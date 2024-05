Disney va a despedir a un 14 por ciento de los trabajadores de Pixar. La antaño marca de oro de la factoría no atraviesa sus mejores momentos, ni creativos ni económicos, y su matriz impone a la compañía los recortes más dramáticos de su historia.

Los creadores de la saga Toy Story, Monstruos S.A. y generadores anuales de películas de gran prestigio crítico y éxito económico esperaban, en realidad este momento. Ya el año pasado su estudio matriz despidió a 75 empleados, y ahora serán 175.

Según informa The Hollywood Reporter, la espada de Damocles pendía sobre la compañía. El objetivo es reducir costes, un objetivo impuesto tras el regreso de Bob Iger, jefe máximo de Walt Disney, tras la debacle de Bob Chapek.

El estudio anunció una drástica reducción de su producción, limitó los estrenos de Disney Plus, su plataforma de streaming, y en general corrigió el rumbo adoptado por el anterior director ejecutivo en tiempo pandémicos. El objetivo según Iger es primar la calidad frente a la cantidad, extremo que se había reprochado a muchos de los últimos productos Disney y que afecta a las demás franquicias de la compañía, desde Star Wars a Marvel.

En realidad, se esperaba que fueron muchos más despidos, un 20 por ciento del total de la plantilla, aunque finalmente se ha conseguido frenar la cifra en un 14 por ciento. Antes de iniciarse los despidos en Pixar trabajaban 1.400 personas. Los empleados de Pixar, presidida por Jim Morris, sabían desde el mes de enero que se sobrevenían despidos.

No solo hay despidos en Pixar, también una reorganización del trabajo: la compañía ya no hará series directas a streaming sino que se centrará en la producción de largometrajes para cine. Pete Docter ha sido su director creativo tras la marcha de John Lasseter, al que Disney despidió en 2017 tras algunas historias de conducta inapropiada para satisfacer al MeToo. Casualidad o no, desde entonces casi nada ha sido lo mismo.

Películas como Luca, Red, Soul o Lightyear, estrenadas todas antes, durante y después de la pandemia, no lograron ser éxitos de taquilla (algunas, bajo el mandato de Chapek, se estrenaron directamente en Disney Plus para potenciar la plataforma) y de ninguna manera lograron el impacto cultural de los títulos asociados a la compañía, como la saga Toy Story o Up. Pero no solo el coronavirus tiene la culpa: ninguna de esas películas consiguió alcanzar la calidad de películas precedentes.