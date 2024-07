Javier Gutiérrez: "Es muy español reírnos de la desgracia ajena"

El traje está de vuelta en el Teatro de la Abadía (Madrid) desde el 30 de mayo hasta el 7 de julio. La obra estrenada hace 12 años por Juan Cavestany, director de la obra actual, regresa ahora protagonizada por dos actores contrastados como lo son Javier Gutiérrez y Luis Bermejo.

Esta obra teatral se sitúa en el primer día de rebajas. La gente ha entrado en tropel y ha habido un accidente en los grandes almacenes. Un vigilante de seguridad interroga a un hombre de negocios que vino a comprar un traje y ha tenido algo que ver con los hechos. Pero ¿cuáles son los hechos, exactamente? ¿Y qué peligro acecha a estas dos personas?

Andrés Arconada ha aprovechado el regreso de El traje para charlar con los protagonistas en esCine. En primer lugar, Arconada ha querido poner en valor el papel de los actores y de la obra en general, la cual ha sido todo un éxito. "Teníamos dudas sobre si recuperar este texto, pero el buen sabor de boca que nos dejó la gira de Los santos inocentes nos hizo buscar un texto para los dos y vimos que El traje había envejecido bien", ha reconocido Javier Gutiérrez. Ha añadido: "Vivimos en una sociedad tan polarizada representada por los dos personajes que los espectadores salen de la función haciéndose muchas preguntas".

Los temas de la obra son similares a los de la obra antigua. "Tras todo lo que hemos pasado entre la pandemia, la crisis y el confinamiento, decidimos hablar sobre una sociedad egoísta y deshumanizada que representa a la perfección la sociedad actual donde los problemas de salud mental aumentan cada día y donde la gente cada vez está más sola", ha explicado Gutiérrez.

Los personajes empiezan al límite y continúan al límite durante la función. Luis Bermejo ha hablado de ello: "Solo había una forma de hacerlo, que era implicarnos al máximo. Era necesario sentir el peligro, porque es lo que nos hace actuar durante la obra".

Javier Gutiérrez ha relatado una anécdota sucedida estos días durante la función: "Ayer empezó a caer una cortina de agua que llegaba a salpicar a los espectadores de las primeras filas y coincidió con un monólogo de Luis donde cuenta que se cayó subiendo a su hijo a un tiovivo y el resto de los padres no hicieron nada". "Lo mismo sucedió en ese instante con el público, que no hizo caso al agua que estaba cayendo y, al final, coincidió con una frase de Luis dando gracias al resto por no mirar. "Ahí el público arrancó a aplaudir y a reír y es uno de los momentos que vamos a recordar toda la vida".

Los actores se van a llevar muchos momentos de El traje. Javier Gutiérrez ha declarado que "llevar nuestra función a todos los rincones de nuestro país exige rigor y profesionalidad y eso es lo que me gusta del teatro. Me llevo la sonrisa y el agradecimiento de todos los espectadores". Luis Bermejo ha reconocido que "trabajar con Javier es brutal" y que "cada tarde que actuamos es como saltar al abismo con ese texto tan bizarro de Juan Cavestany".

"Tiene que haber de todo. Son necesarios los textos que nos muevan y nos hablen directamente a nosotros, como los textos de Cavestany", ha opinado Javier Gutiérrez en esRadio sobre la tendencia que hay a interpretar obras extranjeras por encima de las de escritores españoles.

Los protagonistas han sido cuestionados sobre el porqué de que las obras más tristes son las que más sarcasmo generan al público: "Creo que estas obras apelan al ridículo, los personajes son payasos dolientes. Es una risa de solidarizarte con los personajes", ha explicado Luis. Sin embargo, Javier ha sido más duro: "Es muy español reírnos de la desgracia ajena. En algunos momentos sientes ternura pero sobre todo te genera risa".

El público puede disfrutar de El traje hasta el 7 de julio en el Teatro de la Abadía, en Madrid.