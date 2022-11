Chris Hemsworth quiere acabar con Thor

Chris Hemsworth, el actor que lleva interpretando a Thor en el Universo Cinematográfico Marvel desde el año 2011, ha dejado caer que su final en la saga podría estar cerca. El australiano ha sugerido que, en caso de realizar una nueva película sobre el Dios del Trueno, esta debería ser la última.

En una entrevista concedida a Vanity Fair, Hemsworth habló sobre la reciente Thor: Love and Thunder y del futuro dentro del UCM de un personaje al que lleva ligado más de una década. "Siento que probablemente tendríamos que cerrar el libro si lo vuelvo a interpretar. Creo que estaría justificado", expone.

Aun así, Hemsworth también asegura que no tiene ni idea de lo que ocurrirá con Thor. "Siento que probablemente sería el final, pero no me baso en nada que nadie me haya dicho ni en ningún tipo de plan. Tienes el nacimiento del héroe, el viaje del héroe, y luego la muerte del héroe. Y yo, no sé, ¿estoy en esa etapa? ¿Quién sabe?", reflexiona.

El actor ha dado vida a Thor en nueve películas: Los cuatro filmes en solitario de Thor, las cuatro entregas de Vengadores y un pequeño cameo en Doctor Strange, además de ponerle voz en un videojuego y en la serie de ¿Qué pasaría si...?.

Es el único superhéroe que cuenta con cuatro películas propias en toda la franquicia, superando las tres de Iron Man, Capitán América y Spider-Man. Con la quinta, podría ponerse el punto y final definitivo a su historia y su salida dejará a Hulk de Mark Ruffalo y Ojo de Halcón de Jeremy Renner como los únicos Vengadores originales aún presentes en el UCM.