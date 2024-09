El sello de Akira: Caza Sangrienta, el nuevo evento de Marvel con vampiros y... ¡Censura!

Nueva entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que, cada mes, elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este mes de septiembre vamos con tres novedades de Panini en las que podemos ver Caza Sangrienta, el nuevo evento de Marvel con vampiros y censura. Analizamos la primera grapa, sin censura, de Caza Sangrienta y también su aparición en Los Vengadores. Además, el final de la cabecera de DIOSES.

Final de DIOSES

Ocho grapas ha durado la nueva aventura de Jonathan Hickman al frente de DIOSES. El objetivo, crear de la nada un nuevo mundo mágico dentro del universo Marvel, con nuevos personajes, y visto lo visto presentarlos al mundo sin ahondar demasiado en esta nueva idea. Esa es la sensación que da. Estando bien, no ha terminado de ser un producto más profundo y eso es algo que se tendrá que resolver, o no, en el futuro.

Hickman ha estado muy bien acompañado en esta etapa con Valerio Schiti y es indudable que el apartado visual de estos DIOSES ha sido de gran nivel, sin embargo, en mi opinión se ha quedado algo corto. Sirve como presentación, sin duda, pero no se ha visto mucho más que eso durante las 8 grapas. Salgo con hambre del restaurante, por usar una metáfora.

En esta última grapa, donde seguramente mucha gente esperaba respuestas, lo único que se hace es redondear la presentación. Wyn, esa mezcla entre Doctor Extraño y John Constantine, ha sido de lo mejor de la serie y se esperaba algo más concreto sobre él. No ha sido el caso. No es ni mucho menos un mal producto aunque se ha quedado corto al ser simplemente una cabecera de presentación. El futuro dirá si este inicio fue un buen aperitivo para el resto. Hickman no suele defraudar.

Precio: 3,80 euros

Caza Sangrienta llega con y sin censura

Marvel quiere innovar y en este nuevo evento vampírico llamado Caza Sangrienta, el sol deja de iluminar a la tierra y millones de vampiros salen a las calles para gobernar el planeta. Pero más allá del argumento, Marvel ha querido incluir una curiosidad dentro de este evento y es que las cinco grapas que tendrá de extensión llegan con una versión con censura y otra sin. Red Band es la versión sangrienta.

¿En qué consiste esta doble versión? Pues básicamente que en la censurada habrá menos sangre y menos imágenes gore mientras que en la otra se dará rienda suelta a la brutalidad. Ahora bien, la pregunta es obligada: ¿De verdad alguien se va a comprar la censurada? Sinceramente creo que solo los coleccionistas completistas que quieran ambos, pero para el resto de los mortales, la compra normal será la Red Band.

El evento, de momento, ha empezado con fuerza y tiene pinta de tener más de un giro curioso. Eso sí, nada de pistas en las portadas, por favor. Un poco más de sutileza. Por lo demás, confianza máxima en los autores. Jed Mackay y Larraz son de lo mejor del mercado actual.

Lo dicho: apunta a blockbuster, y como tal se cruzará con varias cabeceras, como por ejemplo la de los Vengadores que vamos a reseñar ahora.

Precio: 2,50 euros.

Los Vengadores, caza sangrienta

No puedo desvelar demasiado de esta grapa número 13 de los Vengadores porque todo lo que ocurre aquí va justo después de Caza Sangrienta, pero lo que sí puedo decir es que, de momento, esta cabecera girará en torno a este evento. No hago spoilers, pero la portada habla de personajes presentes como el Capitán América, así que más o menos se pueden intuir cambios en el grupo habitual de esta nueva era Jed Mackay.

¿Es necesario leer antes Caza Sangrienta? Sí, sin duda. ¿Hay que leer esto para seguir también Caza Sangrienta? No necesariamente. La grapa está bien, presenta un nuevo arco dentro del grupo y el dibujo de Villa sigue a gran nivel. Además, está el Capi y cuando Steve aparece, todo mejora.

Precio: 3,30 euros