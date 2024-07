Dani Rovira: 'Mi cabeza no quería reencontrarse con el cáncer, pero ya estoy curado'

El bus de la vida se estrena en cines a partir del 5 de julio. Andrés Arconada ha aprovechado esta ocasión para hablar en esCine con los protagonistas de esta película, Dani Rovira y Susana Abaitua.

Esta obra cinematográfica narra la vida de Andrés, un profesor de música que trabaja en Madrid y que tiene que trasladarse a un pueblo vasco para cubrir la plaza que ha quedado libre en un instituto. Con los 40 recién cumplidos y sin haber superado nunca el miedo escénico, siente que su nueva vida le está alejando del sueño de ser músico. Al llegar allí, en su primer día de clase sufre un desmayo a causa de un fuerte pitido en el oído: es cáncer.

Para recibir tratamiento debe desplazarse al hospital de Bilbao en El bus de la vida, un viejo autocar que traslada gratuitamente a todos los pacientes de la zona. Gracias a las risas, confesiones, experiencias y miedos compartidos con sus compañeros de viaje, Andrés irá obteniendo fuerza para enfrentarse por fin a sus miedos y llegar a cumplir su sueño.

"Es una historia de acompañarse. Cada personaje tiene algo que superar. Me parece una película de superación. Creo que cuando sales del cine te dan ganas de querer un poco más", ha afirmado Susana Abaitua sobre el mensaje de la película.

Dani Rovira ha querido hablar de los problemas que sufre su personaje: "Para Andrés, el cáncer es el botón que le despierta otras cosas. Yo he conocido a gente con muchos problemas en la vida que me ha transmitido mucha más vida que gente que lo tiene todo bien en una analítica".

Por su parte, Susana también ha ensalzado en esRadio la figura de Mai, su personaje en El bus de la vida: "Mai acepta el momento de cada persona y la forma en la que cada una lleva los problemas que tiene. Cuando alguien está mal, es más importante acompañar que imponer".

La actriz ha hablado sobre su impresión acerca de realizar una película que habla sobre un tema tan duro para algunas personas como es el cáncer: "Pese a la cierta normalización, creo que sigue siendo un tema tabú. Lo que más miedo me dio fue los límites del humor. Necesitaba saber cuál era el objetivo de la película. Cuando Ibón Cormenzana (director del filme) me dijo que Dani haría el personaje de Andrés se me quitaron las dudas".

"Un amigo me dijo una vez: ‘si haces una película de terror muy mala puede llegar a ser comedia, pero cuando haces una de comedia muy mala puede llegar a ser terrorífica’. Me daría miedo defender algo indefendible, pero cuando es algo tan bien escrito es mucho más fácil", ha comentado Dani al ser cuestionado por su apertura a otros géneros fuera de la comedia.

Dani Rovira ha concluido la entrevista explicando la relación de esta película con los problemas de salud que ha sufrido en el pasado: "Fue catártico cuando me di cuenta de la dificultad de reencontrarte con ciertas emociones porque mi cabeza no quería entrar ahí, pero me da alegría porque me he dado cuenta de que estoy curado. Tengo cicatrices pero ya no duelen".