El nuevo proyecto de Dj Nano: su cómic 'Tokyo Madness' y el espectáculo Oro Viejo

El reputado DJ Nano, uno de los artistas más influyentes de la música electrónica en España, acudió ayer al programa Es la Mañana de Federico, donde hizo un repaso a su extensa trayectoria. Durante la entrevista, habló sobre su incursión en el mundo del cómic con Tokyo Madness y su emblemático espectáculo Oro Viejo, que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre en IFEMA Madrid.

Con casi tres décadas de experiencia profesional, DJ Nano es una figura central en la escena electrónica española. Aunque en sus inicios consideró una carrera militar, una afección de asma le obligó a replantearse su futuro. Tal y como recordó en la entrevista, "No era muy consciente de que me quería dedicar a ello de por vida. Sabía que me apasionaba, que me encantaba". Años después, su pasión se convirtió en una carrera consolidada que ha trascendido fronteras y géneros.

Un cómic con esencia musical

Uno de los temas destacados de la entrevista fue su reciente incursión en la novela gráfica con Tokyo Madness, un cómic que relata las aventuras de DJ Nano mientras viaja a Japón para ofrecer una serie de conciertos ante miles de fans. Este proyecto es su segunda experiencia literaria, después de haber publicado su autobiografía hace algunos años.

Nano explicó cómo surgió la idea: "Cuando hicimos con Planeta aquel libro, salió bien, y mi editora Leticia me dijo: vamos a hacer otro proyecto. Hemos pensado en hacer una novela gráfica". En ese momento comenzó a interesarse por el mundo del cómic: "Desde hace dos años me he ido informando. El mundo del cómic es enorme, espectacular".

El artista comentó que este proyecto ha sido una oportunidad para explorar nuevas formas de creatividad: "Ha salido un proyecto muy bonito y del que estoy muy orgulloso". Con Tokyo Madness, DJ Nano no solo plasma su vínculo con la música, sino también su capacidad de reinventarse y conectar con diferentes públicos.

Oro Viejo, la cita ineludible en IFEMA

Nano también habló sobre Oro Viejo by DJ Nano, el espectáculo que celebra anualmente y que se ha convertido en una de las grandes citas de la música electrónica en España. Este año, Oro Viejo tendrá lugar el 14 de diciembre en IFEMA Madrid, y promete ser una experiencia inolvidable.

El DJ destacó la magnitud del evento: "El evento de IFEMA, que llevo 22 años haciéndolo, alberga una producción de más de 500 metros de pantalla de LED. Es algo que no lo tiene ni Coldplay". Nano subrayó que este espectáculo es para todos los públicos: "Todo el mundo entra a Oro Viejo porque no hace falta ser un conocedor de la música electrónica para que te guste ese espectáculo".

Con un espectáculo que combina pasión, energía, emoción y magia, Oro Viejo se ha consolidado como un tributo a los clásicos de la música electrónica. Nano también reflexionó sobre su crecimiento como artista, afirmando que: "He pasado de ser esa figura en discotecas, en rincones oscuros, a hacer producciones que nada tienen que envidiar a un concierto de Beyoncé". Una frase que refleja cómo ha evolucionado su carrera desde los inicios hasta ser un referente de grandes producciones y espectáculos.

Con proyectos tan diversos como una novela gráfica y un espectáculo icónico, DJ Nano demuestra que sigue reinventándose sin perder la esencia que lo ha convertido en uno de los artistas más respetados y queridos del panorama musical.