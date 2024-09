Envejecer cuando has sido una estrella de gran belleza y eras el centro de atención en cada evento al que acudías no debe ser fácil. Especialmente cuando los focos y flashes ya no apuntan en tu dirección y caes en el peor de los ostracismos. Ya nadie se fotografía con tu estrella del Paseo de la Fama de Hollywood. La cirugía siempre puede ser un recurso, pero no siempre sale bien, que se lo digan a Nicole Kidman o Renée Zellweger. El remedio puede ser peor que la enfermedad.

Demi Moore es víctima en La Sustancia de la tiranía de la juventud, ‘divino tesoro, ya te has ido para no volver’. O sí. En la película dirigida por Coralie Fargeat presentada en el Festival de San Sebastián da vida a Elisabeth Sparkle, una gran estrella que ha quedado relegada a presentadora de un popular programa de fitness en TV al más puro estilo de Jane Fonda.

El mundo de Elisabeth se desmorona cuando el director de la cadena, Harvey (Dennis Quaid), la despide, quieren a una chica de poco más de 20 años. Dennis Quaid nos regala uno de esos personajes tan repulsivos como disfrutables en la pantalla, que se llame Harvey (¿Weinstein?) seguro que es casualidad.

Todo cambiará en la vida de la otrora gran estrella cuando le ofrezcan un elixir de la juventud, con una sola inyección obtendrá una versión mejorada de sí misma, interpretada por Margaret Qualle. Pero existen una reglas e imcumplirlas tendrá consecuencias. Como si de El retrato de Dorian Grey se tratara iremos viendo el coste de la eterna juventud, pero no en un cuadro sino sobre el cuerpo de Demi Moore.

La Sustancia tiene momentos delirantes, mucho humor negro y va in crescendo hasta convertirse en un ‘body horror’ de manual. Pero incluso en ese momento la película te sigue atrapando, hasta cuando tienes que apartar la mirada porque lo que hay en pantalla te supera.

La nueva película de Coralie Fargeat bebe del cine de Cronenberg, del surrealismo y cine onírico de Lynch, tiene referencias a Kubrick y un final al más puro estilo de Tarantino, hasta podríamos decir que el director de Malditos Bastardos es Disney al lado del final apoteósico de Coralie Fargeat en La Sustancia.

El trabajo de Demi Moore, la que fuera la actriz mejor pagada en los años 90, es simplemente increíble y todo un puñetazo en la mesa a sus 61 años. Sí, está en plena forma y se atreve con todo, incluso con desnudos nada fáciles.

La película fue exhibida por primera vez en el Festival de Cannes donde entusiasmo y horrorizó a partes iguales. Del certamen salió premiada con el galardón a Mejor Guión. En el Festival de Toronto recibió el Premio del Público. Ahora se presenta en San Sebastián y antes de su estreno pasará por el Festival de Sitges. Algo tiene cuando todos la quieren en su programación.

Es muy probable que lean o escuchen críticas negativas de La Sustancia. Nada más terminar la proyección en el Festival de San Sebastián ya había disparidad: mientras unos participaban en un sonoro y prolongado aplauso, otros salían rápidamente por el patio de butacas murmurando ¡qué horror! ¡qué espanto! Es lo que tienen las obras provocativas, o las odias o las amas, normalmente no existe el término medio. Y yo la amé, mucho. Una última recomendación, si compran palomitas, cómanselas en la primera hora de película. O mejor, no vayan con comida.

La Sustancia se estrenará el próximo 11 de octubre en los cines de toda España.