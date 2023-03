Shazam y las siete tierras mágicas, un cómic para acercarse al personaje de moda en DC

Últimamente pasa de todo en torno a DC. Absolutamente de todo. De hecho lo último que ha sonado y que se ha vuelto TT en redes sociales tiene que ver con el estreno de la segunda parte de Shazam, es decir con ‘¡Shazam! La furia de los dioses’. Las críticas bailan bastante en torno a la valoración de la película, pero el tema más controversial ha girado alrededor de dos actores de este caótico universo cinematográfico. Hablo de Shazam, Zachary Levi, y Black Adam, Dwayne Johnson. El primero ha confirmado que el segundo no quiso que él saliese en su película y viceversa, hecho que ha provocado la ira de los fans que califican de egoísta a la Roca. ¿Se han enfrentado Shazam y Black Adam fuera de las pantallas? Pues sí, por desgracia no ha sido en la gran pantalla y sí fuera.

Pero tranquilos. Aquí llegan los cómics para solucionar todo eso. ¿Queréis un enfrentamiento entre ambos personajes? Lo tenéis en este cómic que hoy os traemos aquí. Eso y más cosas, porque este ‘Shazam las siete tierras mágicas’ tiene una historia autoconclusiva muy completa sobre el personaje de Billy Batson y su familia superheroica. Sirve tanto para iniciados que vengan del cine como para aquellos que quieran picotear algo de este Capitán Marvel que cuando grita Shazam pasa de ser un adolescente a un héroe adulto con la magia como poder principal.

Antes de seguir con la reseña, vamos con el apartado técnico: guion de Geoff Johns, dibujo de Scott Kolins, Dale Eaglesham, Marco Santucci, Max Raynor, Mayo "Sen" Naito, cartoné tapa dura, editorial ECC, contiene Shazam! núms, 1-11, 13-14 USA, 344 páginas y un precio de 36,50 euros.

Vamos con la reseña. ¡Shazam!

Entretenimiento Geoff Johns al servicio de la magia de Shazam

Tengo siempre una lucha personal con el Capitán Marvel o Shazam, como le queráis llamar. Sí, es una lucha que tengo en los cómics y también en las películas. Es un tema generacional seguramente, porque muchas veces un cómic o un determinado personaje te entra por los ojos o no dependiendo de la edad que tengas. En mi caso, Shazam, en muchos momentos, me pilla, creo, muy mayor. O que soy directamente un lector que prefiere más personajes oscuros y adultos que otro tipo de superhéroes. Por eso, a veces, Shazam se me ha hecho complicado de leer.

Eso sí, que a mí no me termine de convencer por gustos personales no puede condicionar una crítica y me consta que este tipo de aventuras, sobre todo al público joven o al que lleva leyendo esto desde su juventud, le encanta. Por esa razón, el ver a un clásico ya de esta sección de cómics de Libertad Digital, como es Geoff Johns al guion, le da garantías a esta obra de ser un cómic, como mínimo, para pasar un rato divertido y eso lo cumple a la perfección.

Estamos ante una historia que nos recuerda los orígenes del personaje. Por eso es una buena toma de entrada. Pero va más allá. Aquí conoceremos, como su propio nombre indica, las siete tierras mágicas que existen y que, incluyendo la terrestre, la nuestra, están todas separadas y ocultas para que no puedan interferir unas con las otras. El problema es que a estos niños superheroicos les podrá la curiosidad y abrirán una puerta que no deberían abrir. A partir de ahí, se plantarán ante nosotros todo tipo de mundos de fantasía, desde las Tierras de la Diversión o las Tierras Salvajes a mundos sacados de un videojuego o de una película oscura de Tim Burton. Todo ello con guiños al Mundo de Oz, Dorothy, Alicia en el País de las Maravillas, las brujas, el conejo, etc etc etc.

El guion es ‘made in Johns’. Es muy cinematográfico. Muy entretenido y en la mayoría de los casos muy dinámico. Eso sí, este tomo sí se me ha hecho un poco lento en algunos momentos. Le visto lagunas al guion de Geoff porque creo que para demasiado, sobre todo en la primera Tierra que visitamos, la de la Diversión. Ahí creo que podía haber resuelto o descrito ese mundo con más rapidez, como sí hace con el resto. No es exagerado ni mucho menos, pero ahí se me paró un poco la narrativa del cómic. Por lo demás, el guion es divertido, incluye momentos importantes y épicos y tiene un giro final bastante acertado a mi parecer. Eso sí, lo repito, a mí me cuesta más porque estamos ante una historia que, para lo bueno y para lo malo, tiene como protagonistas a niños y a adolescentes. Divertida es, por supuesto, aunque también infantil. Lo dicho, para gustos, los colores o las tierras, mejor dicho.

A nivel de dibujo, varios dibujantes. Eso siempre supone cambios bruscos en tomos de recopilación como este. Te puede chocar si no estás acostumbrado o si te decantas mucho más por un dibujante que por otro. A mí de todos los que aparecen aquí me ha gustado más el toque de Dale Eaglesham, que le da más fuerza, espectacularidad y musculatura a los personajes. Os dejo varios ejemplos de diferentes tipos de dibujo:

Conclusión: si quieres conocer algo de Shazam (Capitán Marvel) es una buena toma de entrada y más con un Geoff Johns que no deja que te aburras sea el personaje que sea. Tiene momentos espectaculares y un buen giro final. En el capítulo de ‘peros’, a mí el personaje se me hace infantil o adolescente por muchos momentos y creo que ya me pilla mayor en mi caso. Eso sí, para los más jóvenes y los fans históricos del personaje, es una historia autoconclusiva muy interesante y amena. Si gustan, disfruten de la lectura.