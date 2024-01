Andrés Arconada recomienda esta semana la película italiana El rapto, una historia que ""me ha gustado bastante porque es un placer poder ver como en los últimos tiempos el cine italiano, bueno o de calidad, nos va llegando". El crítico de Libertad Digital y esRadio señala que "estábamos muy mal acostumbrados a que nos trajesen esas bobaditas que hacen en todos los países europeos y que pueden funcionar muy bien a nivel local, pero que resultan comedias realmente absurdas y malas".

El rapto está dirigida por "uno de los grandes del cine italiano", Marco Bellocchio, que nos trae una historia basada en hechos reales. La película nos va a situar a finales del siglo XIX, concretamente en 1858 en un momento en el que la Iglesia católica está perdiendo poder. En ese contexto la autoridad pontificia llama a la casa de la familia Mortara en el barrio judío de Bolonia. Por orden del cardenal quieren llevarse a Edgardo, su hijo de siete años, ya que el niño fue bautizado en secreto por su nodriza. En ese momento la ley papal dice que el niño debe recibir entonces una educación católica.

Andrés Arconada explica cómo "la familia no se va a quedar de brazos cruzados y hará lo imposible, no solamente a nivel nacional sino internacional, para denunciar a la Iglesia y lo atroz de ese acto que no es voluntario, sino fruto de la acción de una mujer con una ferviente fe católica que no respetó en absoluto las tradiciones y la religión judía". Pero la Iglesia y el Papa se niegan a devolver al niño para consolidar su poder, cada vez más tambaleante.

A lo largo de El rapto veremos "todo lo que fue el proceso legal y la educación de ese niño metiéndonos en una historia realmente apasionante".