Muchas de las tareas que antes únicamente podíamos hacer con un ordenador o con el portátil, hoy en día son mucho más fáciles de realizar en cualquier parte y sin necesidad de ir cargados. Esto es posible gracias a la llegada de las Tablets como la Apple iPad Air 4ª Generación , puesto que te permitirán enviar emails, escuchar música, ver tus redes sociales, jugar a tus videojuegos favoritos, ver tus pelis y series favoritas y muchas otras funcionalidades.

Las tablets son dispositivos compactos que puedes llevar a cualquier parte de una forma muy cómoda, pero no todos los modelos son iguales por lo que escoger uno no es tan sencillo. Por eso más adelante en este post, te damos consejos que debes tener en cuenta a la hora de comprar tu tableta.

¿Cuál es la mejor Tablet del mercado?

A pesar de que existen muchas opciones diferentes en el mercado, no todas las Tablets son iguales y no todas te darán el mismo rendimiento. Por este motivo, hoy hemos seleccionado únicamente 8 modelos que no te van a defraudar. ¡Vamos a conocerlos!::

1. Tablet Apple iPad Air 4ª Generación

Esta es sin duda la mejor alternativa que encontrarás en el mercado si buscas una Tablet de muy alta calidad. Cuenta con una pantalla Liquid Retina de 10,9 pulgadas, y que viene con tecnología True Tone, que permite tener una gama cromática muy alta. Esto hace que puedas conseguir una calidad de imagen asombrosa en tu Tablet. Además, viene equipada con el chip A14 bionic con Neural Engine.

Para que puedas autenticarte de forma segura en todas tus aplicaciones cuenta con Touch ID, para que puedas usar de forma segura tu Apple Pay. Su cámara trasera es de 12MP, mientras que la frontal es de 7MP y cuenta con FaceTimeHD. Tiene un sonido estéreo que es muy amplio, y que te permitirá conseguir siempre la máxima practicidad. Cuenta con conectividad tanto mediante wifi como con una tarjeta SIM con las redes 4G LTE Advanced, lo que te dará una gran velocidad de conexión.

Las reseñas que tiene este modelo son muy positivas, asegurando que "es un iPad potente para los usuarios más exigentes, y que te brindará una gran fluidez en todas las tareas que tengas que ejecutar en tu día a día". Por otra parte, aseguran que "es un artículo de lujo, con una gran calidad de materiales, tiene un sonido que es bastante potente, y te sirve para todas las actividades que quieras hacer con ella". Este es un modelo que sin duda es una gran opción, en especial porque es muy rápido y te permite conseguir siempre un gran rendimiento.

2. Tablet Samsung Galaxy Tab S7

Se trata de una Tablet que tiene un alto rendimiento y que incorpora una pantalla táctil QHD de 11 pulgadas con una resolución de 2560x1600 píxeles y una tasa de refresco de 120Hz. Además, en su interior viene equipada con un procesador Qualcomm Snapdragn 865+, para tener el máximo rendimiento en multitarea. Además, viene equipada con un total de 6GB de memoria RAM, y un almacenamiento interno de 128GB que se puede expandir mediante una tarjeta microSD.

Cuenta con una cámara trasera de 13MP y una delantera de 8MP, para que puedas hacer unas capturas de alta calidad. Su batería tiene una gran capacidad de 8.000 mAh, con un sistema de carga rápida de 45W, para que pueda cargar rápidamente. Además, viene con el sistema operativo Android 10 totalmente actualizable, y está equipada con un S Pen para una mayor comodidad. Este modelo no incluye ranura para tarjeta SIM, por lo que funciona únicamente con conectividad wifi.

Son muchas las opiniones positivas que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es una Tablet perfecta para quienes les gusta Android y que quieran una alta velocidad, aunque no tiene conexión minijack para auriculares". También destacan que "es un dispositivo que se puede manejar muy fácilmente, tiene una muy buena calidad de imagen, el sonido es muy bueno y la batería puede durar varios días con una sola carga". Tiene unas especificaciones muy buenas y si quieres un mayor rendimiento puedes optar por el modelo S7+, que te ofrecerá mejores opciones.

3. Tablet Xiaomi Pad 5

Sin duda esta es una gran opción que puedes tener en consideración, en especial por su pantalla 2K+ que te permite tener una gran fluidez con su tasa de refresco de 120Hz. De esta forma, podrás tener la máxima comodidad mientras que navegas como en los videojuegos. Además, cuenta con una experiencia visual cinematográfica, en especial porque es una pantalla que te dará colores vibrantes, y que tiene compatibilidad con Dolby Vision, y te dará un color natural de buena fidelidad.

Cuenta con un sistema de altavoces cuádruples que permitirán que tengas un sonido completamente envolvente, tanto si la usas de forma vertical u horizontal. Tiene en su interior un procesador Qualcomm Snapdragon 860, que te ofrecerá un rendimiento mejorado, para que puedas tener la máxima fluidez. Cuenta con una batería que tiene una capacidad de 8720 mAh, que es perfecta para todo el día, sin que tengas que estar recargándola constantemente.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es una Tablet que pesa bastante poco, es muy fina, y está construida en metal y plástico en la parte trasera, y la calidad de la pantalla está bastante bien". Además, destacan que "cumple por completo con lo que promete, con una gran fluidez y la batería dura varios días". Es un modelo que tiene una gran relación calidad-precio, y que no tiene nada que envidiar a otras que tienen el doble de precio.

4. Tablet Lenovo Yoga Tab 11

Esta es una gran Tablet que debes tener en consideración, y que te dará una pantalla táctil de 11 pulgadas con resolución 2K, y un panel IPS de alta calidad. Además, cuenta con compatibilidad con Dolby Vision, lo que te permitirá tener siempre la mejor calidad de imagen. Además, incorpora un procesador MediaTek Helio G90T, que junto con su memoria RAM de 4GB, permite tener una gran fluidez en todas las aplicaciones que necesites utilizar en tu dispositivo.

Su memoria interna es de 128GB de almacenamiento, y se puede expandir la memoria hasta 1TB con una memoria microSD en formato ExFat. La tarjeta gráfica que incorpora este modelo es una ARM Mali-G76 MC4, y viene con el sistema Android 11 para tener el máximo rendimiento posible. Además, cuenta con cuatro altavoces JBL y que vienen con optimización Dolby Atmos, para conseguir la mayor calidad de sonido.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "tiene una calidad bastante buena, es bastante robusta y tiene un diseño muy ergonómico que va muy bien para trabajar". Por otra parte, destacan que "es una Tablet que tiene una muy buena calidad de sonido y puede ver películas, series y oír música sin necesidad de un altavoz externo". Es un modelo que tiene unas muy buenas prestaciones por el precio que tiene.

5. Tablet CHUWI Hi10 X

Es una gran opción a considerar en especial porque se trata de una Tablet con Windows 10, por lo que podrás hacer todo lo que haces en el ordenador de forma cómoda. Está equipada con un procesador Intel Celeron N4120 y unas gráficas Intel UHD Graphics 600 de 9ª generación, para que puedas incluso jugar algunos juegos de forma casual.

Viene con un total de 6GB de memoria RAM, por lo que soporta abrir todos tus programas y aplicaciones fácilmente. Además, viene con un total de 128GB de memoria, para que puedas almacenar todos tus datos. Tiene una resolución en su pantalla de 1920x1200, con una relación de aspecto 16:10. Está fabricada con aleación de aluminio, y tiene una cámara frontal de 2MP y una trasera de 5MP. Además, incluye un teclado magnético, y un Hipen H6 sensible a la presión, para que puedas conseguir el máximo rendimiento.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo, asegurando que "es un buen producto, cumple por completo con las tareas básicas, y que puede fluir bastante bien si se quitan las animaciones de Windows". También, afirman que "es un modelo convertible perfecto para el día a día, y viene con Windows 10 preinstalado para que puedas comenzar a trabajar de inmediato". Es una muy buena opción si buscas una Tablet con sistema operativo Windows y a un precio ajustado.

6. Tablet Samsung Galaxy Tab A7

Se trata de una Tablet de muy buena calidad, que viene con una pantalla táctil de 10,4 pulgadas, y que te ofrecerá una resolución de 2000x1200 pixeles. Incorpora un procesador Qualcomm Snapdragon 662 octa core para manejar todas tus Apps. Además, viene con un total de 3GB de RAM y un almacenamiento de 32GB o de 64GB dependiendo del modelo que escojas, y que se puede ampliar mediante una tarjeta microSD hasta 1TB de capacidad.

Tiene una cámara trasera de 8MP, y cuenta con una batería de 7.040mAh, con sistema de carga rápida de 15W. Además, viene con un sistema operativo Android actualizable, para que puedas sacar el máximo partido a tu dispositivo. Tiene un sonido estéreo con cuatro altavoces y mejorados por la tecnología Dolby Atmos. Puedes encontrar este modelo tanto con tarjeta SIM como sin tarjeta SIM.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "tiene una pantalla con una muy buena resolución, su batería es de buena capacidad, y con un audio bastante bueno". Además, destacan que "es mejor de lo esperado por sus 3GB de memoria RAM y es bastante fluida". Es un modelo que cuenta con una buena velocidad y que es perfecta para ver todas tus series y películas sin ningún tipo de cortes.

