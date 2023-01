Vengadores oscuros: los villanos de Marvel toman el poder con Norman Osborn

Lo he dicho muchas veces y lo volveré a repetir: aquellas personas que quieran empezar de cero o casi de cero con el mundo de los cómics están en la mejor época para hacerlo. ¿Por qué? Porque independientemente de la editorial de la que hablemos, a día de hoy es muchísimo más fácil acceder al material mítico e indispensable de, Marvel por poner una referencia, para conocer de primera mano la evolución de todo este mundo. Con los Must Have de Panini, por ejemplo, un lector que quiera conocer los principales eventos como Civil War, Dinastía de M o Invasión Secreta, tiene todos ellos a mano y si diseña un buen plan de lectura puede ponerse al día en poco tiempo. Incluso con etapas, famosas dentro del mundillo, pero más desconocidas para el público en general. Vengadores oscuros es una de ellas.

Como ya he comentado muchas veces, soy admirador del trabajo que Brian Michael Bendis desarrolló en Marvel como guionista y que trajo consigo historias maravillosas, sobre todo en los Vengadores, que es el grupo que hoy vamos a tratar en esta reseña. Eso sí, en este caso pasamos de la luz y esperanza que ofrecían personajes como Iron Man o el Capitán América a la oscuridad y sed de poder de Norman Osborn y compañía, porque aquí, en este Reinado Oscuro para los Vengadores, el enemigo de Spiderman ha alcanzado el poder y cuenta incluso con el apoyo de la sociedad y del presidente estadounidense.

Antes de profundizar en esta oscuridad ‘made in Osborn’, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Brian Michael Bendis, dibujo de Mike Deodato Jr., editorial Panini, formato tapa dura Must Have, 184 páginas, contiene Dark Avengers 1-6 y un precio de 20 euros.

Vamos con la reseña

Normas Osborn, de los Thunderbolts a los Vengadores

Ya tratamos aquí en su día la obra de Warren Ellis y el propio Mike Deodato Jr. al frente de los Thunderbolts, ese grupo repleto de villanos que durante la Civil War se encargaban de perseguir a los superhéroes que no habían aceptado registrarse como tales según la normativa implementada por el gobierno y Tony Stark. Eso sí, el dueño de los Thunderbolts no era Iron Man sino un aparentemente reformado Duende Verde, es decir, Norman Osborn. Aquí, en Vengadores Oscuros, Norman ha llegado aún más alto en la escala de poder y ahora, en ausencia de un Iron Man desprestigiado por la Invasión Skrull que asoló el mundo, es el enemigo de Spiderman el que tiene en su mano organizar a los Vengadores.

¿Quiénes son los Vengadores Oscuros? Iron Patriot (el propio Norman), el Vigía, Bullseye haciendo de Ojo de Halcón, el hijo de Lobezno haciendo de su padre, Piedra Luna como la nueva Mrs Marvel, el nuevo Venom simulando ser Spiderman, Ares (dios de la guerra) y como Capitán Marvel, Noh-Varr (raza Kree). Menudo grupito de macarras, sinvergüenzas, asesinos y malechores, ¿verdad? Pues bien, todos ellos son presentados ante el mundo, el cual desconoce su verdadera identidad, como los nuevos protectores del mismo y en su primera misión tendrán que enfrentarse a una antigua enemiga del Doctor Muerte que viene a cobrarse su venganza. Ella es Morgan le Fay.

La idea de Panini, por la información que han dado, es contar toda esta etapa de los Vengadores oscuros en varios tomos y en este, Reunión, tenemos, como su propio nombre indica, el momento inicial en el que se forma el grupo con Norman Osborn a la cabeza. Toda esa parte, como ya pasaba con los Thunderbolts, está repleta de viajes del pasado al presente para contarnos cómo Norman fue reuniendo a su equipo y es puro entretenimiento. Está bien contado, bien llevado, no se hace largo, de hecho se hace corto el tomo en general, y tiene diálogos que mezclan seriedad y humor negro junto a personajes de gran dialéctica como el propio Osborn con otros como Ares o Bullseye que son más brutos que una tarta de chorizo. Ese rollo de líder desesperado por momentos ante subordinados incontrolables sacaba una sonrisa burlona al lector en los Thunderbolts y lo hace ahora de nuevo en este Vengadores oscuros. De primeras hay que partir de esa base: si te gustó Thunderbolts te gustará este cómic.

Aparte de ese momento de ‘reunión’ de los vengadores oscuros la historia tiene grandes dosis de acción y entretenimiento con la batalla que se plantea contra la... iba a decir villana de esta historia, pero en realidad aquí todos son villanos, por lo tanto diré la más villana de los villanos. Morgan le Fay irá a por la cabeza del Doctor Muerte y es aquí donde el cómic gana en momentos de acción y batalla sin olvidar chascarrillos entre personajes e incluso un interesante pique entre Venom y Bullseye, ahora Spiderman y Ojo de Halcón, que recuerdan a esos enfados míticos entre La Cosa y la Antorcha Humana de Los 4 Fantásticos. Todo ello con un Mike Deodato Jr. espectacular. El tono de Mike es perfecto para estos villanos, sobre todo con ese Norman Osborn clavadito a Tommy Lee Jones que, sin duda, se come con patatas al resto de personajes. Incluso al siempre temible Doctor Muerte o al chulesco y desafiante Namor, que también veremos en esta historia.

Os dejo varios ejemplos del dibujo de Deodato:

Como se puede apreciar, Norman Osborn es EL PERSONAJE. Le debe mucho Norman a Brian Michael Bendis ya que el guionista de Cleveland le puso en lo más alto del poder en varias ocasiones y sobre él giró toda esta trama de Reinado Oscuro en la que Osborn es un villano espectacular. Sus diálogos, su inteligencia, su maldad, su manipulación de los medios de comunicación y de la política... es una delicia ver cómo va tejiendo una telaraña mientras lucha por esconder dentro de su cabeza al mítico Duende Verde. Además aquí lo hará al estilo Iron Man, pero como Iron Patriot, una mezcla entre los uniformes del Capi y de Tony Stark. Sin duda, este es un cómic para disfrutar de un villano en su máxima expresión.

Conclusión: igual o mejor que Thunderbolts, al que aquí en LD le pusimos una gran nota. Es una historia de villanos con un Norman Osborn increíble gracias al guion de Bendis y el dibujo de Deodato. Un indispensable de Marvel, tanto para continuar con los siguientes tomos de los Vengadores Oscuros o para echarle una ojeada inicial y quedarse ahí (aunque yo no pararía en este tomo inicial). Si gustan, disfruten de la lectura.