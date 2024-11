Ficción sonora: Enrique Jardiel Poncela, el mayor escritor cómico que ha dado España

Hablar del humor en España y no hablar de Enrique Jardiel Poncela es francamente imposible y, en caso de darse dicha extrañeza, de mal gusto.

Nacido un martes 15 de octubre del año 1901, Enrique Jardiel Poncela vivó deprisa y, como él mismo vaticinó en su poema Autorretrato, murió a la pronta edad de 50 años:

"Y no he ahorrado nunca, pensando en el mañana,

porque estoy persuadido de que he de morir joven."

Enrique Jardiel Poncela trabajando, como acostumbraba, en los cafés madrileños

Una noche de primavera sin sueño y la pelea con Benavente

Una particular infancia dio lugar a una particular personalidad fundamentada en el perfeccionismo, infundido por su madre, y el exquisito conocimiento del lenguaje y la literatura. Con 26 años renegó de toda su creación y dio paso a una nueva etapa con el estreno de Una noche de primavera sin sueño que casi le cuesta la vida a Jacinto Benavente.

Miembro de La otra Generación del 27 y discípulo de Ramón Gómez de la Serna, Jardiel Poncela fue un pionero en prácticamente todo lo que se propuso y prueba de ello fueron sus viajes a Hollywood, la que llamaban la ciudad de cartón. En 1933 y 1934 se codeó con los grandes iconos del cine americano: Charles Chaplin, los hermanos Marx, Greta Garbo…

Enrique Jardiel Poncela y su íntimo amigo José López Rubio en Hollywood

Jaridel logró escapar de la Checa

Acompañado por su íntimo amigo Pepe López Rubio, se empapó de las innovaciones técnicas de los americanos que luego trajo a España para revolucionar el hacer teatral. Dejó atrás los clásicos saloncitos y representó sobre las tablas madrileñas platós de cine, islas tropicales e, incluso, ¡vagones de tren en movimiento!

Los éxitos le llevaron hasta el año 1936, momento en el que Enrique Jardiel Poncela se topó con la guerra. El 16 de agosto de dicho año, unos milicianos republicanos le hicieron preso en la Checa de Medinaceli a raíz de denuncias falsas de compañeros de la profesión que deseaban quitarle de en medio. Jardiel Poncela lo resolvió con valentía, pero desde entonces vivió encerrado y con miedo en su piso de Infantas, 40. Meses más tarde logró escapar de la capital disfrazado de maestro de escuela.

El abandono de los compañeros y la mentira de Fernán Gómez

El año 1944 marca el inicio del declive en la vida de Jardiel. La ruina económica, el fallecimiento de su padre, un desengaño amoroso y un incidente violento por parte de exiliados republicanos en Uruguay hicieron que a Jardiel Poncela le cambiara la suerte, sumándose a todo ello el diagnóstico de un cáncer de laringe al año siguiente, en 1945. Comprenderán ustedes que, en aquella época, lo máximo que podía hacerse era esperar…

Enrique Jardiel Poncela y su otra pasión: su coche Ford V-8.

Los últimos años de Jardiel Poncela, según relata su nieto Enrique Gallud Jardiel, fueron agónicos en lo económico y decepcionantes en lo personal:

"Él tuvo muchísimos amigos y luego en la época mala no tuvo a nadie. Y luego mucha gente ha mentido. La única persona que a mí me consta que le ayudó fue José López Rubio que fue amigo suyo hasta el final. Él le escribía una carta a José López Rubio y decía: ‘Querido Pepe: Ya sabes para qué te escribo. Enrique’. O sea, le estaba pidiendo dinero. Pero luego, fíjate como son las cosas, Fernando Fernán Gómez, a quien Jardiel descubrió y que luego Fernando Fernán Gómez le dejo tirado, dijo o alguien dijo que él le había estado dando dinero en los últimos años para comer. Cosa que a nosotros como familia no nos consta en absoluto".

Jardiel Poncela está más vivo que nunca

El 18 de febrero de 1952 Enrique Jardiel Poncela fallecía rodeado por los suyos y dejó en su marcha un teatro cómico cambiado de arriba abajo, moderno, actual y cosmopolita. La comedia actual no se entiende sin la pluma de Poncela pues, sin sus renovaciones, no existirían Les Luthiers, Gila o las obras de Azcona.

Lo jardielesco sigue vigente y, por ende, Jardiel Poncela sigue vivo en la creación artística de este su país al que tanto amó en vida. ¡Viva Jardiel!