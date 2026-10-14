La maquinaria del linchamiento moral no descansa. Ayer, Woody Allen; hoy, John Cleese; mañana, quizás usted, estimado lector, que no traga con las piedras de molino de los dogmas culturales y políticos, se convierta en el objetivo según la conveniencia de la ideología espuria. Durante décadas, la izquierda cultural presumió de monopolizar la transgresión, el librepensamiento y la defensa cerrada de los creadores frente a cualquier atisbo de censura. Era mentira, como sabe cualquiera que se haya topado con los nombres de Shostakovich, al que Pravda fulminó en 1936 con la crítica estalinista "Caos en lugar de música", y de John Ford, tachado de "fascista" en los sesenta y setenta antes de que esos mismos críticos lo canonizaran como clásico indiscutible.

El caso más reciente lo ha protagonizado Woody Allen. Es la trayectoria inversa a la de Ford, que pasó de fascista a clásico, mientras que Allen lo ha hecho de clásico a apestado. Y es que el canon políticamente correcto no lo dicta la estética ni el arte, sino el calendario y la ideología, cuando no el oportunismo mediático. La táctica es idéntica a la ejecutada en Estados Unidos, tierra de cazas de brujas desde Salem, esto es, reactivar el descrédito civil sin que importe para nada la verdad jurídica o la presunción de inocencia, dado que el objetivo es el castigo ejemplarizante.

Comedia de situación de la BBC 'Fawlty Towers'

Sin embargo, el delirio inquisitorial no termina en Allen. La nueva víctima propiciatoria es una auténtica leyenda viva de la comedia universal, John Cleese. Uno de los pilares fundamentales de los Monty Python, cerebro tras hitos que desafiaron el conformismo cultural como La vida de Brian, ha sido denunciado ante Prevent, el programa antiterrorista y de desradicalización del Gobierno británico, por haber osado señalar abiertamente el auge del islamismo radical y su penetración en las instituciones occidentales. Los denunciantes dicen haber evaluado el "riesgo" del cómico entre "moderado y alto", como si sus chistes fuesen el equivalente de las metralletas de Hamás o de las bombas de Irán. Mientras, un grupo de activistas musulmanes exigía cancelar su función en Birmingham. Vivimos tiempos en que Orwell y Kafka van del brazo, con el autor del Ministerio de Andares Tontos, a sus 86 años, fichado como posible terrorista, entre 1984 y El proceso. El humorista inglés no se ha dejado amedrentar y su respuesta estuvo a la altura del personaje irreverente y cáustico que encarnó en Fawlty Towers. "¡Qué emocionante!", dijo, y añadió que todo aquello era "buen material cómico", esto es, respondió con lo que más detesta un inquisidor —que se lo pregunten al Jorge de Burgos de El nombre de la rosa—, la risa.

La ironía histórica resulta reveladora de la nueva cruzada islamo-izquierdista en Occidente. Nadie llamó "cristófobo" a Cleese por La vida de Brian. Ciertamente, cuando él y sus compañeros estrenaron su célebre sátira en 1979, tuvieron que lidiar con beatos e integristas cristianos que clamaban contra la blasfemia y la supuesta ofensa a los sentimientos religiosos. De hecho, varios ayuntamientos británicos la prohibieron y Noruega la vetó durante un año. Aquellos puritanos de crucifijo y cilicio patalearon y pidieron prohibiciones, pero su capacidad coactiva palidece frente a la amenaza actual, dado que aquel cristianismo trasnochado protestaba en las puertas de los cines, mientras que el fanatismo contemporáneo, en cambio, cuenta con el beneplácito tácito y la cobertura legal de un aparato estatal acomplejado y de una intelectualidad anestesiada. Incluso Voltaire, que vio en Inglaterra la patria de la tolerancia, se sorprendería si supiera que el pasado marzo el Gobierno británico adoptó una definición oficial de "hostilidad antimusulmana" que sus críticos consideran, con razón, una ley de blasfemia reinventada, como si el Reino Unido fuese ahora una teocracia y Su Graciosa Majestad el califa de Albión. Hoy, en un Londres donde las banderas de Hamás ondean en las marchas con más desparpajo y profusión que la propia Union Jack, denunciar el retroceso en libertades civiles para dar cabida al integrismo religioso equivale a ser tildado de criminal de odio.

'La vida de Brian'

Cleese no ha hecho más que constatar lo evidente, esto es, que Europa, y el Reino Unido de forma acelerada, asiste a una capitulación cultural ante el islamismo político. Ha denunciado cómo barrios enteros de su país se transforman bajo normas comunitarias incompatibles con la democracia liberal, el feminismo ilustrado o los derechos individuales, y ha dejado dicho que prefiere una cultura que no apruebe la mutilación genital, el matrimonio infantil ni el asesinato de infieles. Se ha definido con rigor, sabiendo que vive bajo la amenaza de tener que confesar que 2 + 2 = 5, como "islamoescéptico, no islamófobo". Pero la respuesta a su voz de alarma no ha sido un debate civilizado sobre los límites de la inmigración, la necesidad de la integración ni la evaluación crítica de las doctrinas islámicas, sino la denuncia ante un programa antiterrorista y la exigencia de cancelación inmediata.

