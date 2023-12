Harleen, el cómic que redefine la atracción sexual y psicológica del Joker y Harley Quinn

Todo lo relacionado con el Joker llama la atención. Es el villano por excelencia. Su relación de odio y necesidad con Batman ha trascendido desde hace mucho tiempo de los cómics a otras plataformas y eso hace que su duelo personal sea parte de la cultura popular de nuestra sociedad. Por eso, toda aquella persona que entre en la ecuación coge una importancia excelsa y eso fue lo que pasó con Harley Quinn, una psiquiatra que pasó de tratar al payaso a enamorarse de él, perder la cabeza y acabar siendo también una enemiga del caballero oscuro de Gotham.

De esa relación entre Quinn y Joker se han dado diferentes versiones incluyendo dos películas bastante recientes en las que Margot Robbie interpretaba a la enloquecida doctora Harleen Quinzel, pero si alguien quiere conocer de primera mano una gran definición del personaje tiene que leer esta obra que firmó como autor completo Stjepan Šejić. Este guionista y dibujante croata cogió la historia de Harlenn / Harley y la adaptó a los tiempos actuales con un toque preciso que mezclaba psicología, sexualidad, amor y crítica social, todo ello cogiendo el contexto del Asilo Arkham y metiendo en el ecuación a Batman, al comisario Gordon y sobre todo a Harvey Dent como Dos Caras. De regalo añadirá además a todos los villanos de Bruce Wayne como Hiedra Venenosa, Killer Croc, Acertijo, Mr Freeze y compañía.

Antes de la reseña, vamos con el análisis técnico del cómic: guion y dibujo de Stjepan Seijic, contiene Harleen books one, two, three USA, edición deluxe de ECC, cartoné tapa dura, 224 páginas y un precio de 37,50 euros.

Vamos con la reseña

Doble transformación: de Harleen Quinzel a Harley Quinn y de Harvey Dent a Dos Caras

Antes de nada me gustaría decir que aquí la protagonista absoluta es, como el propio nombre del cómic indica, Harleen Quinzel. Hay grandes secundarios de lujo como el Joker, Batman y Dos Caras, pero aquí la que parte el bacalao y la que tiene un análisis más concienzudo de su paso hacia la locura es la doctora. Y he de decir que me ha encantado el toque que le da Seijic a Harleen. No solo coge lo que ya se conoce de la historia sino que le da matices y colores que permiten a lector irse metiendo poco a poco en la locura de la doctora. Además lo hace yendo de menos a más y usando sus encuentros con el Joker, primero fuera de Arkham y luego dentro, como catalizador de una transformación muy visceral basada principalmente en los traumas de ella y en la capacidad manipuladora de este payaso sin alma. Eso sí, el autor siempre deja la duda de si Joker está enamorado de verdad o no y eso le añade un punto de misterio que sube la calificación final del cómic.

Me ha gustado sobre todo que el espectacular dibujo de Seijic no se queda solo ahí sino que el guion es tremendamente inmersivo. Meterse en la cabeza del Joker es imposible, pero Harley Quinn sí tiene un principio y un final de su locura que se puede seguir con más naturalidad. Incluso sentir cierta empatía por ella ya que en un principio pasa de querer combatir la oscuridad con luz para acabar quedándose ‘ciega’ y sepultada por la figura del Joker y sobre todo por la falta de esperanza de una ciudad llena de monstruos como Gotham. Las obsesiones, con buen o mal fondo, no son positivas y la doctora se acaba perdiendo en el camino por, precisamente, usar un extremo para erradicar a otro.

Algo parecido le pasa a Harvey Dent en su paso hacia Dos Caras. Seijic también le da un papel muy importante dentro de su obra y sería el tercero en discordia si ponemos como medalla de plata al Joker y como ganadora a Harleen. Seijic juega con eso que ya se vio en la película de Nolan de Batman, es decir, con el hecho de que la locura en algunos casos está simplemente a un empujón de distancia. Eso es lo que hace el croata en esta obra, actualizar el empujón hacia la locura de ambos personajes, Quinn y Dent, y la verdad es que lo hace de manera brillante. Batman y Gordon, por otro lado, aparecen lo justo, sin embargo dan ciertas pinceladas al contexto de Harleen que acaba por definirla por completo.

Respecto al dibujo, Seijic está espectacular en todos los sentidos. Los rostros y las emociones que transmiten son vitales en una historia así y en ese aspecto el trabajo es impecable. Eso sí, soy de aquellos que prefieren una versión más fea del Joker y aquí la verdad es que Seijic tira de guapas y guapos todo el rato. Eso transmite mucha sexualidad y sensualidad en el dueto amoroso entre Quinzel y Joker, pero por momentos parece que estamos viendo a los Beckham o que Pasión de Gavilanes se ha metido de lleno en Gotham. ¿Eso estropea el dibujo o la obra en general? No, son simples detalles y manías personales, a fin de cuentas.

Os dejo ejemplos del dibujo:

A nivel de narrativa, hay bastantes diálogos y mucha reflexión y análisis psicológico. Para eso estamos en Arkham y para eso hablamos del Joker y Harley Quinn, ¿no? Eso no le resta dinamismo a la obra aunque sí es más pausada que otros cómics actuales con más acción que situación.

Conclusión: es una gran obra del personaje y si eres fan del Joker te vendrá muy bien mirar al monstruo a través de los ojos de Harleen. El dibujo es de una calidad sobresaliente y el guion te mantiene metido en la historia en todo momento. En cuanto a la edición, de formato más cuadrado que rectangular, la calidad es muy alta y el toque de la portada con la doble cubierta es de puro coleccionismo. Si gustan, disfruten de la lectura.