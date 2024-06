¿Qué pasó con Jessica Alba? Y no, no es crueldad, sino al contrario. Que la carrera de la actriz nunca llegase a despegar (ya sea por una colección de títulos olvidables, elecciones personales legítimas o el inevitable desinterés de Hollywood) todavía se percibe como un pequeño bluff por todos aquellos que cayeron seducidos ante la estrella de la muy reivindicable El diablo metió la mano (1999).

Detonantes, la nueva película de Netflix destinada a arrasar unos días y luego caer en el olvido, ofrece un plus relativamente refrescante a ese espectador nostálgico. Concebida como actioner de venganza típico y tópico con un matiz latino, la película de la indonesia Mouly Surya es un destilado femenino de John Wick y Venganza (no, no nos olvidamos de versiones femeninas del concepto como Atómica y las inevitables, pero superiores, Kill Bill y Nikita) con Alba haciendo las veces de una exmilitar a la caza de los malos que acabaron con la vida de su padre.

Pero es su indisimulado aroma a acción paleta a lo Walking Tall, ubicando la acción en un desierto poblado por rancheros y "rednecks" de frontera, donde la película realmente se encuentra a sí misma. Detonantes al final hace valer para bien la carencia de valores de producción típica de Netflix (incluso los trenes que pasan por la vía son digitales) para presentar un modesto espectáculo en el que Surya destaca, sobre todo, las escenas de infiltración de Jessica Alba, que por otro lado cumple su papel dramático tanto con el cuchillo como sin él.

Tanto la actriz como la directora encuentran el punto adecuado, introduciendo cierta clase de personalidad, o al menos presencia, a un thriller que no lleva hasta el final ese retrato rural grotesco pero pletórico a lo Roadhouse, pero que tampoco se embarra en disquisiciones absurdas. Sí está presente, de alguna manera, la estampa de unos EEUU atávicos, larvadamente racistas, que la película canaliza muy bien en ciertos comentarios y miradas de Parker (Jessica Alba) y Elvis (Jake Weary) y el verdadero villano, que aquí no mencionaremos pero que no necesita de cuernos y rabo para ser detectado.

Todo en Detonantes huele y suena a visto y oído, pero su segunda mitad, limitada simplemente a acumular los consabidos enfrentamientos, cumple bastante mejor de lo esperado gracias también a una banda sonora que añade intensidad. No es, como el comentario del principio, un comentario cruel, sino uno que bien expresado e interpretado define el honesto entretenimiento que la película finalmente sí logra entregar.