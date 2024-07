Desde el pasado 3 de julio, los amantes del teatro pueden disfrutar de la nueva obra dirigida por Juan Carlos Rubio y protagonizada por Carmen Morales y Christian Escuredo: El novio de España. Esta obra de teatro se lleva a cabo en el Teatro La Latina, en Madrid. Precisamente con estas tres personas ha tenido un encuentro Andrés Arconada en esCine.

El novio de España es una emocionante comedia musical ambientada en 1952, durante el rodaje de la película Violetas imperiales, protagonizada por los inolvidables Luis Mariano y Carmen Sevilla. Luis Mariano quiere que sus padres, exiliados en Francia, puedan regresar a su tierra. Pero no tienen pasaporte. ¿Será capaz de conseguirlo con la ayuda de Carmen? Un espectáculo con maravillosas canciones y una gran historia de amor y amistad.

"Gracias a los productores que son los que se juegan su dinero para que nosotros cumplamos sueños. Esta es una obra de teatro con canciones porque si le quitas la música también estaría bien", ha comenzado diciendo su director Juan Carlos Rubio.

"He estado un año entero preparándome para cantar todas estas canciones. Tenemos la suerte de que Juan Carlos nos tranquiliza diciendo que no es un ‘Tu cara me suena’", ha reconocido Christian Escuredo sobre la dificultad de la obra. Carmen Morales también ha hablado sobre ello: "Es un regalazo que me hizo Juan Carlos. Tuve pocos ensayos, pero ha sido fascinante dejarse dirigir por él y ha sido muy fácil entrar en el personaje de la marquesa".

Luis Mariano tiene una historia muy interesante que interpretar. "Tiene un arco maravilloso, es uno de esos personajes bombón que los disfrutas mucho por el recorrido. Luis Mariano tiene muchas capas. Es un regalo poder interpretar los momentos íntimos de esta personaje y que los espectadores puedan verlo", ha reconocido Christian Escuredo.

El director ha sido cuestionado sobre el nacimiento de esta idea. "Después de contar la Guerra Civil quería trasladarme a 1952, año de apertura. El exilio se da cuenta de que Franco iba a seguir ahí y mucha gente quería volver pese a no estar de acuerdo. Rastreando, encontré la historia de Luis Mariano", ha explicado Juan Carlos Rubio.

Las diferencias temporales entre los actores y los personajes interpretados son muy grandes. "Me estoy topando con gente que sí vivió la historia. Hay gente que ha venido al teatro sabiendo esta historia. Es muy emocionante recibir ese pasado en el presente y recoger esas ideas de gente que es real", ha afirmado Carmen Morales.

Hay una importancia muy notoria de la gestualidad en esta obra. "Rubén Olmo (asesor de El novio de España) ha estado dándonos su sensibilidad sobre esta época", ha reconocido el director. en esRadio. Por su parte, Christian ha dicho que "El gesto en esta obra es el late motiv".

Los actores han contado anécdotas sobre las impresiones de los espectadores. "Todos los días nos espera gente fuera emocionada", ha afirmado Christian. Carmen Morales ha reconocido que "las críticas están siendo muy bonitas y emotivas. El ver ese resultado es muy emocionante".

"Es muy bonito representar una parte de nuestra historia. Hay algunos temas que a día de hoy son conflictivos. En esta obra, hay gente joven que está viendo problemas del pasado pero que también se representan a día de hoy", ha dicho Carmen sobre la responsabilidad de interpretar a personajes tan históricos.

Juan Carlos también ha querido resaltar el hecho de recuperar personajes tan importantes que ahora no son tan conocidos. "Vivimos en la sociedad del Tik Tok, de lo nuevo. Carmen Sevilla fue una estrella de gran magnitud, con 22 años ya era una estrella. Concha Piquer era una mujer empoderada que pensaría como le diera la gana, pero hay que contar los hechos. No somos pegatinas. Esta trilogía pretende dar a estos personajes más dimensiones".

El novio de España ya está abierto al público desde el pasado 3 de julio en el Teatro La Latina. Posteriormente tendrá gira por los principales teatros españoles.