Cuerpo escombro, película dirigida por Curro Velázquez y protagonizada, entre otros, por Dani Rovira, es una comedia que se estrena en los cines a partir del 9 de agosto. Esta película trata la historia de Javi que, ante los problemas para encontrar trabajo y liado por su hermano Fermín (Ernesto Sevilla), se hace pasar por discapacitado para conseguir un puesto que necesita desesperadamente. Pero fingir parálisis cerebral es más complicado de lo que parece, sobre todo cuando se enamora de su jefa.

Andrés Arconada ha vuelto a recibir en esCine al reputado actor español y al director de este filme para hablar sobre los entresijos de Cuerpo escombro.

Dani Rovira ha hecho referencia a su vuelta a la comedia después de El bus de la vida: "Ha sido un trabajo de imitación. Intenté hacer algo parecido a la motricidad de El Langui. A mí lo físico me supone un reto muy guay, al igual que los acentos. No me costó mucho". Su director ha querido poner en valor el trabajo de Dani: "Hace fácil lo difícil. En los primeros días tenía miedo, pero lo hizo y respiré. No solo es una imitación, es algo más. Escribí la historia para Dani y Ernesto. Nunca pensé en el ‘no’. Los personajes que tienen están hechos a medida y su química es brutal", ha reconocido.

"Cuando leí el guion, me pareció una comedia gamberra y para eso hay que hilar muy fino. Luego, hay una historia de amor muy bonita. Por último está el tema de la discapacidad desde un humor muy maduro que a hasta los propios discapacitados les va a gustar porque no se les trata desde una perspectiva paternalista", así ha explicado Dani los motivos por los que llevó a cabo esta comedia.

Por otro lado, esta película trata otros temas que en drama no se pueden decir, y eso es muy complicado: "No solo en el guion hay que hilar fino, sino que también es importante el montaje, los actores, la música, etc. Estás todo el rato en la cuerda floja pero a mí me motiva. Respecto a la escritura del guion, no es el que más me ha costado", ha explicado Curro Velázquez.

Dani Rovira en 'Cuerpo Escombro'.

"Es muy complicado, sí. En el cine, no sabes qué toma se va a montar y tienes que ir a tope en todas. Ernesto y yo hemos echado horas con Curro porque una misma secuencia se puede afrontar de muchas formas. No era discutir con él, sino tres amantes de la comedia buscando la mejor forma de hacerlo", ha afirmado el actor sobre la dificultad de interpretar comedia. Dani ha reconocido en esRadio que "le ha gustado mucho" el resultado de Cuerpo escombro. Por su parte Curro ha concluido el encuentro afirmando que "es de los trabajos donde lo he dado todo".

Puede escuchar aquí esta entrevista en formato podcast.