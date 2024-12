El sello de Akira: el nuevo Lobezno de Hickman, The Ultimates y más Patrulla X

Nueva entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que, cada mes, elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este mes de diciembre vamos con tres novedades de Panini con el el nuevo Lobezno de Hickman, los Ultimates y más Patrulla X.

Un Lobezno sin ataduras

Tiene un número 1 en su portada y mucha gente podría pensar que se inicia una nueva cabecera del personaje tras lo hecho por Percy en los últimos tiempos, pero no, no es así. Esto serán pocas grapas, fuera de continuidad y con Jonathan Hickman y Greg Capullo haciendo lo que se les antoje. De hecho en esta primera grapa llena de carnicería se ve que si tienen que matar personajes lo harán sin problemas. Da igual su importancia. No es continuidad y eso les permite inventar sin problemas.

El argumento nos lleva a un mundo en el que Magneto ha caído en plan asteroide sobre la Tierra mientras Lobezno se encuentra de vacaciones y de repente vienen a buscarle Nick Furia, Capitán América y el Soldado de Invierno para formar equipo. Hay que encontrar fuentes de energía que vuelvan a hacer la supervivencia sostenible y eso les llevará a una misión en la búsqueda de las mismas. Además se formará un frente ruso con varios enemigos y algún antiguo héroe que se enfrentarán a Logan y cía por esos recursos energéticos. La fiesta y el duelo ya están preparados.

Sí, lo sé. Lo que acabo de contar anteriormente es una locura, pero ya os avisé. Aquí Hickman hará lo que le dé la gana y como no tiene que darle cuentas a la continuidad, zasca, lo que él quiere se hará. Sin saber muy bien a dónde quiere ir con la lectura de la primera grapa, la verdad es que me ha gustado lo loco que parece todo. Eso y el gran dibujo de Capullo con escenas de acción y sangre propias del Red Band que se anuncia en portada. Como ya hicieron con Caza Sangrienta, Marvel/Panini tiene una versión con o sin censura que, sinceramente, vale la pena comparar en la primera grapa, no en las siguientes. No creo que nadie se compre la que está censurada.

En conclusión, parece que tenemos entre manos una historia autoconclusiva y fuera de continuidad de Lobezno que apunta a locura. Me intriga aunque aún no sepa muy bien qué quiere hacer Hickman. Lo tendremos que descubrir.

Precio: 2 euros

El universo Ultimate, más fuerte que nunca

Llevo meses hablando muy bien del Ultimate Spiderman en el que Jonathan Hickman coge a Peter Parker y lo lleva a un mundo alternativo donde el Hacedor, el Reed Richards malvado de este universo, evitó que la araña le picase. Y no solo evitó que naciese Spiderman sino otros superhéroes. ¿Qué hicieron los buenos? Pues Iron Man empezó a trabajar para que dichos héroes obtuviesen sus poderes y lograsen ser lo que estaban destinados a ser. Ahí aparece este Ultimates 1, un comic book de tres grapas en el que veremos a Iron Man, Capitán América, Thor y cía reclutar a más superhéroes, darles sus poderes y así hacer frente en el futuro a este Hacedor implacable.

Me lo he pasado como un enano con las tres grapas. Ojo, la idea es de Hickman, pero el guion aquí lo firma Deniz Camp. Gran trabajo de Camp con esta fórmula de inicio de saga en la que el grupo se tiene que formar y se van reclutando a personajes como Ant Man y la Avispa. Además veremos al Capitán América de esta realidad hablando de su origen y luchando contra la Casa Blanca, algo que parece un guiño a la actualidad del mundo real. Todo ello por supuesto con conexiones con el resto de cabeceras de este nuevo universo ya sea Ultimate Spiderman o Black Panther. Ojo, se vienen más cosas como un Ultimate Lobezno.

La verdad es que este nuevo modo de reiniciar a personajes míticos está funcionando bien y entretiene desde el minuto 1. Luego veremos si triunfa del todo aunque de momento no se le pueden poner muchas pegas. Eso sí, es una nueva versión de los personajes y si eres nuevo en el mundo de los cómics te chocará demasiado. El dibujo de Juan Frigeri es una pasada, algo que ya demostró en la reciente cabecera de Iron Man que terminó este mismo año.

Precio: 5 euros

La Imposible Patrulla X: segunda cabecera de la Patrulla

Tres cabeceras tendrá la Patrulla X después de la era de Krakoa que finalizó esto año 2024. La primera y a la reseñamos el mes pasado, ahora tendremos la Imposible Patrulla X y el año que viene llegará con la española Carmen Carnero al dibujo, la Asombrosa Patrulla X. Así funciona el mundo de los mutantes. Nada de una cabecera y todo ahí. No. Aquí de tres en tres.

Pues bien, no me disgustó la primera cabecera de estas tres, pero he de decir que me ha gustado más lo visto aquí. Quizá sea porque en este caso tenemos a personajes como Pícara, Gámbito o Lobezno y eso siempre hace que me llame más la atención por el calado histórico de los personajes. Sí, así soy yo. Veo a Lobezno y Gámbito y me emociono. Lo reconozco sin problemas.

En esta primera grapa, muchas cosas. El guion de Gail Simone incluye una nueva enemiga que gobierna desde la antigua mansión de la Patrulla, el reencuentro de parte del grupo para hacer frente a nuevas amenazas e incluso una historia corta en la que nuestros héroes visitarán a un niño con cáncer que les hará ver por qué deberían volver a formar la Patrulla X. Todo ello con los habituales y necesarios recados sobre el racismo que hay en torno a los mutantes. Gail Simone sabe meter muchas cosas en la coctelera y el sabor de la mezcla no está ni mucho menos pasado de intensidad. Sabe bien y dan ganas de más cuando acabas la lectura.

Por otro lado, el dibujo de David Márquez, como siempre, imponente. Hay unas escenas de acción con una serpiente mitológica que son espectaculares, por poneros un ejemplo concreto. Muy buena pinta tiene esta cabecera. Veremos el resto.

Precio: 2,50 euros