Ucrania es lo más cerca que hemos visto en este siglo la guerra en Occidente, en lo que conocemos como primer mundo. Como contexto, en 2018 el Real Madrid ganaba en Kiev su 13ª Copa de Europa, cuatro años más tarde Rusia estaba bombardeando la ciudad. Este viernes 19 de abril llega a los cines españoles Civil War, una película que transcurre en unos Estados Unidos en plena guerra civil.

Su director, Alex Garland, explica a esCine durante su visita a Madrid que "Civil War parte de un mensaje que avisa de que ningún país es inmune ante este tipo de problemas, ningún país es excepcional". Y añade que "si acabas con las barreras que te van protegiendo, puede acabar tu país en una situación como ésta".

En Civil War no sabemos por qué se originó la guerra ni quiénes son los "buenos" y los "malos". Sólo conocemos que hay un bando liderado por Texas (tradicionalmente republicano) y California (tradicionalmente demócrata) que marcha sobre Washington DC para derrocar al presidente de EEUU que está en su tercer mandato. En EEUU los mandatos presidenciales están limitados a dos. "En el caso de Texas y California, republicanos y demócratas en nuestra realidad, se han unido porque ven que sus diferencias políticas son menos importantes que el fascismo", asegura el director.

El director británico explica a esRadio que "me resulta muy raro que haya alguien que no entienda que pueda haber algo que una a la izquierda y la derecha". De hecho, considera que "en Reino Unido, EEUU y diferentes países europeos la división está basada en la izquierda y la derecha. Yo soy de izquierdas, de centro, veo que hay todo tipo de desacuerdos que se podrían dar entre la izquierda y la derecha, pero está pasando algo más profundo, se ha dejado de considerar una diferencia ideológica para convertirse una diferencia ética, y eso no me gusta".

Alex Garland, que vuelve a subrayar su posicionamiento de izquierdas, añade que "tengo amigos de derechas a los que respeto, no creo que sean personas malvadas, simplemente hay temas como el mercado libre o los impuestos sobre los que no estamos de acuerdo". Sin embargo, "los extremistas se han comido a los partidos políticos, no considero que Trump sea tanto de derechas sino un extremista". Por tanto, en Civil War "hay dos bandos: centro y extremismo".

Ante la pregunta de si la democracia liberal está en peligro, en un momento en el que la dictadura iraní bombardea una democracia como Israel o un país como Rusia lleva a cabo injerencias continuas en las democracias occidentales, Alex Garland se posiciona claramente: "Sí, sin lugar a dudas, si me preguntas si la democracia liberal está en peligro la respuesta es sí".

En Civil War hay una escena protagonizada por Jesse Plemons que deja helado al espectador. La trama central de la película sigue a cuatro periodistas (liderados por Kirsten Dunst) que viajan por carreteras secundarias desde Nueva York a Washington DC para entrevistar al presidente de EEUU. En un momento del viaje se encuentran con este soldado.

"Cuando el extremismo llega a su conclusión natural, que es derrumbarse, los bandos dejan de importar. Muchas veces los combatientes están luchando por seguir con vida, intentando que no los maten, y los actos de violencia se convierten en venganza o actos de locura". Garland indica cómo "los seres humanos perdemos la razón en ese tipo de situaciones, se ha demostrado una y otra vez que esto puede ocurrir".

También hemos visto una y otra vez como el final de numerosos dictadores es patético. En Libia Gadafi terminó escondido en una tubería y suplicando piedad mientras en Irak Sadam Husein estaba oculto en un agujero en el suelo. El director de Civil War asegura que "como seres humanos los dictadores son patéticos, cuando la estructura que los rodean y los protegen desaparece, son paranoicos, débiles y vemos su verdadero ser".

Sin embargo, "cuando estas personas tienen el poder las vemos de otra forma, creo que Donald Trump es patético en el fondo, pero ahora mismo parece un ser humano con mucho poder". ¿Y Biden, le parece patético? "No, creo que son diferentes, Biden no representa el extremismo, sí hay extremismo en la izquierda pero no creo que Biden lo represente, pero en la izquierda hay extremistas". Civil War llega a los cines este viernes 19 de abril.