Los Papás Noel preferidos de los 'haters' de la Navidad No son un anciano bonachón vestido de rojo ni nada que se le parezca. Bueno, mantiene el traje, pero el espíritu navideño no lo han visto ni de lejos. Dentro del subgénero de cine navideño, la ficción ha creado una significativa variedad de Papás Noel violentos, alcohólicos o malhumorados, los Santas preferidos de los que no soportan la Navidad.

Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

1 / 12 Christmas Bloody Christmas (2022) Escrita y dirigida por Joe Begos, en esta cinta estadounidense de terror un Papá Noel robótico se vuelve loco y comienza una matanza sin parangón. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

2 / 12 Christmas Evil (1980) No hay que equivocarse, esta película tiene de navideña solo el título y la ambientación. Dirigida por Lewis Jackson y protagonizada por Brandon Maggart, el paso del tiempo le ha reservado un hueco en el corazón de muchos aficionados al cine de terror. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

3 / 12 Noche de paz, noche de muerte (1984) Un niño de cinco años es testigo del asesinato de sus padres por un tipo disfrazado de Santa Claus. Años más tarde, trastornado por el pasado, repite el patrón. Esta cinta de terror está dirigida por Charles E. Sellier Jr.. y da bastante repelús. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

4 / 12 El Grinch (2000) No es el mejor Papá Noel del mundo pero al menos no es un asesino en serie. Dirigida por Ron Howard y protagonizada por Jim Carrey, el Grinch es un entrañable ser que odia la Navidad con todas sus fuerzas, se hace un disfraz de Papá Noel, construye un trineo y su máxima es robar los regalos a todos. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

5 / 12 Noche de paz (2022) Este Papá Noel fuma, bebe y reparte que da gusto (y no regalos, precisamente). Protagonizada por David Harbour y dirigida por Tommy Wirkola, hay violencia a lo John Wick. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

6 / 12 El verdadero Santa (2005) Papá Noel es un tipo muy muy chungo en esta cinta canadiense de David Steiman, protagonizada por el exluchador profesional Bill Goldberg. Santa es un gordinflón amable porque el hijo del diablo perdió una apuesta con un ángel. Tras cien años cumpliendo los deseos de los más peques, decide recuperar el tiempo perdido y empezar a matar a gente. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

7 / 12 Rare Exports: Un cuento gamberro de Navidad (2010) En esta película finlandesa, dirigida por Jalmari Helander, un grupo de científicos investiga en el norte de Finlandia la existencia de una misteriosa criatura que tiene mucho que ver con Santa. Se llevó los premios a Mejor película, director y fotografía en el Festival de Sitges. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

8 / 12 Bad Santa (2003) Bastante más amable es esta cinta dirigida por Terry Zwigoff y protagonizada por Billy Bob Thornton. Un amargado y solitario alcohólico trabaja de Santa en un centro comercial. Más que regalar, roba todo lo que puede. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

9 / 12 Rick y Morty En la serie de animación Rick y Morty también se dejó ver un Papá Noel poco habitual. Se trata de una especie de vagabundo, harto de la vida, de los niños y de los buenos sentimientos, que siembra el caos desnudo y en formato extragrande. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

10 / 12 Padre de familia El especial navideño de Padre de familia es un episodio musical con un Papá Noel a punto del desastre, harto de la vida. Sus ayudantes no son menos inquietantes. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

11 / 12 Reyes contra Santa (2022) El cine familiar tiene un Santa Claus que no es perfecto, pero tampoco es un asesino despiadado. Más bien es un ser engreído que saca de quicio a los Reyes Magos. Es la propuesta de la cinta española Reyes contra Santa, dirigida por Paco Caballero y protagonizada por Karra Elejalde, David Verdaguer y Matías Janick. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar