El sello de Akira: el nuevo Capitán América, Iron Man se casa y Lobezno vs Predator

Nueva entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que, cada mes, elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este mes de enero vamos con tres novedades de Panini en las que podemos ver el inicio de la nueva cabecera de Capitán América, la boda entre Emma Frost y Tony Stark y también el crossover entre Predator y Lobezno.

Vamos con todo ello

Un español dibujando al Capitán América

Si ya de por sí es más que interesante un Capitán América con una nueva cabecera liderada por el guion de J. Michael Straczynski, imaginen el orgullo que sentimos en este país cuando tenemos a un manchego como Jesús Saiz firmando el dibujo de este centinela de la libertad. Arranca 2024 y arranca una nueva cabecera del Capitán América con un guionista de dilatada experiencia y calidad y un dibujante, nuestro, de aquí, que viene de firmar un trabajo impecable con el Castigador de Jason Aaron.

¿Qué nos trae esta etapa del Capitán? Después de la anterior cabecera en la que Carmen Carnero ponía su talento como dibujante al servicio de Steve Rogers, Straczynski ha decidido volver a los orígenes del Capitán de una manera que, de momento, tiene el consenso general de haber sido acertada. Straczynski divide la acción en dos partes. En la primera vemos al Capitán actual, que tendrá que enfrentarse a una nueva amenaza conspiranoica y sobrenatural que promete emociones fuertes. En la segunda, volvemos a la juventud de Rogers, cuando pierde a sus padres y debe aprender a valerse por sí mismo mientras ve que el nazismo se acerca peligrosamente a su entorno.

Es complicado contar cosas nuevas del origen de un personaje como Rogers, pero Straczynski ha empezado bien de momento con ese doble toque temporal que se intuye interesante. Además, ya me encantó el trabajo de Jesús al dibujo en el Castigador y creo que este Capitán también le viene de lujo para su estilo. Y no solo en las escenas de acción sino también en cualquier otro aspecto que pida el guion. Me subo a este barco claramente

Precio: 2 euros

Bodorrio entre Emma Frost y Iron Man

Aviso de spoilers ya que es imposible hablar de esto sin contar algo relacionado con la famosa grapa de la Gala del Fuego Infernal 2023. ¿Hay boda entre Tony Stark y Emma Frost? Eso parece. Solo hay que ver que hay dos grapas cuya portada se una en una sola. Nosotros traemos la de Patrulla X (Caída de X) aunque recomiendo leer ambas. Tanto esta como el número 10 de la cabecera de Iron Man.

En ambas grapas descubriremos los verdaderos motivos de esta boda, que ya les aseguro que es muy importante sobre todo dentro del tema de la franquicia mutante. Hay que recordar que los mutantes han sido apalizados por Orchís y que actualmente están exiliados. Iron Man se meterá de lleno en esta cruzada por defender los derechos y la vida mutantes y cruzará su cabecera con la de Patrulla X, algo que por cierto lleva pasando durante toda esta etapa de Duggan. Su relación con Emma Frost, llena de tensión sexual, todo sea dicho, forma parte de un plan mayor de Marvel con el mundo mutante y la verdad es que está siendo muy interesante ver el papel de Tony en todo esto. También tendrán un papel importante Kitty Pride y Kingpin, el nuevo ‘boss’ del cotarro infernal.

Ambas grapas son interesantes, aunque quizá sea más fácil de acceder a ella sin haber leído lo anterior en el caso de Iron Man.

Precio: 6,50 euros.

Batalla a muerte entre Lobezno y Predator

Si hay dos cazadores y depredadores en el mundo de la fantasía que son realmente buenos, tirando a perfectos, en lo suyo, esos son Predator y por supuesto Lobezno. Lógicamente cada uno está en su mundo de fantasía particular, pero Panini, que sigue publicando tomos como los Omnibus de Predator o Alien, trae a España este crossover loco y sanguinario entre ambos personajes.

En esta primera grapa, Benjamin Percy al guion y Ken Lashley, Greg Land y Andrea Di Vito al dibujo han logrado desterrar la idea de los fans de que estábamos ante una pérdida de tiempo en forma de miniserie. Ojo, es algo que pasa muchas veces. El denominado sacacuartos para fans y completistas que tiene alguna cosa curiosa y poco más. De momento en esta primera grapa, la cosa apunta a todo lo contrario, aunque bien es cierto que habrá que ver cómo se desarrolla todo en las tres restantes.

De momento tenemos un duelo muy interesante en el que veremos a Lobezno luchando con Predator en varias fases de su vida. Ya sabemos que Logan no tiene precisamente pocos años en su zurrón y que su factor curativo le hace tener una esperanza de vida capaz de tenerle presente en la guerra civil española (no es broma) y también en pleno año 2024. Eso hará que Predator se mida a él en muchas ocasiones ya que Logan se antoja como la presa más complicada de cazar que ha tenido este depredador insaciable. Aquí, en esta primera grapa, veremos el primer duelo situado en Canadá hace varias décadas. Y la verdad es que pinta muy bien. Con un toque de forajidos y western muy adecuados. La premisa es buena, la acción es la necesaria para un duelo entre estos dos cazadores letales y el final de la grapa te adelanta que en la segunda será todo aún más bestial. Si alguien creía que esto era un simple sacacuartos, de momento yo le daría una oportunidad a esta idea.

Precio: 5, 50 euros

Un nuevo Daredevil de regalo

No forma parte de las tres grapas elegidas, pero me niego a no mencionar la nueva cabecera de Daredevil. Tras la gran etapa de Chip Zdarsky y Marco Checchetto, en la que también estuvo el español Jorge Fornés, el diablo de la Cocina del Infierno de Nueva York ha caído en las manos de Saladin Ahmed en los guiones y Aaron Kuder en el dibujo. Y me ha sorprendido para bien. No reinicia al personaje sino que continúa lo que hizo Zdarsky y la nueva premisa me ha tenido enganchado toda la grapa. ¿Matt Murdock se ha metido a cura? Veremos el porqué.

Kuder, con un estilo muy de Romita Jr, también debuta con una gran primera grapa y sí, creo que tras completar toda la etapa anterior, me voy a meter de lleno en esta cabecera.

Precio: 2,50 euros