Los mejores superhéroes lo son, no solo por su forma de ser, actos e historias sino por su enemigos. Los villanos son pieza clave en el lore de cualquier superhéroe. Por eso Batman es el personaje más vendido porque al contrario que Superman, donde Lex Luthor es su Joker y poco más, el caballero oscuro tiene enemigos que son de sobra conocidos por los amantes del cómic y ojo, también por la cultura popular. Esa es la diferencia. Cuando todo el mundo conoce a tus villanos, dentro y fuera de los cómics, eres un personaje que trasciende las viñetas.

En el caso de Spiderman, su gran enemigo sería... bueno, eso es a lo que me refiero. Para mucha gente hay dudas y mucho donde elegir. Podría ser el Duende Verde (me decanto por este). O el Doctor Octopus. Quizá Veneno. Hay dudas razonables y por eso Spiderman tiene tanta historia, tanto lore y tanto calado en cómics, películas o animación.

Esto nos lleva a los famosos seis siniestros, que nacieron en los tebeos en el año 1964. Mi generación, la de los 90, no solo tuvo a este grupo de villanos en los cómics sino también en la serie de animación que tanto triunfó en su día. Este grupo no siempre ha sido fijo ya que durante los años ha tenido personajes que entraban y salían al servicio del guion, pero originalmente lo conformaban el Doctor Octopus, Buitre, Electro, Mysterio, Hombre de Arena y Kraven el Cazador. Seis miembros. Seis siniestros.

Os digo los seis miembros de esta historia en concreto, hacemos el análisis técnico del cómic y vamos con el grueso de la reseña. Miembros: Doctor Octopus, Buitre, Hombre de Arena, Mysterio, Elektro y una versión del Duende Verde que no es ni Norman ni Harry Osborn. Guion y dibujo de Erik Larsen, contiene Spider-Man 15, 18-23, cartoné tapa dura, 160 páginas y un precio de 20 euros.

Vamos con la reseña

Noventerismo en telerañas

Nos ponemos en contexto dentro de la historia. La última vez que se juntaron, Octopus traicionó al resto del grupo y ahora ellos quieren vengarse derrotando al siempre incisivo y maquiavélico Otto. A priori esto le vendría bien a Spiderman, sin embargo, Octavius siempre se las apaña para girar las tornas a su favor y en este caso los vuelve a engañar para que el retorno de los seis siniestros sea una realidad. Eso sí, por el camino veremos más de un engaño y traición que afectará al sino de este grupo. Ahí entra el Hombre de Arena, que no se fía nada del Doctor Octopus y que alertará a Spiderman para que no pierda de vista a los otros cinco miembros de esta inestable alianza.

Lo bueno del cómic es que el guion tiene varios giros que lo hacen bastante interesante. Larsen juega muy bien con este grupo de canallas del que no te puedes fiar ni estando dentro del mismo ni combatiendo contra ellos. De hecho, casi es más interesante el juego de engaños entre los seis siniestros que el duelo frente a Spiderman. Pero claro, aquí la acción juega un gran papel porque estamos ante un 6 vs 1 de manual y Spiderman tendrá que dar lo mejor de sí para volver a ganar. Aunque no estará solo y veremos personajes invitados como Hulk, Bestia, Los 4 Fantásticos o el Motorista Fantasma. Además, por si no lo he dicho todavía, los tentáculos de Octopus son de... ¡Adamantium! Años 90, señoras y señores.

Por cierto, este arco es una continuación del Omnibus que ya reseñamos hace unas semanas con el Spiderman de Todd McFarlane. Ahí le veíamos enfrentarse a magia negra, temores y tormentos varios, combatir al lado de Lobezno etc etc etc. Y también le veíamos vivir su vida de pareja con Mary Jane, algo que aquí se repite y, atención, con una posible paternidad de por medio. Incluso habrá pequeños problemas de pareja cuando MJ le dice a Peter que protagonizará un desnudo en su próxima película. Acción, enemigos, Spiderman y salseo. ¿Qué mas se puede pedir?

Respecto al dibujo seguimos con la estela noventera de grandes planos y personajes exagerados que McFarlane potenció y asentó para que aquí Erik Larsen repita la misma fórmula como guionista y dibujante invitado en la cabecera. Tanto personajes masculinos como femeninos. Mary Jane, por ejemplo, es aquí un gran ejemplo de la exuberancia y exageración que se destilaba en 1991 y 1992, los años de publicación de este arco.

Os dejo varios ejemplos:

Por otro lado, os dejo por aquí la reseña del Omnibus de Spiderman de Todd McFarlane por si os convence más este contenido o queréis ambas cosas como parte de vuestro completismo. En el capítulos de inconvenientes, gustándome parte de la historia, hay una en concreto entre el nudo y el desenlace que se me hizo bola por la cantidad de locuras seguidas que te meten. Eso le resta nota final al cómic porque no era necesaria tanta vuelta para un final que, seamos sinceros, se ve venir.

Conclusión: una historia resultona ‘made in años 90’ con un duelo interesante entre los propios seis siniestros y estos, traicioneros como serpientes, contra Spiderman. Los amantes del personaje volverán a los 90 para disfrutar de toda su esencia mientras que los no tan clásicos del lugar tendrán un picoteo de calidad en un arco de 160 páginas con muchísimos personajes míticos del universo de nuestro querido vecino lanzatelarañas. Si gustan, disfruten de la lectura.