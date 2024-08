Authority: ¿Cómic sobrevalorado o leyenda hija de su tiempo?

Tranquilidad, que nadie se me eche encima antes de tiempo. Jamás me atrevería a calificar a Authority como un cómic sobrevalorado. Calma. Guarden las armas y mantengan a los soldados en su reserva. Eso sí, muchas veces he escuchado decir a algunos lectores, sobre todo cuando leen este cómic ahora, que ni mucho menos es para tanto y que no entienden cómo está tan bien valorado. Eso es porque esta obra se entiende muchísimo mejor en el contexto de su origen. Si nos vamos a los años 2000, momento de su aparición, Authority fue una revolución. Si lo leemos ahora, quizá no nos sorprenda.

Antes de ahondar en este tema y contaros por qué se puede ser una obra histórica mientras eres una hija de tu época, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Warren Ellis, dibujo de Bryan Hitch, cartoné tapa dura, editorial ECC, contiene The Authority núms. 1 a 12 USA, 320 páginas y un precio de 39,50 euros.

Vamos con la reseña

Obra histórica e hija de su época

Se pueden ser ambas cosas. Tanto una obra histórica como una hija de su época y eso es lo que provoca que puedas tener sensaciones muy diferentes dependiendo de cuándo hayas leído por primera vez esta historia. Si fuiste coetáneo de este cómic seguramente supondría para ti, como para el resto del planeta cómic, una auténtica revolución en la forma de contar historias de superhéroes. Si The Boys o Planetary te parecen una versión hardcore de este tipo de historias, el camino lo abrió este Authority guionizado por Warren Ellis y dibujado por Bryan Hitch.

¿De qué va a Authority? Básicamente estamos ante una versión descocada y sin piedad de la Liga de Justicia de DC o los Vengadores de Marvel. Un grupo de superhéroes que en este caso no dudan en ser contundentes o en anteponer el bien general a acciones que cuesten vidas por el camino. Eso, ahora, en pleno año 2024, no nos parece una idea nueva y rompedora, pero claro, para que ahora no nos lo parezca, alguien tuvo que dar el primer paso y eso pasó en los años 2000 con este Authority.

Seguramente si un lector que no vivió esa época y lleva años leyendo material actual, coge el tomo de Authority y lee los tres arcos que tenemos aquí piense que, más allá de muchísima acción y tres historias cortas, tampoco hay nada que destaque. Es más, una de las grandes quejas de siempre es que al menos en este primer tomo no hay un desarrollo increíble de los personajes y si un carrusel tremendo de batallas y luchas en plan blockbuster de los 2000. Lo que pasa es que es concretamente eso: un blockbuster de los 2000. Eso hace que la gente que lo vivió de joven en su momento tenga un gran cariño por estos superhéroes que rompieron la forma más encorsetada del código de valores de Batman, Superman, Spiderman y cía.

Es cierto que Authority no tiene un increíble desarrollo de personajes en este tomo. Conocemos poco o nada del pasado de este súper equipo, sin embargo, los personajes en sí están muy bien. Desde la líder con un increíble secreto, Jenny Sparks, pasando por la pareja romántica que forman a lo Batman y Superman, Midnighter y Apolo. Ojo a esto porque ahí vemos un primer punto de revolución que no se veía en Marvel y DC. ¿Una pareja gay con versiones de Batman y Superman? Sí, eso lo hizo Warren Ellis en los 2000. También están en el grupo Jack Hawksmoor, capaz de hablar con las ciudades, una cazadora con alas llamada Swift, el Ingeniero o la versión drogada y llena de estupefacientes del Doctor Extraño, llamada simplemente El Doctor. Ellos son Authority, la autoridad, y su misión será salvar a la Tierra por las buenas o por las malas, sin contemplaciones. En este tomo habrá tres arcos. El primero nos llevará a un duelo contra una organización terrorista que atentará en ciudades como Moscú o Londres. Después, pelea ante un mundo alternativo con dominio británico. Y al final, un denominado Dios que viene a recuperar la tierra tras haberla creado él mismo.

Como han leído en el párrafo anterior tenemos historias muy sencillas, descomprimidas, con superhéroes de todo tipo, poderes extraños y con un montón de elementos que rompen los encorsetamientos del género. Es un cómic que puede leer cualquier persona. Se lee rápido, sin apenas parones y con elementos que te harán sonreír buscando el paralelismo y la crítica a los superhéroes más tradicionales. Incluyendo la nave del grupo que parece el morro de un perro moviéndose a través de un tejido extraño que les hace estar rápidamente en cualquier parte del mundo.

A nivel visual, lo propio de un blockbuster. Bryan Hitch hace un trabajo monumental, sobre todo en escenas de batalla con capas puestas una encima de las otras para que todo quede más limpio. Las splash page, de una página o de dos, son espectaculares.

Os dejo varios ejemplos del apartado gráfico antes de ir a la conclusión:

Conclusión: Authority es divertidísimo. A pesar de que el tiempo ha hecho que ahora no parezca tan revolucionario, sí que lo fue en su día. Warren Ellis disfruta desde siempre con historias cortas y entretenidas mientras Hitch aporta un apartado visual sobresaliente. Ojo, Authority va mucho más allá de este primer tomo y después de leer esto puedes acercarte a lo hecho por Mark Millar o a las historias de algunos de sus personajes en solitario. Si gustan, disfruten de la lectura.