7. Tablet Lenovo M10 FHD Plus

Es un modelo de Tablet barato que puedes tener en consideración, si necesitas cumplir con las labores básicas en tu día a día. Cuenta con una pantalla táctil de 10,3 pulgadas que tiene una resolución de 1920x1200 píxeles, y un procesador MediaTek Helio P22T, que te ofrece una buena capacidad multitarea.

Está equipada con un total de 4GB de memoria RAM, lo que te permitirá ejecutar todas las Apps que necesites sin ningún tipo de limitación. Puedes encontrarla con un almacenamiento de 64GB o de 128Gb que es ampliable hasta 256GB mediante una ranura para tarjeta microSD. Su tarjeta gráfica Qualcomm Adreno 505, permite que puedas ejecutar juegos fácilmente, y tiene un sistema operativo Android 9.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es una Tablet sencillamente excelente para el precio que tiene, y sin duda es un producto idóneo para todas las tareas". Por otra parte, afirman que "por el precio que tiene no puedes encontrar muchas opciones en el mercado., y se puede ampliar la memoria". Es una Tablet bastante buena con unos buenos materiales y características con un precio bastante ajustado.

8. Tablet HUAWEI MatePad T10s

Si estás buscando una Tablet barata y con unas buenas prestaciones, no cabe duda de que esta es una gran opción para ti. Incorpora una pantalla táctil con una resolución de 1920x1200 píxeles y un marco estrecho para una mayor comodidad. Además, cuenta con certificación TÜV Rheinlad, para la reducción de las emisiones de luz azul, así como un modo oscuro y ajuste inteligente del brillo.

Está hecha con un cuerpo metálico, con un diseño metálico que es muy elegante y tiene una cámara frontal de 2MP y una trasera de 5MP. Viene con un total de 2GB de memoria RAM y 32GB de almacenamiento. Su procesador es un Kirin 710ª octa core, y tiene un sistema de altavoces de alta calidad Harman Kardon. Es un modelo perfecto para manejar las Apps básicas y algún juego que no requiera de mucha potencia. Este modelo no viene con ranura para tarjeta SIM.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es una buena Tablet de consumo, aunque su potencia no es muy elevada por lo que juegos demandantes no funcionan fluido". También destacan que "es una Tablet bastante buena, que te sirve para navegar por internet y ver películas".

Consejos para comprar una buena Tablet: ¿Qué tener en cuenta?

Para que puedas comprar una Tablet que cumpla con todos tus requerimientos, lo mejor es fijarse en algunos criterios para tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales a tener en cuenta están:

Dimensiones de la pantalla

Al hablar de una Tablet, tenemos que tener en cuenta que son dispositivos que son de mayor tamaño que un smartphone, pero de menor tamaño que un ordenador. Como mínimo se recomienda que tenga un tamaño de unas 7 pulgadas para que puedas tener una buena visualización.

Sin embargo, en el mercado cada vez son más populares los modelos que vienen con dimensiones entre las 10 y las 12 pulgadas. Estos modelos suelen ser mucho más cómodos para trabajar, y para que puedas tener una mayor comodidad para llevarlas a todas partes.

Batería

Al ser un dispositivo portátil, será muy importante que tenga una batería que permita que pueda durar durante todo el día. Por este motivo, siempre será básico que escojas una Tablet que venga con una capacidad mínima en su batería de 7.000 mAh, porque así podrás tener suficiente capacidad para usarla durante todo el día.

La batería ideal no puede estar por debajo de los 6.000 mAh, pero ten en cuenta que, si la batería es de mucha capacidad como de 10.000 mAh, el dispositivo será más pesado. Por este motivo, se aconseja que la batería esté alrededor de los 8.000 mAh para combinar autonomía y que no sea muy pesado.

Almacenamiento

El almacenamiento interno que tienen las Tablets no se puede comparar con un ordenador a menos que sea un modelo que tenga un coste bastante alto. Normalmente, nos encontramos con opciones que ofrecen entre 64GB y 128GB de almacenamiento si o quieres gastar demasiado dinero.

En estos casos, es indispensable que la memoria se pueda ampliar mediante una tarjeta microSD, y dependiendo del modelo tendrás una capacidad de hasta 1TB extra. De esta forma, podrás guardar todas tus fotos, vídeos y documentos sin ningún tipo de inconveniente.

