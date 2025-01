El secreto más oculto de los personajes de Winnie the Pooh: ¿Una historia de la cultura 'woke'?

Cada 18 de enero se celebra el día de Winnie the Pooh, en homenaje al oso amarillo de la camiseta roja que aparece en pantalla y libros de los más pequeños. Publicado en 1924 por Alan Alexander Milnes, el escritor británico se basó en los juguetes de sus hijos, el oso de peluche que adquirió el mismo nombre que el oso del Zoo de Londres se convirtió en el protagonista de la historia. En 1961 Disney adquirió los derechos para crear películas con los personajes que forman parte de la pandilla.

El apasionado de la miel vive en un árbol en el Bosque de los Cien Acres y tiene un grupo de amigos de diferentes animales con distintas personalidades, así ha sido la historia durante generaciones. Sin embargo, el entrañable oso se ha convertido en un inesperado campo de batalla en las guerras culturales modernas. Los análisis de expertos en neurodesarrollo han reinterpretado a los personajes bajo diagnósticos psicológicos modernos, revelando así cómo incluso los cuentos infantiles no están exentos de la influencia de la cultura woke. El wokismo enfatiza la corrección política y la sensibilidad hacia una amplia gama de temas sociales, llegando a influir en las narrativas. Lo que antes se consideraba una lectura simple para niños ahora se examina en busca de lecciones sobre diversidad, inclusión y reconocimiento de trastornos mentales.

La nueva teoría surgida hace unos años cambia la visión de los espectadores, pues los personajes analizados como sujetos reales cumplen criterios y diagnósticos clínicos aplicables según el DSM-IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales), apuntando que cada uno de los amigos de Winnie representa un trastorno mental.

Los personajes de Milne no son solo figuras de una historia para niños, sino representaciones de condiciones y desafíos psicológicos. Estos serían los trastornos de cada uno de los integrantes de la pandilla de Pooh:

Trastorno de la conducta alimentaria debido a la obsesión de Winnie the Pooh por la miel, buscando el consuelo en la comida. Por otro lado, la impulsividad, el comportamiento disperso, la dificultad para concentrarse y seguir instrucciones representaría un trastorno por déficit de atención con hiperactividad .

Trastorno por déficit de atención que afecta a la interacción de Tiger con su pandilla debido a su comportamiento continuado de felicidad y positividad que dificulta la concentración.

Trastorno depresivo de Igor al mostrarse siempre se melancólico, con tristeza y baja autoestima con comentarios negativos y visión pesimista.

Trastorno de ansiedad de Piglet al sentirse abrumado en situaciones sociales al intentar superar su timidez, posee una preocupación y un miedo al rechazo o ser juzgado.

Trastorno obsesivo compulsivo por el orden y la organización, Conejo se preocupa por la perfección y todo tipo de detalles a su alrededor.

Trastorno del espectro autista debido al rígido comportamiento, la lógica y la estructura del pensamiento de Búho.

Trastorno de ansiedad relacionado con la separación muestra la actitud sobreprotectora de Cangu por la seguridad de su hijo impidiéndole a Roo explorar y desarrollar su independencia.

Esta reinterpretación de los clásicos literarios refleja una tendencia más amplia en la cultura occidental, donde la identidad y la moralidad han tomado un nuevo protagonismo.

Según los críticos de esta perspectiva, este enfoque puede llevar a lo que Pablo Malo describe en su libro Los peligros de la moralidad: una hipermoralización de la sociedad que, lejos de unir, puede terminar segregando y limitando. El debate se intensifica al considerar que este enfoque puede resultar en la imposición de una nueva moralidad, una que no solo dicta cómo debemos interpretar las historias, sino cómo debemos juzgar todo a nuestro alrededor, desde la literatura hasta las interacciones cotidianas. En este sentido, la cultura woke actúa como una nueva religión laica que, en lugar de ofrecer un espacio para la diversidad de pensamiento, a menudo termina censurando y cancelando a aquellos que no se adhieren a sus dogmas. Es en este escenario donde la historia de Winnie the Pooh se convierte en un ejemplo ilustrativo de cómo los temas de la identidad y la moralidad están siendo redefinidos y cómo estos, a su vez, están redefiniendo nuestra cultura.

¿Por qué es el día de Winnie the Pooh?

El 18 de enero de 1956 murió el escritor Alan Alexander Milnes, y las historias que marcaron la infancia de muchos, la dulzura y el valor de la amistad estarían señalados en un día al año.

¿Qué galardones se ha llevado Winnie?

En 1968, Winnie Pu en el bosque encantado ganó el Oscar al Mejor Cortometraje de Animación. Años más tarde, en 1975, la banda sonora de Winnie The Pooh ganó el Grammy a Mejor Álbum para Niños.