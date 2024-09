El fanatismo nunca se puede justificar por muy superiores que sean los supuestos beneficios que busque. En 1914 nació Hildegart Rodríguez, una niña que en realidad era un proyecto de su madre, Aurora Rodríguez Carballeira, una fanática que buscaba engendrar una especie de mesías, "la primera mujer del futuro". Hildegart fue una niña prodigio que a muy temprana edad ya hablaba varios idiomas y que a los 17 años se convirtió en la abogada más joven de España.

La joven recibió una educación estricta y planificada por parte de su madre hasta el extremo. Saltó a la fama por publicar ensayos sobre la sexualidad femenina y militó en el PSOE. Allí conoció a Abel Velilla, un joven que le abrió a la pasiones de la vida, fuera del búnker en el que su madre había convertido su vida.

'La Virgen Roja'.

La historia de Hildegart llega a las salas de cine, y próximamente a Prime Video, de la mano de la directora Paula Ortíz y bajo el título La virgen roja. La película, presentada en el Festival de Cine de San Sebastián, nos cuenta la historia de madre e hija. Una madre que creía en la eugenesia, una disciplina que cree que se puede modificar la herencia genética de las personas para mejorar una raza o la especie humana. Ahí es nada.

Alba Planas y Najwa Nimri son las actrices elegidas para interpretar a madre e hija. Najwa Nimri aseguraba en una entrevista a esCine en el Festival de San Sebastián que "Aurora era una fanática, pero no estaba loca" al tiempo que remarca que "un parricidio nunca se puede justificar, es algo atroz".

'La Virgen Roja'.

No es la primera vez que esta trágica historia se lleva al cine, en 1977 Fernando Fernán Gómez dirigió Mi hija Hildegart. En esta ocasión la historia se centra más en Hildegart, en cómo descubre el mundo con los ojos de una principiante en todo lo que no tenga que ver con los libros. Y en Aurora, en una mujer que luchaba por la libertad de las mujeres pero que en el momento que comprobó cómo su hija empezaba a ejercer dicha libertad, el libre albedrío, la mató. ¿Qué hubiera pensado de aquellas mujeres que no se hubieran adherido a sus postulados?

Paula Ortíz sigue creciendo como cineasta con una historia en la que sabe mantener la tensión hasta el final, pese a que sepamos de antemano cuál es el terrible desenlace. El gran grueso de la película transcurre en la Segunda República, últimos momentos de vida de Hildegart y tiene como grandes alicientes la interpretación sobresaliente de Najwa Nimri.

La virgen roja llegará a los cines de toda España el próximo viernes 27 de septiembre.