Sistema operativo

Esto dependerá del tipo de Tablet que necesites, la gran mayoría de las que nos encontramos en el mercado vienen con el sistema operativo Android. Sin embargo, también te puedes encontrar con otras opciones que vienen con Windows, y los modelos iPad de Apple vienen con el propios sistema iOS.

Procesador y RAM

Son dos elementos que debes tener en consideración, en especial porque de estos dependerá la fluidez que tenga tu Tablet. Será siempre importante que optes por un procesador que tenga la potencia necesaria para que puedas ejecutar las aplicaciones que necesites en tu dispositivo.

Por otra parte, en cuanto a la memoria RAM, lo ideal es que tenga por lo menos 3GB de memoria RAM. Pero, si quieres tener la máxima fluidez te puedes encontrar con modelos que incorporan hasta 6GB de memoria RAM y que te ofrecerán la máxima fluidez posible.

¿Qué es una Tablet?

Una Tablet es un dispositivo que se encuentra en medio de un smartphone y un ordenador, sin ser ni el uno ni el otro. Estos dispositivos tienen unas prestaciones superiores a los smartphones y permiten llevarlos a todas partes de una forma bastante cómoda.

Muchos incorporan procesadores y memoria RAM que son de gran rendimiento para ofrecer una gran funcionalidad. Algunas pueden ser híbridas, lo que quiere decir que pueden incorporar un teclado para que puedas tener la máxima versatilidad posible y así evitar inconvenientes.

¿Para qué sirve una Tablet?

Estos dispositivos están pensados especialmente para satisfacer las necesidades de diferentes tipos de usuarios. Se pueden utilizar para el ocio, como para ver series, películas, o para que puedas jugar tus videojuegos favoritos. Además, son ideales para viajar debido a su tamaño reducido.

También pueden utilizarse para trabajar, puesto que cuentan con múltiples aplicaciones que te permitirán hacer todas tus tareas diarias. Si eliges un modelo que venga con teclado, también podrás editar textos de una forma muy cómoda, aunque siempre tendrás la opción de utilizar el teclado táctil en pantalla.

En todo caso, debes tener en consideración que debes escoger un modelo que se ajuste a tus necesidades y que tenga el rendimiento que necesitarás para todo lo que piensas hacer con el mismo.

Ventajas que tienen las Tablets

Existen muchas ventajas que pueden tener las Tablets y que puedes tener en consideración como son:

Su tamaño es intermedio sin ser un smartphone, pero tampoco son un ordenador.

Son ideales para el ocio en cualquier lugar.

Son muy manejables y puedes llevarlas de viaje sin ningún problema.

Sin embargo, estas también tienen algunas limitantes si las comparamos con un ordenador como que no vienen con un teclado incorporado. No obstante, siempre puedes instalar un teclado que se conecte por bluetooth y sacarle el máximo partido a tu Tablet.

Importancia de la pantalla en una Tablet

Debes tener en consideración que, existen muchas opciones diferentes que debes tener en consideración cuando vas a comprar una Tablet en cuanto a pantalla. La resolución de la misma suele indicar la calidad de imagen que tendrás, aunque también debes fijarte en el tipo de panel que incorpora.

Las pantallas de los modelos iPad tienen tecnología Retina que ofrecen una gran calidad de imagen, mientras que los modelos más económicos suelen incluir paneles IPS. Si buscas una mejor calidad de imagen puedes optar por las que vengan con tecnologías como Super AMOLED o pantallas OLED, que ofrecen una mayor calidad de imagen, pero suelen ser también más costosas.

Si buscas una Tablet barata, te encontrarás con resoluciones de pantalla de hasta 2K, pero si buscas la máxima calidad de imagen es probable que busques una resolución 4K. Estos modelos aún suelen ser costosos, por lo que con una resolución 2K o Full HD puede que sea más que suficiente si no quieres gastar mucho dinero.

Para tomar una decisión de compra, fíjate bien en los contenidos que vas a ver en el dispositivo. Además, la tasa de refresco también será importante, y si esta es de 120Hz será mucho mejor porque las imágenes en tu pantalla serán muy fluidas.

¿Qué conectividad necesitas en tu Tablet?

En cuanto a conectividad te encontrarás con muchas opciones diferentes en las Tablets. Esto especialmente porque algunas funcionan únicamente con conexión mediante Wifi, mientras que otras funcionan también con las redes de teléfonos celulares gracias a su ranura para tarjeta SIM.

Dependiendo del uso que les vayas a dar, debes asegurarte de que cuente con la conectividad que necesites. Normalmente, un modelo con Wifi es una buena elección y cumplirá con creces con todas tus necesidades, por lo que no necesariamente necesitarás un modelo con tarjeta SIM, más aún si siempre tienes el móvil a la mano.