El documental de derechas '¿Soy racista?' es la tercera película más vista en Estados Unidos

El comentarista político Matt Walsh, que no el actor y cómico nominado a los Emmys por su papel en Veep, consiguió un gran éxito entre los círculos conservadores en Estados Unidos con su primer documental ¿Qué es una mujer? en el que se estrenó como protagonista intentando que activistas, profesores universitarios o políticos contestaran, sin éxito, a la pregunta.

Sin embargo, su impacto quedó reducido por su estreno exclusivo en la plataforma de pago DailyWire Plus, bajo cuyo paraguas se acogen varios podcast como los de Ben Shapiro o Jordan Peterson y que ha metido la pata en la ficción con filmes como Llanura salvaje en la que acogieron a Gina Carano tras su despido de Disney y está actualmente preparando una serie basada en el ciclo de Pendragon, una serie de novelas ambientadas en el mito artúrico. Bajo la idea de convertirse en una suerte de Netflix para gente de derechas, se ha convertido en una empresa de éxito, pero no es precisamente la plataforma con la que obtener el mayor alcance posible.

De modo que, en esta ocasión, decidieron apostar por un estreno en cines del nuevo documental. Y en el fin de semana de su estreno ha logrado una recaudación de 4,5 millones de dólares, lo cual no sólo ha permitido cubrir su presupuesto de tres millones, sino que la ha convertido en la tercera película con mayor taquilla el pasado fin de semana, según datos de Box Office Mojo, superando a estrenos como la comedia de acción protagonizada por Dave Bautista The Killer’s Game y quedando por detrás de la segunda parte de Beetlejuice y No hables con extraños.

El documental aborda con humor la industria de explotación del racismo que se ha disparado desde los disturbios de Black Live Matters en 2020, y en concreto el concepto de racismo en boga en la izquierda norteamericana, que equipara ser blanco con ser racista y hace imposible que alguien de otra raza pueda serlo. Al estilo de películas como Borat, Matt Walsh se infiltra en el movimiento sacándose su certificado en DEI (diversidad, equidad e inclusión) y acudiendo a talleres, cursos y cenas donde aprende que todos los republicanos son nazis, que las mujeres blancas son lo peor y que se puede ganar muchísimo dinero enseñando a los blancos a ser "antirracistas", un concepto popularizado por intelectuales como Ibram X. Kendi o Robin DiAngelo, la cual logra entrevistar para la película.

El documental, pese a que se ha estrenado en 1.500 salas a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, no ha contado con una sola crítica profesional en ningún medio generalista o especializado, según puede verse en el popular agregador Rotten Tomatoes. La crítica ha preferido ignorar el film del responsable del podcast The Matt Walsh Show antes que hacerle publicidad, aunque sea negativa.