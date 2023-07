Vuelven los Vengadores Oscuros con su segundo tomo: el Hombre Molécula

Hay cabeceras o etapas en concreto que valen la pena seguirlas la pista y en esta sección de cómics de Libertad Digital, de vez en cuando, hacemos el seguimiento a una colección que consideramos destacada o, como es el caso, entretenida a la par que importante. Es el caso de los Vengadores Oscuros, un grupo del que ya hemos hablado en dos reseñas anteriores. La primera fue Vengadores Oscuros Reunión y la segunda Vengadores Oscuros contra la Patrulla X Utopía. Ambas con ese grupo de villanos que tomó el lugar de los Vengadores tradicionales y que se hizo con el poder gracias a la mano firme de Norman Osborn (Duende Verde).

En este caso llega el segundo tomo de la colección de Vengadores Oscuros, bajo el título de El Hombre Molécula, y lo hace de nuevo con la pareja formada por Brian Michael Bendis y Mike Deodato Jr, es decir, los autores originales del primer tomo, que no estuvieron en el duelo ante la Patrulla X en el que estuvieron Matt Fraction, Luke Ross y Terry Dodson. Bendis y Deodato son, sin duda, los genios que están detrás de una etapa que no puede pasar desapercibida de ninguna manera y que, dentro del Bendismo de Marvel, es una de las más entretenidas. Eso es lo que a mi parecer dan estos Vengadores Oscuros, un compendio de grandes momentos, divertidos, bien construidos y repletos de humor negro con villanos que logran paso a paso mostrar todo su carisma en historias bien elaboradas y que saben alternar luz y oscuridad a partes iguales.

Lo reconozco una vez más, me encantan estos Vengadores Oscuros, porque aparte de ser un punto de inflexión muy original dentro de la tela de araña que tejió Bendis, las aventuras y desventuras de esta panda de malnacidos hacen que, sin querer, les cojas hasta cierto cariño por lo mamarrachos que son. Te odiarás por ello, sí, pero así son las cosas.

Antes de seguir, vamos con el apartado técnico: guion de Brian Michael Bendis, dibujo de Mike Deodato Jr. y Chris Bachalo, editorial Panini, formato tapa dura Must Have, 160 páginas, contiene Dark Avengers 9-12 y Annual 1 y un precio de 20 euros.

Vamos con la reseña

Un nuevo enemigo para ahondar en la locura de los villanos

Antes de nada hagamos un pequeño resumen de lo visto hasta ahora y esto nos vale para aquellos que vienen de leer uno o los dos cómics anteriores recopilados por Panini o para aquellos que lleguen aquí por primera vez. Ojo, si tú caso es este último, te recomiendo que mejor te hagas con el primer tomo y a partir de ahí, a disfrutar. Estamos ante una etapa en la que los Vengadores ya no existen o, como mínimo, no están unidos. Aquí mandan los nuevos Vengadores Oscuros de Norman Osborn, el cual sigue escondiendo en su mente la locura del Duende Verde aunque, aparentemente y cada vez menos, la tenga controlada.

Norman logró el poder en este Reinado Oscuro posterior a la Invasión Secreta de los Skrull, evento que le sirvió a Osborn para aprovechar la pérdida de credibilidad de los héroes de siempre para hacerse él con el trono. Junto a Osborn, lo peor de lo peor para ser los nuevos Vengadores: Iron Patriot (el propio Norman), el Vigía, Bullseye haciendo de Ojo de Halcón, el hijo de Lobezno haciendo de su padre, Piedra Luna como la nueva Mrs Marvel, el nuevo Venom simulando ser Spiderman, Ares (dios de la guerra) y como Capitán Marvel, Noh-Varr (raza Kree). Eso sí, aquí Noh-Varr ya había abandonado el grupo y será el gran protagonista de una importante pelea con El Vigía en la última grapa de este tomo, la cual dibujará Chris Bachalo.

¿Qué vamos a encontrar en El Hombre Molécula? En primer lugar vamos a tener una historia que va cogiendo velocidad poco a poco, pero sin tener un inicio lento. Una cosa no quita la otra necesariamente. Puedes ir de menos a más en un cómic sin tener un comienzo demasiado frío. Eso sí, la primera grapa será más de presentación que de otra cosa para alguna sub-trama que veremos en el futuro. Será a partir de la segunda donde veremos de verdad lo que se nos plantea en este segundo número recopilatorio.

Volveremos a tener a los mismos villanos de siempre pendientes de un Norman Osborn cada vez más oscuro, frío, lejano y con visos de perder la cordura en favor del Duende Verde que reside en su interior. De hecho, gran parte del atractivo de esta historia está en una secundaria de lujo, Victoria, la mano derecha de Osborn. La María Hill de Norman si le comparamos con Nick Furia. Ella tiene cada vez más sospechas de que algo raro pasa con el director de HAMMER (la nueva SHIELD). Norman desaparece continuamente y se encierra en su laboratorio sin darle cuentas a nadie. Por eso, cuando los habitantes de un pueblo empiezan a desaparecer, Victoria tendrá que asumir el mando y recordarle a su jefe cuál es su trabajo. Los Vengadores Oscuros pondrán rumbo a resolver ese misterio y ahí se verán las caras con el Hombre Molécula, un villano capaz de alterar... bueno, su propio nombre lo indica.

Este Hombre Molécula sirve para conformar una historia repleta de acción, pero llena de psicología. Pondrá a prueba la resistencia mental de personajes como el propio Osborn, Vigía o Victoria y ya sabemos que los dos primeros no andan muy sobrados de salud mental. Vamos, que no están para dar clases de mindfulness. El guion de Bendis es muy bueno y me gusta que le dé un gran protagonismo a Victoria para, a través de ella, mantener el equilibrio en un grupo de Vengadores totalmente descompuesto. También destaca el Hombre Molécula, que sin ser un villano imposible de destruir, sí deja bastantes momentos épicos y divertidos en su lucha contra los Dark Avengers. Los llevará a una realidad diferente aprovechada a la perfección por Mike Deodato para dejar viñetas espectaculares. Os dejo varios ejemplos:

Y si hablamos de Vengadores Oscuros hablamos de diversión y macarrismo. Hay sentido del humor para dar y regalar con la maldad que desprenden personajes como Bullseye. Además aquí veremos a un Venom cuyo tratamiento farmacológico no está funcionando del todo y que le ha hecho pasar de dar miedo a dar casi pena por lo miedoso que es. Risas aseguradas con ese alivio cómico del que no abusa Bendis. Se agradece que no lo haga. Un poco está bien. Mucho puede cansar, como bien saben los que vieron Thor Love and Thunder en cines.

Conclusión: es una oportunidad muy buena para ir de Must Have en Must Have recopilando esta etapa que, con este segundo tomo, nos dejará justo a las puertas del evento Asedio. El nivel del guion sigue siendo alto con entretenimiento, oscuridad, acción y humor. El dibujo de Deodato, nuevamente, impresionante en composiciones simples y más complejas. Aquí se aprovecha del factor onírico del Hombre Molécula y garantiza momentos espectaculares con él y sobre todo con El Vigía, que de nuevo tendrá un importante desarrollo para lo que se verá posteriormente. Si gustan, disfruten de la lectura.