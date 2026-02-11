LEGO reúne a Casillas y Roberto Carlos con la Copa del Mundo y lanza un nuevo balón clásico

El Grupo LEGO vuelve a ser noticia en año de Mundial a través del Set Balón de fútbol de LEGO® Editions. Los coleccionistas y futbolistas están de enhorabuena. Primero fue la copa del mundo. Hace unas semanas se presentó una nueva edición especial que rinde homenaje al evento deportivo más esperado del año: la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el lanzamiento del set Trofeo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA.

En un vídeo exclusivo detrás de cámaras, las leyendas del fútbol Roberto Carlos, Cafu, Iker Casillas, Sami Khedira y Marco Materazzi revivieron sus días de gloria al ver y tocar por primera vez el set del trofeo, en una experiencia llena de emoción y nostalgia. En un momento del vídeo, Roberto Carlos y Cafu bromean sobre quién se lo llevará a casa, aunque finalmente los cinco recibieron su propio set, cada uno con una escena personalizada en su interior, prometiendo horas de diversión y construcción.

Nuevo vistazo a la Copa del Mundo de LEGO. pic.twitter.com/ZWfLCPgSbV — Cerebros (@CerebrosG) January 22, 2026

Ahora le toca el turno a uno de los balones clásicos de nuestro deporte. La marca presenta el set pensado para amantes del fútbol y coleccionistas de LEGO. Con 1498 piezas, permite recrear un balón clásico con gran detalle, usando paneles angulados y colores que reflejan su diseño icónico. El resultado es una pieza tridimensional que hará las delicias de los amantes del fútbol.

"De esta manera, el Grupo LEGO continúa acercando el universo del fútbol a fans de todas las edades, conectando creatividad, emoción y cultura deportiva en torno a lo más esencial del propio deporte. Una invitación a construir, celebrar y compartir la magia del juego más allá del campo", reza el comunicado.

Es año de Mundial y el coleccionismo tiene también un hueco para los fans de este tipo de productos.