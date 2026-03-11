Rebelión literaria: 10.000 creadores se unen contra el plan Starmer de cambiar la ley de derechos de autor

La inteligencia artificial se ha convertido en una preocupación para los artistas creativos. En particular, para los escritores. Por eso, cerca de 10.000 escritores han prestado sus nombres para participar en la publicación de un libro sin contenido como forma de protesta contra el uso de obras literarias para entrenar modelos de inteligencia artificial sin autorización.

La iniciativa lleva el nombre de Don't steal this book (No robes este libro) y su único contenido se limita a una lista con el nombre de los autores que participan en ella. Entre ellos, destacan el premio Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro, autor de Nunca me abandones o Un artista del mundo flotante, así como Philippa Gregory o Richard Osman.

La publicación busca llamar la atención sobre el uso de obras protegidas por derechos de autor en el desarrollo de modelos de IA. Estos volúmenes se distribuyen en la Feria del Libro de Londres, que comenzó este martes. En la contraportada se incluye un mensaje dirigido al Ejecutivo británico: "El Gobierno del Reino Unido no debe legalizar el robo de libros para beneficiar a las empresas de inteligencia digital".

El conflicto entre la IA y los derechos de autor

Este proyecto ocurre una semana antes de que el gobierno británico presente un informe sobre los costes económicos que tendría una modificación de la ley de derechos de autor, que ha propuesto el gobierno de Keir Starmer. Según los impulsores de este 'libro', el cambio de la legislación beneficiaría a las grandes empresa de IA al permitirles el entrenamiento de sus modelos con textos protegidos por la ley de propiedad intelectual.

Fue en diciembre de 2025 cuando el Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología, junto con el de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, así como la Oficina de Propiedad Intelectual, publicaron un documento que abordaba las opciones que se contemplan para trabajar en el cambio. Según el documento, se planteaban cuatro posibilidades. La última, y "preferida del gobierno", supone una "excepción a la minería de datos que permita a los titulares de derechos reservarlos, respaldada por medidas de apoyo a la transparencia". Es decir, desde el gobierno consideran que las empresas de inteligencia artificial podrían analizar y usar obras protegidas para entrenar sus modelos sin el pago de licencias u otro tipo de retribución para los autores.

No obstante, le reservan a los creadores la posibilidad de oponerse si lo hacen de forma explícita, algo que se conoce como opt-out o exclusión voluntaria. En ese sentido, serían los escritores que no deseasen que sus libros sirvieran para entrenar sistemas de IA quienes tendrían que señalarlo en cada caso, pues la legislación implicaría un permiso general de facto para su uso.

Las críticas que ha recibido la propuesta han empujado al gobierno a reconsiderar su decisión. Por eso, antes de cerrar el nuevo marco de la ley, el el premier británico se comprometió a presentar, antes del 18 de marzo, el análisis económico. Entre los críticos a esta propuestas se hallan artistas como Paul McCartney, Kate Bush, o Elton John.