Dungeons & Dragons: así son las esperadas ediciones en español de 'Forgotten Realms'

El universo de juego del rol más querido de todos los tiempos se prepara para expandir sus fronteras en el mercado hispanohablante. Wizards of the Coast ha confirmado que el próximo 4 de agosto verán la luz las ediciones oficiales en español de Forgotten Realms: Héroes de Faerûn y Forgotten Realms: Aventuras en Faerûn, dos esperados suplementos que prometen transformar las mesas de juego tradicionales y digitales en auténticas leyendas.

En Libertad Digital hemos tenido acceso a ellos y os dejamos aquí una serie de fotos de los mismos:

Faerûn, el mítico continente que ha servido de escenario para las novelas del elfo oscuro Drizzt Do'Urden y para el aclamado videojuego Baldur's Gate, recibe con este lanzamiento la actualización literaria y de mecánicas más profunda de su historia. Ambos manuales están diseñados para integrarse por completo con las reglas renovadas del juego, sirviendo tanto a grupos de veteranos experimentados como a neófitos.

El primer volumen, enfocado en el jugador, contará con 8 subclases inéditas (incluyendo el regreso del mago Hojacantante), 34 dotes renovadas y 18 trasfondos de personaje vinculados directamente al lore del mapa.

Una de las grandes novedades mecánicas que incluye la traducción es la Magia de Círculo, una técnica de lanzamiento cooperativo que permite a varios personajes fusionar sus conjuros en mitad de la batalla para desatar efectos devastadores. El libro también detalla la influencia de 42 deidades regionales y el funcionamiento de facciones icónicas como los Arpistas o el Culto del Dragón.

Por su parte, la guía del narrador se postula como una mina de oro creativa al ofrecer más de 50 aventuras cortas e independientes optimizadas para personajes de niveles 1 al 15. A través de sus páginas, el Dungeon Master tendrá acceso a cinco guías detalladas de ambientación que van desde las complejas redes urbanas de Puerta de Baldur hasta el crudo horror invernal en los parajes del Valle del Viento Helado. Asimismo, añade un bloque con cerca de 40 monstruos nuevos e introduce el sistema de "Baluartes", permitiendo a los jugadores construir sus propias bases de operaciones según la zona geográfica que exploren.

Los libros ya se encuentran disponibles en periodo de reserva en las principales tiendas especializadas de cómics y juegos de mesa del país, perfilándose como el lanzamiento de rol más importante de este verano.