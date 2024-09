Almodóvar duda de si ser "una petarda" ante Pedro Sánchez al que llama "Mr. Guapo"

Pedro Almodóvar ha presentado este jueves en el Festival de San Sebastián su última película, La habitación de al lado. Durante la rueda de prensa ha hablado más de otros temas que de la propia película. Por ejemplo, ha querido agradecer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que esté presente en el Kursaal durante la gala de entrega del Premio Donostia que el director manchego recibirá este jueves. A "Mr. Guapo" (en referencia a Pedro Sánchez) "hay muchas cosas que pedirle y decirle a un hombre de esas características a nivel político y a nivel físico".

El director ha continuado asegurando que "no es educado" pero "tengo que decidirme, si me convierto mitad petarda o mitad cineasta que reconoce un premio, se me ofrecen muchas posibilidades de hacer esta noche". No ha tenido problemas, eso sí, en atacar públicamente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. En ese punto no ha habido problemas de educación. El Ayuntamiento de Madrid ha instalado una exposición dedicada a Pedro Almodóvar en Conde Duque y lleva por título 'Madrid, chica Almodóvar'. El director ha reprochado durante la rueda de prensa a Almeida que no haya ido personalmente a visitar la exposición.

Ultraderecha de ultracatólicos

Pedro Almodóvar ha añadido que "lo peor que le puede ocurrir a una sociedad es que la ultraderecha se encuentre con el liberalismo más salvaje, si esos dos elementos, como ocurre en la actualidad, van de la mano, solo podemos pensar en que van a tomar las peores decisiones para todos nosotros". "Me gustaría votar en las elecciones de EEUU porque nos afectará a todos nosotros".

En la misma línea ha dicho que "todavía hay una ultraderecha rampante que sigue siendo negacionista. