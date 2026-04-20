Morante, cogido de gravedad en Sevilla

Morante de la Puebla ha sido cogido por cuarto toro de García Jiménez esta tarde en la Feria de Sevilla. El toro, que había salido suelto, ha atropellado al cigarrero pasando por encima de él e infringiéndole una cornada en el glúteo. Muy dolorido, ha sido llevado en volandas hacia la puerta de la enfermería donde le esperaba una camilla. Borja Jiménez se ha encargado de la lidia del toro.

El cigarrero hacía este lunes su tercer paseíllo en la Real Maestranza de Caballería después de triunfar con fuerza en su regreso a los ruedos el Domingo de Resurrección y hacer una faena histórica en el cuarto toro de la corrida de Álvaro Núñez el pasado jueves. En su primer toro de la tarde ha realizado una faena técnicamente impecable coronada por una estocada magistral que ha sido premiada con una oreja.

En el cuarto toro, Clandestino, el cigarrero ha tratado de sujetar la embestida del toro de Matilla que había salido muy suelto y el toro ha hecho por él lanzándole por el aire y asestándole una cornada en el glúteo de la que aún no se conoce el alcance. Está siendo operado en la enfermería de la Maestranza.

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