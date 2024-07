Claudia Salas: "Con mi personaje he aprendido a alzar la voz por algunas injusticias que he sufrido"

Las Pelotaris 1926, estrenada en SkyShowtime el pasado 5 de julio, es una serie de ocho capítulos que está ambientada en los años 20. Habla de los prejuicios y las limitaciones a las que se vieron abocadas tres pelotaris (la RAE las define como "persona que tiene por oficio jugar a la pelota en un frontón»). Idoia (Claudia Salas), Itzi (María de Nati) y Chelo (Zuria Vega) protagonizan una historia de amor, ambición y poder en un mundo donde el éxito profesional, sobre todo en el deporte, y la libertad sexual está destinado hacia la figura masculina.

Andrés Arconada ha aprovechado el estreno de esta serie para entrevistar en esCine a dos de sus protagonistas como son Claudia Salas y María de Nati. "Siento que vienen los personajes en un momento en los que los necesito en mi vida. Es la primera vez que interpreto a un personaje tal como es, ya que siempre he compuesto desde el ponerme capas", ha afirmado María de Nati sobre la complejidad de sus personajes. Claudia Salas, por su parte, ha definido a Idoia, su personaje: "Es el personaje con más carácter que he tenido hasta ahora, pero de todos he aprendido muchísimo".

Sorprende la interpretación tan acertada del personaje de Idoia por parte de Claudia. "No concebimos otra forma de trabajar que no sea desde la generosidad y la entrega absoluta. Yo empiezo a construir el personaje desde la composición física e intento estudiar su contexto sociocultural para modular el acento, la forma de hablar o la manera de andar", ha reconocido la actriz.

Arconada ha cuestionado en esRadio a las protagonistas sobre si los personajes que han interpretado les han dejado algún aprendizaje a posteriori. "Tuve que hacer un momento de estudio entre Claudia e Idoia, ya que su vena explosiva y justiciera me obligó a rebajar mi carácter un poco. Me ha enseñado a alzar la voz ante alguna injusticia que no me ha parecido correcta", ha ensalzado Claudia Salas. María de Nati ha recalcado que se lleva "el valor humano que vivimos en esa serie". "Es la serie donde me he sentido más arropada", añadía.

Las actrices han hablado sobre la apertura a practicar un deporte como es la pelota vasca: "A las dos se nos daba bien el deporte de primeras, así que lo teníamos más fácil. Intentamos que técnicamente se viera bien en pantalla, pero se necesitan muchos años. Entrenamos con Maider Mendizábal y Rosa Flores que eran campeonas del mundo y nos lo pasamos muy bien entrenando", reconocía María de Nati.