Beyoncé brilla en la NFL de Netflix: 13 minutos de espectáculo, con ella sobre un caballo blanco

Beyoncé volvió a dejar sin palabras al público durante su actuación en el debut de la NFL en la plataforma de streaming Netflix. Con un espectáculo de casi 13 minutos, la cantante no solo presentó en vivo canciones de su último álbum, Cowboy Carter, sino que compartió el escenario con su hija Blue Ivy, de 12 años.

Mientras en el campo de juego, los Kansas City Chiefs vencieron de manera contundente a los Pittsburgh Steelers y los Baltimore Ravens dominaron sin dificultad a los Houston Texans, el verdadero espectáculo tenía lugar en el escenario.

El evento se celebró el día de Navidad en Houston (Texas), su ciudad natal y fue anunciado como el Beyoncé Bowl. La artista, ganadora de 32 premios Grammy, inició su actuación entrando a caballo, vestida con un vestido de plumas blancas y un sombrero vaquero. La primera canción que interpretó fue 16 Carriages, marcando el inicio de un espectáculo visualmente impactante.

Un desfile de estrellas

Tras desmontar del caballo, Beyoncé caminó por el escenario luciendo una banda roja, blanca y azul con la inscripción Cowboy Carter, el nombre de su álbum. Al ritmo de Blackbird, las luces del estadio proyectaron las palabras "My house" en las gradas, lo que desató la euforia del público.

El show continuó con una coreografía en la que Beyoncé recorrió el campo acompañada por una banda de música. Durante este segmento, apareció Shaboozey, colaborador en la canción Sweet Honey Buckiin. Más adelante, Post Malone se unió a la actuación interpretando Levii’s Jeans, preparando el escenario para que Beyoncé, sobre la parte trasera de un camión antiguo, cantara Jolene.

El despliegue de recursos visuales y colaboraciones estelares marcó cada minuto del espectáculo. En un momento destacado, la artista interpretó una versión a capela de American Requiem mientras permanecía de pie sobre un vehículo clásico decorado con rosas rojas. Un foco iluminó a Beyoncé mientras sostenía un micrófono, antes de que se proyectara en las pantallas un primer plano de la cantante, vestida con un traje patriótico y un sombrero blanco.

act ii COWBOY CARTER 3.29 pic.twitter.com/A6juEeny2P — BEYONCÉ (@Beyonce) March 19, 2024

Un cierre con polémica

El final de la actuación fue tan impactante como su inicio. Beyoncé interpretó Texas Hold ’Em antes de invitar a su hija Blue Ivy al escenario. Madre e hija bailaron juntas, y la cantante añadió un toque personal a la letra de la canción, mencionando a su hija: "Entonces hazme girar en el medio, Blue, no puedo leer tu mente".

El momento emotivo dio paso a un cierre controvertido. Beyoncé hizo un gesto simulando una pistola con las manos. Detrás de ella, un enorme cartel con la palabra "Bang" se desplegó, generando reacciones divididas en redes sociales. Este gesto no pasó desapercibido, especialmente por las estrictas medidas que la NFL ha implementado contra celebraciones consideradas violentas.

La noche también contó con la participación de Mariah Carey, quien abrió el evento con una interpretación grabada de su éxito navideño All I Want for Christmas Is You. Este debut en Netflix marcó un precedente en la colaboración entre la NFL y la industria del entretenimiento.