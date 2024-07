La pastilla azul cambió para siempre la vida de muchas personas, no sólo de hombres, porque el sexo no lo es todo en la vida pero sí una parte importante, especialmente dentro de las relaciones de pareja. Como en tantas otras ocasiones en el mundo de los fármacos, Pfizer descubrió la solución a la disfunción eréctil por casualidad.

La farmacéutica estaba realmente tratando de encontrar un fármaco para la presión arterial alta y la angina de pecho. Pronto se dieron cuenta de que la relajación de los vasos sanguíneos tenía otros efectos. Y así llegamos hasta una pequeña ciudad industrial del sur de Gales, Swansea, en la que un grupo de hombres sirvieron como conejillo de Indias.

Fotograma de 'Hombres duros'.

Cómo fueron esos primeros ensayos y a lo que se enfrentaron esos hombres es lo que cuenta la película británica, producida por la BBC, Hombres duros, que este fin de semana estrena la plataforma Filmin en exclusiva en España.

Nos situamos en el año 1994 cuando 5 hombres con historias muy diferentes se presentan voluntarios para tomar la Viagra, en aquel entonces la pastilla era blanca. En primer lugar nos encontramos a Iwan Rheon (Ramsay Bolton en Juego de Tronos) interpretando a Meurig, un hombre de 40 años que sufre impotencia a causa de su diabetes. Su situación se ve agravada debido al cáncer de mama de su mujer que la ha dejado sin pechos (en aquel entonces las mujeres no eran sometidas a operaciones de reconstrucción). El hecho de que él no "quiera" tener relaciones con su esposa, hace pensar a ella que se debe a que ya no la ve atractiva.

Fotograma de 'Hombre duros'.

En segundo lugar nos presentan a Colin (Steffan Rhodri), un viudo que teme decepcionar a la mujer que ha conocido a través de un servicio de citas telefónicas cuando se conozcan por fin en persona. Una mujer con la que ha conectado a la perfección y que le ha devuelto la ilusión por vivir. Tommy (Paul Rhys) es un hombre gay que logra colarse en estos ensayos, ya que una de las normas para participar era ser heterosexual. Pete (Phaldut Sharma) busca recuperar la pasión perdida junto a su esposa, organizadora de tupper sex. Y por último, Eddie (Mark Lewis Jones) un hombre robusto que esconde muchas inseguridades.

Hombres duros es una comedia dramática que aborda la masculinidad hace 30 años, cuando las soluciones para la impotencia eran de lo más extravagante en la mayoría de los casos. El director Ashley Way y el guionista Matthew Barry han sabido buscar el equilibrio entre las cinco historias, entre la comedia y el drama, sin caer en ningún momento en los clichés en el primer caso y la sensiblería en el segundo.

Una película de hora y media (desgraciadamente algo en peligro de extinción) que habla de sentimientos y en la que el espectador puede palpar la humanidad de cada personaje y de cada relación. Estados de ánimo, miedos, frustraciones... pero también camaradería, sinceridad, sentido del humor y emociones, algunas muy crudas e íntimas, pueden encontrar en Hombres duros, sin duda una buena opción para ver en casa.