En todo caso, estas fundas se usan para mantener la seguridad del ordenador en caso de cualquier caída, y evita los arañazos o las grietas que puedan provocar cualquier daño físico.

Por otra parte, estas fundas permiten mantener la limpieza de tu ordenador manteniéndolo alejado de la suciedad, el polvo y el contacto con la humedad. Esto permitirá que se pueda prologar en gran medida la vida útil de tu ordenador. Además, también podrás darle un estilo único a tu portátil, en especial porque te encontrarás con muchos diseños y colores diferentes en el mercado.

Tipos de fundas protectoras para portátiles

Existen diferentes tipos de fundas protectoras para portátiles entre las cuales escoger, y las más comunes son las siguientes:

De neopreno: estas fundas se ajustan como un guante al ordenador portátil, y evita que el equipo se deslice, y permiten absorber muy bien los impactos.

estas fundas se ajustan como un guante al ordenador portátil, y evita que el equipo se deslice, y permiten absorber muy bien los impactos. Funda rígida: estas fundas por lo general están hechas de fibra de vidrio o plástico de polipropileno. Estas ofrecen una mayor protección, pero también son más difíciles de conseguir al mismo tiempo que son más costosas.

estas fundas por lo general están hechas de fibra de vidrio o plástico de polipropileno. Estas ofrecen una mayor protección, pero también son más difíciles de conseguir al mismo tiempo que son más costosas. Estilismo: En la actualidad nos encontramos con fundas que cada vez se adaptan más a las tendencias de la moda. Estas suelen incluir diferentes materiales para que se pueda tener un gran atractivo visual, sin embargo, estas pueden comprometer la seguridad de tu portátil.

En la actualidad nos encontramos con fundas que cada vez se adaptan más a las tendencias de la moda. Estas suelen incluir diferentes materiales para que se pueda tener un gran atractivo visual, sin embargo, estas pueden comprometer la seguridad de tu portátil. Manijas o bolsillo: Este tipo de fundas cuentan con correas especiales y manijas para facilitar su traslado. Vienen en forma de mochilas, y permiten que se puedan almacenar los diferentes accesorios del ordenador

Sin importar el tipo de funda que escojas, debes asegurarte de que el modelo que vas a comprar te ofrezca siempre una gran protección para el ordenador. No te fijes únicamente en el aspecto estético porque este suele ser un error bastante común.

¿Protegen suficiente las fundas para portátil?

Ten en cuenta que, el grado de seguridad que ofrezcan estas fundas dependerá en gran medida de las características propias de la funda, así como de los materiales de los que están compuestas. Si vas a usar la funda para transportar tu ordenador de un lado a otro debes asegurarte de que tenga un buen acolchado interno.

Si el acolchado es suficientemente grueso te ayudará a proteger tu ordenador contra las caídas, y de esta forma evitarás cualquier tipo de inconvenientes. También será importante que escojas una funda que sea impermeable porque así protegerás el ordenador contra la humedad.

¿Es mejor una funda para portátil o una mochila?

Para muchos, la funda no es necesaria si se tiene una mochila que permita proteger a tu ordenador portátil, pero debemos conocer los beneficios que aportan cada uno de ellos. Las fundas están pensadas para proteger al ordenador frente a los golpes, y la mayoría no tienen asas, además, estas tienen una capacidad más reducida.

Por otra parte, las mochilas permiten llevar más elementos adicionales al ordenador, y algunas cuentan con la posibilidad de colocar un candado de protección. Estas ayudarán a cargar el peso de una forma diferente, pero no se ajustan a los ordenadores, por lo que, si no organizas bien su interior tu ordenador no estará protegido.

¿Cómo mantener limpia la funda de portátil?

Dependiendo del material la limpieza de la funda será diferente