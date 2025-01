Abre en Madrid un polémico Museo Banksy

Madrid ha inaugurado un Museo Banksy, en el distrito de Arganzuela, tras la apertura de uno dedicado al artista callejero más famoso del siglo XXI en otras ciudades, como Barcelona, en 2022.

La colección del museo cuenta con 180 obras del artista, pero el problema es que no son las originales, sino réplicas a tamaño real hechas por otros artistas que han querido permanecer en el anonimato, aunque, obviamente, han cobrado por ello. Además, la exposición no ha sido aprobada ni diseñada por Banksy. La página web asegura: "Este lugar sorprendente y vanguardista alberga la mayor colección de obras de Banksy en Europa, convirtiéndose en una visita imprescindible tanto para los madrileños como para los turistas que buscan explorar el fascinante mundo del arte urbano".

Banksy no ha recibido ninguna compensación por este tipo de iniciativas, pues la única autorización oficial es la de la empresa del artista, Pest Control. En este sentido, cabe mencionar que Banksy siempre ha sido muy crítico con la propiedad intelectual, como indicó en su libro Wall and Piece (2006): "Cualquier imagen en un anuncio que esté en un espacio público que no te da la opción de decidir si lo quieres ver o no, es tuyo, reutilízalo, transfórmalo."

Precio y obras expuestas

La entrada cuesta 15 euros, bastante criticado por los usuarios ya que la experiencia del museo no cumple con los estándares de calidad al no presentar obras originales. El museo ha intentado aportar algo de interactividad para el usuario recreando los escenarios reales donde se encuentran los graffitis y el sonido de las calles —lugar de trabajo de Banksy— con paredes desconchadas, de ladrillo, ruidos de tráfico, etc.

Estos museos dedicados a Banksy han sido creados por Haziz Vardar, director de cine y productor belga. En esta ocasión, el recinto de Madrid cuenta con 2.000 metros cuadrados que albergan el recorrido profesional del artista, con obras desde Niña con globo (2002), El lanzador de flores (2003) o La chica del paraguas (2008), hasta las pinturas dedicadas al pueblo ucraniano tras la guerra con Rusia, lo cual refleja una de las características del pintor: su vertiente más crítica con la actualidad política y social.