Génesis mortal: una Patrulla X de género noir con Ed Brubaker

La Patrulla X es sin duda uno de los personajes, grupalmente hablando, que más historia tienen dentro de los cómics y como tal hay todo tipo de etapas diferentes en las que se pueden ver infinidad de géneros. Los hay que buscan etapas con un formato más de blockbuster como Whedon y otros como Claremont que mezclan entretenimiento con drama, acción y desarrollo de personajes. Son solo dos ejemplos del centenar que hay.

En este caso os traemos a esta sección una novedad de Panini que recupera en el formato Must Have el inicio de la etapa de Ed Brubaker sobre la Patrulla X. Para aquellas personas que no conozcan a Brubaker, Ed es un guionista que, ante todo, tiene un estilo muy noir, que dota a sus historias de un toque de oscuridad y misterio que recuerda a esas novelas de intriga que tanto éxito han tenido siempre. Lo que hace Brubaker es adaptar cualquier personaje o personajes que toca para meterlos dentro de ese estilo y dar, por ejemplo, esta aventura llamada en este tomo, "génesis mortal".

Antes de continuar, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Ed Brubaker, dibujo con Trevor Hairsine y Peter Woods, editorial Panini, contiene X-Men: Deadly Genesis 1-6, 208 páginas, cartoné tapa dura y un precio de 20 euros.

Vamos con la reseña

Volver al pasado para crear algo nuevo

En el mundo de los cómics, los cuales tienen que contar décadas y décadas del mismo personaje o del mismo grupo, de vez en cuando se vuelve al pasado para reformular un momento concreto y darle más capas o para, directamente, redefinirlo por completo. Eso suele ser muy arriesgado, porque no siempre se hace de manera acertada y de una tacada un guionista puede echar por tierra el trabajo anterior respetado y canonizado por los fans.

En esta caso Brubaker arriesgó y casi todo el mundo opina que le salió bien. Se fue al inicio de la segunda etapa de la Patrulla X, donde se dio paso de la generación inicial a la que históricamente ha tenido mayor calado con Lobezno, Tormenta, Coloso y cía, que se sumaban al grupo original que ya lideraba Cíclope. Estamos hablando de un momento que cambió para siempre la historia del cómic. En se punto, algo pasó hace muchos años en la isla de Krakoa que cambió para siempre a la Patrulla X, sin embargo, no sabemos toda la verdad sobre ese momento y Brubaker nos cuenta aquí qué fue exactamente lo que pasó.

Aparte de lo dicho en el anterior párrafo, Brubaker introduce un misterioso villano con sed de venganza que quiere destruir a la Patrulla X y de paso al profesor Charles Xavier, el cual ha desaparecido después de todo lo acontecido en el mítico evento Dinastía de M donde Wanda Maximoff dijo ese famoso "no más mutantes" que hizo saltar por los aires la historia superheroica de los cómics.

Para contar todo esto, Brubaker usa un sistema doble en la narrativa. Por un lado se centra en el presente con el dibujo de Trevor Hairsine y por otro en el pasado, dibujado todo ello al final de cada grapa por Peter Woods. Por un lado nos narra lo que está pasando y remata cada grapa con un flashback que, poco a poco, nos van presentando a ciertos secundarios que son claves en la historia. Esto es algo muy del género noir ya que va dejando píldoras de misterio que hacen que el lector quiera devorar cada capítulo para saber qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Aumenta el misterio, te deja claro que hay mucho más en la siguiente grapa y, sí, te tiene enganchado desde el minuto uno.

Con esa fórmula de "quién lo hizo" o de "qué ha pasado", Brubaker logra captar de manera perfecta la atención de lector sin olvidar entretenimiento, desarrollo de personajes y acción. El combo es amplio y encaja muy bien. Además, coloca a un villano cruel y despiadado con un pasado que hay que explicar y a los personajes principales de la Patrulla X sintiendo y notando que hay algo que no saben y que podría cambiarles para siempre. Eso hace que estemos también ante un cómic histórico por lo que cuenta y sobre todo por la visión modificada de lo que ocurrió en el pasado. Ahí entra sobre todo Cíclope, que verá afectada su vida con otro giro del destino y de guion que él no esperaba.

Respecto al dibujo, Trevor y Peter funcionan de manera perfecta en sus respectivos tiempos. Con estilos diferentes de dibujo, pero muy complementarios. Algo parecido a lo que hizo recientemente Jason Aaron en su etapa con el Castigador donde Jesús Saiz dibujaba el presente y Paul Azaceta el pasado.

Os dejo ejemplos del trabajo en esta génesis mortal:

Conclusión: Brubaker pone al servicio de la Patrulla X su toque noir sin olvidar todo aquello que gusta a los fans del grupo. A su vez redefine un momento histórico, tomando riesgos, pero acertando en la ejecución. El dibujo, doble y con dos tiempos, le viene que ni pintado. Un gran cómic que puedes usar para continuar tu pasión por la Patrulla X o como punto de inicio de una nueva etapa. Seas o no neófito, es un buen punto de entrada. Si gustan, disfruten de la lectura.