Cleese pertenece a una estirpe escasa pero indispensable en una sociedad sana, la de los cómicos que saben que la libertad del actor es la libertad de todos. Es la estirpe de Fiódor Chaliapin, que huyó de la Rusia bolchevique en 1922 y a quien el régimen retiró en 1927 el título de Artista del Pueblo. De Mijaíl Chéjov, sobrino del gran autor teatral Antón y acaso el mejor actor de su generación, que se exilió en 1928 después de que los comisarios tacharan su arte de "idealista" y "reaccionario", y que acabaría formando a toda una generación de actores de Hollywood, de Marilyn Monroe a Yul Brynner. De Vsévolod Meyerhold, que tras revolucionar la escena soviética se negó a rendirse al realismo socialista y fue detenido en 1939, torturado y fusilado en 1940. La revolución, como Saturno, devoró a sus intérpretes más dotados.

John Cleese

La libertad, además, no tiene carnet. Darío Fo, enorme autor teatral y hombre de izquierdas, sufrió la censura de la RAI y las iras de la Iglesia, y defendió su derecho a la sátira contra todos. En España, Fernando Fernán Gómez, ácrata de corazón, vio cómo el franquismo dejaba años en un cajón El extraño viaje y después jamás se plegó a la liturgia de la izquierda. Albert Boadella, procesado por un consejo de guerra franquista por La torna, se fugó del hospital penitenciario, solo para, décadas más tarde, enfrentarse al nacionalismo catalán y acabar poco menos que exiliado en Madrid, repudiado por quienes antes lo aplaudían. Por último, y volviendo al Reino Unido, Rowan Atkinson —Mr. Bean para millones de espectadores que lo adoran— encabezó la campaña que logró borrar de la ley el delito de proferir palabras "insultantes", y ha descrito la cultura de la cancelación como el equivalente digital de la turba medieval que recorre las calles buscando a alguien a quien quemar.

El valor de un actor no se mide por las causas que abraza en la alfombra roja, entre aplausos cronometrados y cócteles políticos, sino por las que defiende cuando le puede salir muy caro. Ante semejante persecución, el silencio de la oficialidad de los intérpretes autodenominados comprometidos suele ser sepulcral. Ni un solo manifiesto gremial, ni una recogida de firmas entre los popes de la cultura, ni un editorial compasivo en los boletines oficiales de la corrección política. Cleese, el Monty Python que hizo salir sarpullidos a los clérigos de los setenta, era entonces un héroe para los más modernos y críticos, no digamos ya para los anticlericales. Sin embargo, ahora que señala el fanatismo del siglo XXI y que el emperador de la diversidad y la inclusión va desnudo, se convierte en un apóstata que merece los mil y un castigos reservados para los infieles.

Me temo que ni uno solo de los autodenominados "antifascistas" moverá un dedo por John Cleese. Porque defenderlo obligaría a reconocer la quiebra absoluta de sus principios, esto es, admitir que llevan años protegiendo a los más intolerantes del planeta mientras persiguen a directores nonagenarios por una acusación no demostrada nunca. Cuando los inquisidores del presente hayan terminado de censurar a los clásicos y amordazar a los disidentes, descubrirán con pavor que el terreno que cedieron no lo ocupará su utopía multicultural, sino la barbarie ante la que decidieron callar. En La busca de Averroes, Borges relata cómo el gran comentarista de Aristóteles no logra comprender qué es una "comedia", mientras sus contertulios cordobeses escuchan, estupefactos, el relato de una representación teatral que ninguno acierta a entender:

Abulcásim: —Una tarde, los mercaderes musulmanes de Sin Kalán me condujeron a una casa de madera pintada, en la que vivían muchas personas. No se puede contar cómo era esa casa, que más bien era un solo cuarto, con filas de alacenas o de balcones, unas encima de otras. En esas cavidades había gente que comía y bebía; y asimismo en el suelo, y asimismo en una terraza. Las personas de esa terraza tocaban el tambor y el laúd, salvo unas quince o veinte (con máscaras de color carmesí) que rezaban, cantaban y dialogaban. Padecían prisiones, y nadie veía la cárcel; cabalgaban, pero no se percibía el caballo; combatían, pero las espadas eran de caña; morían y después estaban de pie. —Los actos de los locos —dijo Farach— exceden las previsiones del hombre cuerdo. —No estaban locos —tuvo que explicar Abulcásim—. Estaban figurando, me dijo un mercader, una historia.

No estaban locos aquellos actores que Abulcásim no acertaba a comprender, aunque también es cierto que sí estaban locos. ¿Qué mayor locura que la de pretender ser otros? Pero los actores como Cleese, Atkinson, Chaliapin, Chéjov y sus camaradas en tablas y valor combinan la divina locura de las tablas con la más prosaica pero igualmente ejemplar de no hacerse los locos pisando el mundo real, mientras interpretan el papel más importante de sus vidas: el del ser humano que se encarna a sí mismo, no el papel que otros —entre el poder, la crueldad y la estupidez— le ordenan simular. El resto es coraje.