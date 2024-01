En su primera comparecencia en la Comisión de Cultura del Congreso el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que el Gobierno va a crear una Dirección General de Derechos Culturales para luchar contra la "censura" y la "injerencia política" en la gestión cultural. Según el ministro "la creación y producción cultural sufre un momento histórico de cambio en el que la censura y la injerencia política ganan terreno en la gestión cultural pública (..) Esta Dirección acompañará a cualquier creador, autor o colectivo cuya actividad haya sido borrada o censurada del espacio público", añadía.

El de Sumar se ha enzarzado con el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Joaquín Robles. Le decía que está "francamente preocupado por el ascenso de fuerzas" como la liderada por Santiago Abascal y que va a estar "enfrente" de sus actuaciones en el sector. "Defender la cultura española en estos momentos es defenderla de ustedes, que son actualmente el principal problema que tenemos en materia del regreso de la censura en España".

Urtasun apuntaba, "la tengo que defender de ustedes, que han tratado de retirar la subvención al premio Miguel Hernández y no voy a tolerar que boicoteen el Festival Periferias, como han hecho chantajeando al gobierno del Partido Popular en Huesca".

El de Vox, por su parte, acusaba al gobierno de ser, "los campeones de la censura, la izquierda 'woke' y de la censura. Aquí cada vez que alguien se sale de su ideología, se le considera un apestado. Y si se le ocurre declarar su simpatía por Vox, directamente está perdido, no lo contratan en ninguna parte". Le calificaba como "ministro de agitación y propaganda".

Apoyo a Ituño y a la obra de teatro ‘Altsasu’

Urtasun además se ha "solidarizado" con la actriz Itziar Ituño, que ha apoyado la excarcelación de etarras. "No es de recibo", decía Urtasun que varias empresas hayan retirado a la actriz de sus campañas publicitarias. "También traslado todo mi apoyo, lo quiero decir como ministro de Cultura. Eran patrocinios privados, es verdad, no eran patrocinios públicos, pero creo que nadie debe ser penalizado por sus ideas y por lo tanto quiero solidarizarme con ella: no es de recibo lo que está lo que está viviendo", ha apuntado.

El titular de Cultura ha calificado como "fuera de lugar" la manifestación convocada por Vox frente al Teatro de La Abadía por la obra ‘Altsasu', versión de la agresión a unos guardias civiles y a sus parejas en la localidad de Alsasua en 2016 por la que fueron condenados ocho cachorros de ETA.

El PP a Urtasun: "No toda la cultura es de izquierdas"

Durante la Comisión el vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, le ha dicho a la Urtasun, que "un ministro de Cultura no debe ser un burócrata ideologizado" y no un "activista" y ha defendido una visión de la cultura "abierta, plural y moderna" porque "no toda la cultura es de izquierdas".

El popular ha criticado que, en la pasada legislatura, el PSOE y sus socios hayan concebido este Ministerio como "cajón desastre" con cuatro titulares distintos. Advertía que "si su Ministerio pretende superar su ámbito y se dedica a otra cosa, nos encontraremos".

Sémper ha pregunta al titular de Cultura si es censura o no echar a un clarinetista por carecer del C1 de catalán, refiriéndose al caso del músico de la banda municipal de Barcelona José Joaquín Sánchez que no ha podido optar a la plaza fija, como otros de sus 11 compañeros, tras siete años trabajando en la orquesta. También si es censura que Podemos y Bildu revisaran las letras de CTangana en Bilbao o Ada Colau vetara un cartel de Morante de la Puebla en Barcelona.

Aragonés y asturiano

En el ámbito legislativo Urtasun ha anunciado que se abordará una nueva Ley de Patrimonio; se desarrollará la Ley del Inaem y la reforma de la Ley del Cine. Esta ley, ha adelantado, se publicará en las próximas semanas con el objetivo de que culmine su última fase del debate parlamentario.

El titular de Cultura ha apuntado que se creará un Plan de Igualdad para la Cultura, así como se potenciará el ya existente Observatorio de la igualdad en la cultura.

Asimismo, Urtasun ha señalado a la necesidad "urgente" de "proteger también dos lenguas minoritarias", el aragonés y el asturiano, lenguas que no son cooficiales pero que "están reconocidas por sus estatutos de autonomía y deben ser protegidas".

Bienal de Cultura de Futuro Climático

Por otro lado, durante su intervención ha dicho que se pondrá en marcha una Bienal de Cultura de Futuro Climático, así como activarán un programa de acción cultural también en barrios y en zonas desfavorecidas de España para "garantizar la distribución equitativa de recursos" y el acceso "en todo el territorio tanto al disfrute como a la creación y producción cultural".

Respecto al Estatuto del Artista, Urtasun ha manifestado que van a poner "singular atención" a las cuestiones de fiscalidad. Además, se culminará la revisión del catálogo de enfermedades profesionales específicas del sector artístico.

El ministro también ha dedicado parte de su intervención a la Inteligencia Artificial, y ha calificado de "desafío" que hay que "garantizar que sea una herramienta al servicio de los trabajadores culturales, que facilite procesos de trabajo de fácil automatización y que permita, si así se desea, liberar campos para crear más y mejor (...) que sea una tecnología al servicio de la creación y la experimentación.

Derechos culturales

"Queremos hacer de los derechos culturales un nuevo marco desde el que diseñar las políticas públicas como marcan las políticas públicas culturales en Europa hoy", ha explicado.

"Se trata por lo tanto de desarrollar acciones concretas y medidas específicas que generen las mejores condiciones posibles para que los proyectos culturales puedan desarrollarse y para que la ciudadanía pueda disfrutar de una vida cultural plena", decía.

Entre las líneas de trabajo de su ministerio para esta legislatura, ha prometido prestar más "atención" a las medidas fiscales del Estatuto del Artista.