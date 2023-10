Andrés Arconada habla esta semana de la comedia española Me he hecho viral, una película que parte de un hecho real que ocurrió en un avión que iba a hacer un largo trayecto. En mitad del trayecto una mujer descubre gracias a un mensaje en el móvil de su marido que le ha sido infiel. El cabreo es tan monumental que el avión tuvo que cambiar de ruta y bajarla a tierra.

El problema viene, no sólo por la infidelidad y el hecho de ser expulsada del avión, sino por todo lo que viene detrás. "A partir de entonces será conocida como la loca del avión" perdiendo su prestigio social y poniendo patas arriba su vida, "le pasan muchas cosas a cuál peor y a cuál más enredosa, y eso es lo que hace que sea una película muy divertida". Su marido quiere el divorcio, pierde su empleo y se tiene que ir a vivir con su padre. Es entonces cuando se da cuenta de que las redes sociales han sido su perdición.

Me he hecho viral está protagonizada "magníficamente" por Blanca Suárez y bien dirigida por Jorge Coira, que "sabe mantener un tono de realidad y un buen ritmo". Un director que debuta en la comedia tras haber hecho series como Hierro o Rapa. "Es la primera vez que Jorge Coira hace comedia y lo hace espléndidamente bien, se nota que se ha divertido y que le ha gustado una vez más dirigir a todos los actores". El crítico de Libertad Digital y esRadio destaca del reparto a Miguel Rellán que interpreta al padre de la protagonista y demuestra una vez más que es un secundario de lujo".

En definitiva, Andrés Arconada recomienda Me he hecho viral porque "lo vas a pasar bien, porque te puedes ver reflejado y porque es una crítica no tan velada a las redes sociales que pueden destrozar si quieren la vida de la persona".