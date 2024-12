La baronesa Thyssen confirma su nuevo museo: "Los pintores no han pintado para una sola persona"

No abrirá sus puertas antes de 2027 pero ya ha comenzado a dar sus primeros pasos. El futuro Museo Thyssen Barcelona ocupará el espacio del antiguo Cine Comèdia, un icónico edificio situado entre la Gran Vía y el Paseo de Gràcia, y albergará parte de la colección privada de Carmen Cervera, quien, acompañada por una de sus hijas, presentó el proyecto de forma oficial este jueves.

"Estará lleno de obras maravillosas porque siempre que creído en ellas. He crecido desde que era pequeña rodeada de arte porque mi madre me llevaba a museos y mi padre pintaba por hobby", dijo Cervera, que insistió en que será "un museo del siglo XXI con todos los pormenores que conlleva" y adelantó que tendrá como eje la pintura catalana de los siglos XIX y XX y acogerá diversas exposiciones temporales. "Los pintores no han pintado para una sola persona, sino para la humanidad", reivindicó.

Cervera no aclaró si algunas de sus obras expuestas en otros museos se mudarán a este nuevo centro, pero insistió en que "todas las colecciones van a fluir juntas" para "crear un ambiente maravilloso que convierta este museo en un referente internacional".

Para la puesta en marcha de esta futura pinacoteca, la baronesa ha cerrado un trato con el fondo de inversión Stoneweg. Su CEO, Jaume Sabater, detalló que el centro expositivo aún está en su fase inicial y se tienen que tramitar las licencias correspondientes para las obras. "Hasta 2027 no nos podemos plantear que se pueda estar operando en este museo", aclaró. Para ello, colaborarán un taller de arquitectura catalán y otro internacional.

En rueda de prensa, celebrada en la ciudad condal, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, resaltó que con este tipo de iniciativas "vuelve la Barcelona de la ambición cultural, que no se pone límites".