Solo, premiada a mejor película canadiense en el Festival de Toronto, se estrena en cines el viernes 12 de julio. Por motivo del estreno, Andrés Arconada ha hablado en esCine con la directora, Sophie Dupuis, y uno de los protagonistas de la película como es Félix Maritaud.

Este filme se enfoca en la figura de Simon, una joven estrella drag emergente de Montreal, quien debe enfrentarse a la decepción de dos amores imposibles: un apasionado pero destructivo enamoramiento de Oliver y una relación distante y fría con su madre Claire, que acaba de volver a vivir con él tras 15 años de ausencia.

La directora ha hablado sobre cómo surgió la idea de llevar a cabo esta película: "Me interesaba escribir una historia de amor tóxica desde hace tiempo. Mientras pensaba cómo escribir la historia, me empezó a gustar el mundo drag. Uní esos dos temas con un protagonista que era una estrella célebre en el mundo del espectáculo, mientras que en su vida íntima está aplastado".

El personaje de Félix Maritaud es el "malo" en esta historia. "Los seres humanos, pese a actuar de forma problemática, siguen siendo personas. Mi personaje es muy narcisista y no ve que está haciendo daño a otras personas y, cuando se da cuenta, le resulta complicado entender que es el sufrimiento propio el que se proyecta hacia fuera."

Sobre la dificultad de recrear e interpretar el mundo drag en Solo, Sophie Dupuis ha querido agradecer a los actores y a todos los trabajadores por su esfuerzo y su aportación a la película. "Todos los actores ‘queer’ son así realmente y esa experiencia previa me ha facilitado mucho el rodaje", ha añadido.

"Tuve la suerte de tener un perfil psicológico muy definido. El arte del drag es una ruptura sobre la convención que hay sobre el cuerpo humano. Explorar en uno mismo te ayuda a encontrar los códigos para la performance", ha dicho Félix en esRadio sobre cómo interpretar a un personaje drag.

"Tenía ganas de explorar muchas cosas a nivel familiar, como la familia elegida. Me pareció desgarrador a la vez que interesante que el protagonista se aísle de su familia real por culpa de una "familia elegida" que comparte los mismos rasgos que él", ha explicado la directora respecto al resto de personajes de la película.

"Nos hemos hecho muy amigos. He trabajado con dos personas que me han dado mucha confianza. Ellos se abrieron a mí y yo me abrí a ellos. Me siento muy afortunado. Hemos podido hacer la película de forma muy horizontal, escuchando y con mucha compasión por cada personaje" ha reconocido Félix sobre su relación de trabajo con Sophie.

Acerca del recorrido que está teniendo Solo, la directora ha admitido "estar muy contenta". "La crítica ha sido magnífica, pero sigo notando que hay gente que tiene miedo a ver este tipo de películas porque creen que son películas con un tema gay, cuando en realidad toca temas mucho más universales", ha concluido Sophie Dupuis.

Solo se puede ver en cines a partir del viernes 12 de julio.