Las 10 películas más vistas de la historia de Netflix... pero no las mejores

Un vistazo en vídeo de la mano de Juanma González de las 10 películas de habla inglesa más populares y con más visionados de toda la historia de Netflix.

La plataforma de streaming desembolsa grandes cantidades de dinero para competir con los grandes taquillazos en salas comerciales, y habitualmente consigue buenos resultados con películas de todo género que proporcionan las mismas dosis de espectáculo que las de cines.

No obstante, no todo es oro en este listado... Seguro que has visto muchas de ellas y tienes tu opinión propia. ¡Déjanos un comentario sobre el tema!