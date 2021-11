Smartphone | Amazon

Si quieres cambiar tu Smartphone o comprar nuevos accesorios para el mismo, no puedes perderte las ofertas que trae el Cyber Monday para ti. Sin duda el mejor Smartphone que encontrarás en oferta es el One Plus 8T 5G , puesto que tiene un gran rendimiento y un precio bastante atractivo.

Si embargo, si deseas conocer más al respecto y quieres ahorrar dinero en tu nuevo dispositivo, te invito a que sigas leyendo atentamente. Aquí te encontrarás las mejores ofertas para que renueves tu Smartphone o tengas unos accesorios de calidad sin pagar mucho.

Mejores ofertas en Smartphones y accesorios por el Cyber Monday

Si estás pensando en ahorrar a lo grande y conseguir renovar tus dispositivos, entonces las ofertas del Cyber Monday son para ti. A continuación, encontrarás una lista con las mejores opciones en smartphones y accesorios con un gran descuento:

1. Smartphone One Plus 8T 5G

No cabe duda de que este smartphone es una gran oferta por el Cyber Monday, en especial por su gran potencia. Incorpora una pantalla de 6.55 pulgadas que tiene una tasa de refresco de 120Hz, lo que permite un movimiento más fluido. Además, viene con tecnología HDR10+ para mejorar en gran medida los colores.

En cuanto a cámara nos encontramos con un sensor principal de 48MP+16MP+5MP+2MP, y en su parte frontal con una cámara de 16MP. Viene con un total de 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno y cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 865 para darle la máxima potencia posible.

2. Smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE

Es un smartphone que cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 778G y un sistema de carga rápida de 33W, que permite tener un rendimiento increíble. Su pantalla es de 6.55 pulgas con tecnología AMOLED, e incluye Dolby Vision para tener una mejor calidad de vídeo en todo momento.

En cuanto a su cámara, nos encontramos con un sensor triple de 64MP+8MP y sensor telemacro, para mejorar así en gran medida la calidad de imagen. Incorpora una batería de 4250mAh, la cual admite carga rápida, y que te permite mantener el móvil encendido durante todo el día.

3. Smartphone Samsung Galaxy M32

Este smartphone incorpora una pantalla Infinity-U que ofrece una resolución Full HD+ Super AMOLED, lo que permite que tengas la mejor calidad de imagen. Cuenta con un sistema multicámara, con un sensor principal de 64MP, que te permite capturar todos los detalles en todas tus fotografías.

Viene con una batería de 5.000 mAh, con sistema de carga rápida, para que no te vayas a quedar sin batería en ningún momento. Gracias a su procesador de ocho núcleos todas las Apps irán fluidas, y viene con 6GB de RAM que te brindará un rendimiento muy rápido. Además, tiene 128GB de almacenamiento interno expandibles hasta 1TB con tarjeta microSD.

4. Smartphone realme 8

Se trata de un smartphone que cuenta con una cámara cuádruple con inteligencia artificial de 64MP, y que viene con un modo de inclinación/desplazamiento y modo constelación. Su pantalla es de 6.4 pulgadas AMOLED, y viene con un escáner de huella dactilar directamente en la pantalla.

Cuenta con un sistema de carga de 30W para que puedas cargar la batería del móvil en tan solo 65 minutos. La capacidad total de la batería es de 5.000 mAh, y puede llegar a durar hasta 40 días en espera. Su procesador MediaTek Helio G95, permite que puedas conseguir siempre un gran rendimiento.

5. Smartphone Motorola Moto G30

Este es un smartphone que se destaca por tener una gran relación calidad-precio, y que incorpora un sistema de cuatro cámaras de 64MP, para capturar unas fotos realmente impresionantes. Su pantalla de 6.5 pulgadas a 90Hz te permite tener una mejor experiencia a la hora de jugar, ver vídeos, etc.

Viene con un procesador Qualcomm Snapdragon 662 de ocho núcleos, que te permite tener siempre un gran rendimiento. Además, con su batería de 5000 mAh podrás tener hasta 48 horas de autonomía con una sola carga. Su almacenamiento interno es de 128GB y se puede expandir hasta 512GB.

