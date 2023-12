El sello de Akira: un nuevo Thor arranca en los cómics

Cuarta entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que, cada mes, elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este mes de noviembre vamos con tres novedades de Panini en las que podemos ver el inicio de la nueva cabecera de Thor, llamada Inmortal Thor, y los números especiales de Doctor Extraño 6 y el Asombroso Spiderman 20.

Vamos con todo ello

De Inmortal Hulk a Inmortal Thor

Si hay una grapa que ha funcionado en los últimos años y que después también lo ha hecho en recopilaciones en tapa blanda como los Marvel Premiere de Panini, esa es la cabecera de Inmortal Hulk de Al Ewing y Joe Bennett, la cual llegó a los 50 números y sirvió para darle un toque más terrorífico y mitológico al gigante verde. De hecho, acaba de terminar en el formato Premiere la recopilación de estas aventuras.

Ahora, tiempo después, Al Ewing vuelve a usar lo de Inmortal para ponerlo delante del nombre de Thor. El dios del trueno, ninguneado últimamente en el universo Marvel hasta límites de humor cutre, rancio y sin gracia, necesitaba una reformulación que volviese al verdadero ADN del dueño del martillo más famoso de la historia de los cómics. Por eso Ewing se ha unido al dibujante Martín Cóccolo para hacer frente a un nuevo desafío y buscar el éxito que tuvo con Hulk.

En esta primera grapa hay visos y muy buenas intenciones tras su primera lectura. La verdad es que me he enganchado a lo que plantea Ewing, que sitúa a Thor de regreso en la Tierra tras haberse reconstruido el puente arcoíris, pero claro, cómo se ha recuperado y quién está detrás de todo ello es el gran misterio de un inicio de cabecera en el que Thor se enfrentará a un enemigo tenebroso y oscuro que hará temblar los cimientos de la Tierra y del resto de reinos.

He devorado la grapa con mucha facilidad. Ver a un Thor reconocible, potente, fuerte y serio hace que rápidamente te conectes con lo que le hizo grande en su día. Además, todo el rollo de monstruos y mitología que suele aportar Al Ewing se adapta muy bien a Thor y todo ello con un dibujo excelente de Martín Cóccolo que hace que sea complicado resistirse a, como mínimo, darle una oportunidad al primer arco de esta cabecera. Una primera grapa debe ser interesante y esta lo es. Panini sabe además que atraer lectores a este nuevo arco se antoja vital y por eso el precio de 2,50 euros para una grapa de 48 páginas, no está nada mal en los tiempos que corren.

Precio: 2,50 euros.

Doctor Extraño 6, la Guerra de las Siete Esferas

¡Qué bueno es Jed Mackay! Voy a empezar a reseñar cada cosa que haga Jed de esta manera, diciendo primero lo bueno que es. Al menos hasta que dé señales de no ser tan bueno. De momento, todo hace indicar que sigue en plena forma y lo dice un consumidor habitual de sus productos como su Caballero Luna o sus Vengadores, por ejemplo, que también hemos reseñado por aquí. En el caso de Doctor Extraño, Mackay demuestra de nuevo que a día de hoy es un fijo para todo tipo de contenido superheroico, cogiendo personajes de mayor o menor calado para ofrecer aventuras muy interesantes, dinámicas y sobre todo muy divertidas.

En este Doctor Extraño 6, la sexta grapa de la nueva cabecera, encontramos una historia que estando dentro de la continuidad de esta aventura del mago se puede leer de manera autoconclusiva o como nueva toma de entrada para unirte a esta colección. Aquí se nos habla de la Guerra de las Siete Esferas, una cruenta batalla de años, siglos y milenios que tendrá al Doctor Extraño como general. No puedo desvelar mucho más para no hacer spoilers, pero sí me parece muy recomendable para lectura única o como he dicho antes, como toma de entrada. El final abre muchas posibilidades futuras y abre un lado oscuro que se acerca y que puede dar aún más épica a esta cabecera.

El matiz está en que aquí el dibujo corre a cargo de Juan Gedeón y no del dibujante principal, Pasqual Ferry. Este último ha firmado cuatro de las cinco primeras grapas mientras que Andy MacDonald hizo la cuarta. Buen trabajo de Gedeón aunque los fans de Ferry pueden estar tranquilos porque volverá en la próxima grapa.

Esta Guerra de las Siete Esferas promete emociones fuertes y lo más importante, Mackay sigue ofreciendo productos reconocibles de personajes cuyos fans quieren innovación sin perder la esencia de los mismos. Actualmente Mackay es de esos guionistas que no traiciona el ADN de los superhéroes y por eso le está yendo tan bien.

Precio: 3,30 euros.

Bodorrio con Spiderman de padrino

Terminamos el Sello de Akira con un especial Boda de una de las cabeceras del Asombroso Spiderman, en concreto la que firman aquí Zeb Wells y John Romita. Bueno, como lectura general dentro de la cabecera no deja de ser una historia graciosa y como su propio nombre indica, especial, dentro de lo que se está contando aquí, pero no es muy recomendable para alguien que no esté metido en la misma.

Hay varios elementos aquí que tienes que conocer para meterte en esta grapa y saber quiénes son los protagonistas de la boda, lo que ocurre detrás, cómo está siendo la vida personal, amorosa y profesional de Peter Parker o incluso dónde está Kingpin. Si estás ya dentro de esta cabecera, la verdad es que es una lectura dinámica, curiosa y aunque John Romita Jr hace lo justo y necesario, esta grapa se lee de forma bastante fresquita.

La grapa además se divide en el argumento principal y luego pequeñas historias, sin mayor importancia, salvo, a mi parecer, la que tiene como protagonistas a Ms Marvel y Spiderman.

Precio: 9,95 euros