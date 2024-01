Wonder Woman Tierra Uno: extremos enfrentados por Grant Morrison

He de reconocer que me daba bastante miedo lanzarme a leer este Wonder Woman Tierra Uno por los comentarios que había escuchado alrededor de esta obra de Grant Morrison. Sobre todo porque vivimos en tiempos de extremos y muchísimas veces el postureo por defender algunas posturas, valga la redundancia, hace que el producto final tenga más moralina de la cuenta y te acabe por cansar. Llevan tanto al extremos el hecho de rechazar el opuesto, que lo acaba pagando el lector. Pasa en el cine y pasa en los cómics.

¿Qué sensaciones me ha dejado este Wonder Woman? Sensaciones enfrentadas. Por un lado creo que se toma con bastante humor y sátira todo el tema del patriarcado, machismo, feminismo etc etc etc. Sin embargo, hay momentos en los que me da la sensación de que se pasa de bromas. Se excede de recados. Se sobrepasa con la ironía. Y eso hace que cuando el cómic tiene momentos muy buenos con un dibujo espectacular y con una Wonder Woman que se muestra poderosa y fuerte por sí misma, la politización del mismo te llegue a cansar.

Antes de seguir con más detalles, vamos con el apartado técnico: guion de Grant Morrison, dibujo de Yanick Paquette, contiene Wonder Woman: Earth one vol. 1-3 USA, cartoné tapa dura, editorial ECC, 384 páginas y un precio de 44,50 euros.

Vamos con la reseña

Entre lo divertido y lo cansino

Lo primero que me gustaría decir de este Wonder Woman Tierra Uno es que el cómic en sí es muy entretenido, divertido, bien formulado e hilado por Morrison y con una mitología de escenarios y lore que le vienen a la perfección a Wonder Woman. Además, si quieres un dibujo que realce la fuerza y la belleza de Diana, Yanick Paquette está que se sale en esta historia. En estas tres historias, mejor dicho. Porque este tomo de ECC es una recopilación de las tres historias que Morrison diseñó para reformular al personaje, igual que se hizo con Batman, por ejemplo. De hecho ya analizamos ese nuevo caballero oscuro en el mismo formato que este.

En la primera historia veremos el origen de Diana y de las amazonas. En el segundo ya tendremos un conflicto con tema nazi incluido y al final conoceremos la versión de Wonder Woman como reina. Todo bien hilado, con un Grant Morrison que fluye con facilidad y con ese dibujo de Paquette que se viene arriba sobre todo cuando tiene imponentes escenarios o escenas de acción.

¿Qué es lo que me chirría? Que durante todo el relato hay mucha crítica al hombre para destacar el poder de las amazonas y de Wonder Woman, pero por momentos se hace excesivamente presente. Mucha gente se alejará de este tomo por eso. Y aunque Morrison se haya declarado no binario hace bien poco, los jefes de DC, a fin de cuentas, pusieron a dos hombres para hablar de las amazonas y de Wonder Woman. Es por eso que nunca sé cuando es postureo y cuando es un intento real de criticar algo. Ojo, no es un relato que solo resalte los extremismos del machismo sino que juega también con los otros extremismos. Ahí sí creo que se iguala todo, porque veo una crítica importante hacia cualquier tipo de extremismo. Aún así, aunque haga todo eso, muchas veces resulta excesivo.

Por otro lado hay buenos personajes en esta sátira evidente (a veces). Diana y Steve Trevor, que aquí es negro, están en un papel parecido al de Gal Gadot en la película, siendo ella junto a una de sus amigas las que aportan un toque de humor a todo este asunto y siendo Steve el punto de unión entre ambos mundos. De hecho Diana es la que frena bastante los extremismos de su madre Hipólita, la reina amazonas que derrotó a Hércules para autoexiliarse en su propio isla, que odia todo lo que tiene que ver con el mundo de los hombres. Diana se rebela y pide que ese extremismo de las amazonas dé paso a un diálogo entre todas las partes. Por eso digo que no es solo una crítica a un extremos sino a los dos.

¿Es un cómic más para mujeres que para hombres? Creo que lo van a disfrutar más las mujeres. Eso es obvio. Ellas y los fans del personaje. Pero no creo que sea un producto solo para mujeres. Sí para fans del personaje. Wonder Woman marca la trinidad de superhéroes de DC que forma Diana junto a Batman y Superman, pero es cierto e indudable que de los tres la que menos tirón tiene es ella. Aún así, la curiosidad llevó a que en el cine, la primera película de Wonder Woman sea considerada por muchísima gente uno de los mejores productos del desastroso universo DC.

Respecto al dibujo, tampoco se puede negar que pese al mensaje que hay en el cómic, Paquette convierte a Diana y las amazonas en mujeres esculturales que llegan incluso a reírse de las mujeres del resto del mundo porque no están tan "perfectamente diseñadas genéticamente" como ellas. Incluso se llegan a autocriticar dentro del propio cómic. Eso honra a Morrison. Se analiza hasta a él mismo y no duda en darse un latigazo que otro por su modo de diseñar a esta Wonder Woman.

Os dejo ejemplos del dibujo:

Conclusión: no es ni mucho menos un mal cómic. Tiene un gran dibujo, que me ha encantado, y las historias son entretenidas y muy fluidas. Eso sí, demasiada carga política a mi parecer. Si gustan, disfruten de la lectura.