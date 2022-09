Green Lantern Renacimiento, un cómic para empezar a leer a Linterna Verde

Siempre hay que fiarse de los expertos y de aquellos que conocen mejor que nadie las obras que tienen en su haber. Por eso cuando surgió la idea de ofrecer una reseña para aquellos que quisieran descubrir por primera vez el universo de Hal Jordan y los Green Lanters, me puse en contacto con la Editorial ECC para pedirles una recomendación. Su responsable de comunicación, Merche Bermúdez, me dijo que una buena forma de empezar a leer algo sobre Linterna Verde era empezar con este Green Lantern Renacimiento de Geoff Johns. Dicho y hecho. Aquí estamos para reseñar este cómic y ofreceros un punto de entrada a este superhéroe.

Antes de entrar con nuestro anillo verde en plena reseña, vamos con el apartado técnico: contiene Green Lantern: Rebirth núms. 1 a 6 USA, Wizard X USA (extracto prólogo Green Lantern: Rebirth) y Green Lantern Secret Files and Origins USA, guion de Geoff Johns, dibujo de Ethan Van Sciver y Darwyn Cooke, tapa dura, 224 páginas, editorial ECC y precio de 24 euros.

Vamos con la reseña

Reinicio y punto de entrada para conocer y revivir a Hal Jordan

"Cuando Hal Jordan recibió su Anillo de Poder de un alienígena moribundo, Abin Sur, no solo se convirtió en el agente intergaláctico del sector espacial que incluye el planeta Tierra, sino también para muchos... ¡en el mejor Green Lantern que ha existido jamás!". Así es el arranque descriptivo de la obra que hace la editorial ECC sobre este Renacimiento y la verdad es que sirve perfectamente para empezar esta reseña y darle contexto a la obra que traemos aquí.

Hal Jordan no ha sido el único Linterna Verde de la historia, ni mucho menos, pero siempre ha sido considerado el original y genuino (con permiso de Alan Scott). No es para menos. Las aventuras de Hal dieron paso a un universo maravilloso que pobló de historias las viñetas de muchos cómics durante muchos años. Con él se hizo famoso el juramento de los Green Lanters: "En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de mi vigía. Que aquellos que adoran el poder del mal... teman mi poder: ¡la luz de Green Lantern!". Con él empezó todo, como se suele decir, pero hubo un momento en el que Hal perdió el rumbo y acabó sucumbiendo al poder del mal convirtiéndose en el temido Parallax. Fue en el volumen titulado ‘La muerte de Green Lantern’.

En este renacimiento entramos de lleno en la etapa de Geoff Johns que dará sentido a todo lo que pasó con ese Hal Jordan que abandonó el verde del bien para pasarse al amarillo del mal. Y lo hará con un guion del que os tengo que advertir una cosa. Si es la primera vez que entráis en el mundo de Linterna Verde, calma. Tranquilidad en la lectura. Y digo esto porque si no tienes un conocimiento previo del personaje y su mundo, las primeras páginas os pueden perder y daros la falsa sensación de que no os vais a enterar de nada. Calma. Nada más lejos de la realidad. El guion de Johns está pensado para ir resolviendo dudas con el paso de las viñetas. Todo lo que al principio no parece tener un contexto claro se va explicando poco a poco y no te dejará ninguna duda sin resolver. Cada personaje e historia tendrá su flashback para ser explicado. Además, si te queda alguna duda, esta edición de ECC trae una más que acertada guía final con preguntas y respuestas que servirán de hoja de ruta.

Por otro lado, si ya conoces al personaje y lo que pasó en su día con Hal Jordan, Renacimiento te traerá de vuelta al Gladiador Esmeralda en todo su esplendor. El guion consigue servir de punto de inicio para novatos y de reinicio para expertos en la materia, algo que no es ni mucho menos sencillo y que Geoff consigue con este volumen. Un guion por cierto lleno de acción, momentos épicos, intriga por saber qué ocurrió y que esta ocurriendo con Hal y que incluye además a personajes secundarios como Superman, Batman, Wonder Woman y el resto de miembros de la Liga de la Justicia. Liga, por cierto, de la que ya reseñamos su origen en otro tomo liderado por Johns

El dibujo está a cargo de Ethan Van Sciver y en mi opinión cumple perfectamente con su cometido mezclando de manera acertada viñetas propias de un blockbuster con otros momentos de más tensión y expresividad emocional de los personajes. Dibujo y entintado cumplen y el ejercicio grupal es notable.

Conclusión: como vengo diciendo en toda la reseña, perfecta recomendación para iniciarse o para reiniciarse en el universo de Green Lantern. Ambas cosas. Hal Jordan vuelve y lo hace abriendo los brazos a sus viejos amantes y también a los nuevos. La edición, muy completa, permite además guiarse a través del volumen sin miedo a perderse por el camino. Luz verde si se oscurece un poco la noche, por tirar de metáforas. Disfruten de la lectura y recuerden, si les interesa, este es solo el primer volumen de una saga que está editando actualmente ECC.