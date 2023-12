Entretenimiento Imparable: llega el final de la Patrulla X de Josh Whedon

No es ni mucho menos un desconocido Joss Whedon. Ahora bien, el famoso director y guionista estadounidense, creador de series de televisión como Firefly y Buffy Cazavampiros y responsable de las primeras dos películas de los Vengadores, la de 2012 y posteriormente la Era de Ultrón, quizá no tenga tanta publicidad en los cómics como la que ha tenido en otras plataformas. No por nada en particular, pero es obvio que cine y televisión, para mucha gente, es más mainstream que los cómics. No mejores, más mainstream. Por eso yo sí quiero darle publicidad a este hombre en historias como esta de la Patrulla X, porque vale mucho la pena lo que hizo con los mutantes en esta cabecera que duró 24 números y que firmó junto a John Cassaday.

Hace unos meses os trajimos aquí el Don, las primeras 12 grapas de este regreso de la Patrulla X recopiladas en un primer tomo de dos y ya avisamos del alto nivel de entretenimiento del mismo. Además recuperaba la esencia familiar de este grupo. Familiar, amistoso y amoroso, porque esta Patrulla, como pasó con series como Buffy, tenía un compendio de todo eso. Ahora llega el final de esta cabecera y de esta recopilación con el resto de grapas y vamos a reseñarlas como ya hicimos con la primera entrega.

Vamos con el apartado técnico antes de arrancar con la reseña: guion de Joss Whedon, dibujo de John Cassaday, tapa dura, editorial Panini (Must Have), 312 páginas, contiene Astonishing X-Men 1-12 y un precio de 25 euros.

Una cabecera perfecta para entrar en la Patrulla X

Ahora arranco con el argumento de este segundo tomo, pero antes hemos de recordar de qué iba la historia que tuvo lugar en el Don, el primero tomo. Ahí veíamos a una doctora que parecía haber encontrado una cura para el gen mutante. Asu vez, arrancaba un nuevo curso en la mansión de la Patrulla X con Cíclope y Emma Frost a la cabeza después de la muerte de Jean Grey y con Charles Xavier fuera de la ecuación. También tenía lugar el regreso de Kitty Pryde, que se unirá a Scott, Emma, Bestia y Lobezno para formar de nuevo a los X-Men y hacer frente a una nueva amenaza extraterrestre que tiene bastante que ver con esa nueva cura. Después una inteligencia artificial se rebelaba contra la Patrulla y convertía su vida en un infierno. Esas eran en el Don los argumentos que se trataban.

En cuanto a este segundo tomo, Whedon coge los elementos del primer tomo y los incrementa y mejora en el esta ‘continuación’. No quiero decir que sea mejor el segundo que el primero, ojo, aunque sí creo que es más completo el inicio que el final de esta cabecera firmada por el creador de Buffy. Eso sí, el nivel sigue siendo altísimo en este final.

¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Nuevamente dos tramas diferentes aunque complementarias. En la primera descubriremos el secreto dentro de esa ‘traición’ de Emma Frost a la Patrulla X y en la segunda, que llega rápidamente después de la primera y sin apenas tiempo para reaccionar, Kitty Pride y Coloso se harán con los focos del guion para sofocar un ataque extraterrestre a la Tierra basado en el miedo de dicha raza a lo que uno de los protagonistas del grupo puede hacerle a su civilización. Básicamente tienen una leyenda en la cual alguien de la Patrulla X, supuestamente, llegará a su planeta y acabará con la vida en el mismo. ¿Será verdad? ¿Hay algo oculto detrás de esto? Lo podremos averiguar aquí.

El cómic, como pasó con el primero, es tremendamente entretenido. Se nota que Whedon ha sido el creador de series de televisión de éxito que, capítulo a capítulo, lograban crear un buen desarrollo de personajes, con un tono familiar y que mezclaba a las mil maravillas entretenimiento, relaciones personales y amorosas, acción y misterio. Whedon crea un gran marco de evolución que en este caso lleva a Kitty Pride a su máximo esplendor. Es el personaje de esta cabecera completa. Desde que regresa al equipo hasta este final. Ella se lleva toda la atención y creo que acaba siendo una gran actriz principal de esta historia. Eso sí, ojo a Cíclope en esta segunda parte, porque los fans del personaje encontrarán un Scott muy visceral y lleno de traumas que se tratarán de forma muy acertada. Todo ello con un dibujo de John Cassaday en la línea de lo visto en el primer tomo, es decir, un buen nivel. Con algunas lagunas, pero con una nota media notable. Os dejo varios ejemplos:

La forma de narrar y el dibujo de Whedon y Cassaday hace que su lectura sea rápida y dinámica, lo que termina de redondear una gran forma de acercarse a la Patrulla X o de rememorar una de sus mejores etapas.

Conclusión: si yo tuviera que recomendar algo de la Patrulla X para empezar con el grupo sería este trabajo de Whedon. Creo que se adapta a todo tipo de lector y su base de entretenimiento máximo hace que todo lo demás se desarrolle bien, sobre todo las relaciones personales en el grupo. Hay acción, amor, amistad, responsabilidad, amenazas, sentido del humor... creo que lo tiene todo y por eso tiene tantas buenas críticas entre los fans de la Patrulla. Si gustan, disfruten de la lectura.