6. Smartwatch Samsung Galaxy Watch 4

Se trata de un smartwatch deportivo que te permitirá medir tu composición corporal de una forma bastante efectiva. De esta forma, podrás tener puntuaciones de tu actividad física, contando pasos, calorías, y permanecerá conectado con el GPS para saber tus recorridos.

Tiene un sistema de medición de presión arterial y ECG, además de hacer un seguimiento completo de tu sueño. Viene con sistema operativo Wear OS, lo que te proporciona acceso a tus aplicaciones favoritas directamente desde tu muñeca. Es compatible con móviles Android desde su versión 6.0 en adelante.

7. Smartwatch HUAWEI Watch GT2 Sport

Este es un reloj inteligente que ofrece un alto rendimiento gracias a su procesador Kirin A1, lo que permite mantenerlo hasta 2 semanas en funcionamiento. Viene con una pantalla de cristal 3D, y que tiene tecnología AMOLED para conseguir la mejor calidad de imagen posible.

Tiene función para hacer llamadas bluetooth durante tus entrenamientos, y viene con un total de 15 modos de entrenamiento desde nivel básico hasta avanzado. Viene con sistemas de posicionamiento GPS y GLONASS para detectar fácilmente tu posición y lograr así marcar eficientemente todas tus rutas.

8. Auriculares inalámbricos HUAWEI FreeBuds 4i

Son unos auriculares inalámbricos de muy buena calidad que permiten detectar y reducir el ruido a tu alrededor. Viene con un sistema de micrófonos doble que permiten reducir el ruido del viento exterior, y con el uso de inteligencia artificial se puede capturar más fácilmente la voz en cualquier entorno.

Cuentan con una autonomía de hasta 10 horas seguidas con cada carga, y con tan solo cargarlos 10 minutos podrás tener hasta 4 horas de reproducción. Vienen con un driver dinámico de 10mm, lo que ofrece una gran calidad de audio en todas las situaciones. Además, viene con un modo Awareness, que te permite comunicarte cómodamente con lo que te rodea sin quitarte los auriculares.

9. Auriculares inalámbricos Samsung Galaxy Buds2

Se trata de unos auriculares de muy buena calidad, que cuentan con tres micrófonos y una unidad de captación de voz de alta calidad para tener unas llamadas más claras. Viene con un sistema de cancelación de ruido activa, para bloquear el sonido no deseado de una forma bastante efectiva.

Pesan tan solo 5 gramos, por lo que son muy cómodos de llevar puestos durante largos períodos, y vienen con protectores suaves de silicona de tres tamaños para ofrecer un ajuste personalizado. Su sonido es envolvente, con graves potentes y profundos, además de tener 6 opciones diferentes de ecualizador para encontrar el tono que mejor se adapte a tus necesidades.

10. Pulsera de actividad HUAWEI Band 6

Esta es una pulsera de actividad de muy buena calidad, que viene con un sistema de monitoreo de oxígeno en la sangre durante las 24 horas del día. Cuenta con una pantalla FullView de 1.47 pulgadas, y cuenta con una resolución optimizada con una calidad AMOLED.

Ofrece una duración de hasta 2 semanas de batería, con un uso típico o de 10 días con un uso intenso. Viene con una tecnología TruSeenTM 4.0, que permite la monitorización de la frecuencia cardíaca con una gran precisión, y te permite monitorear tu sueño de una forma bastante efectiva y rápida.

Estas son las mejores ofertas que podrás encontrar con motivo del Cyber Monday en Smartphones y accesorios. De esta forma, podrás renovar tus dispositivos fácilmente sin tener que gastar demasiado dinero.

Recuerda que estas ofertas estarán disponibles únicamente por tiempo limitado, por lo que más vale aprovechar antes de que se vayan, porque no volverán hasta el próximo año. Así que no esperes más y compra los mejores productos a los precios más bajos del mercado.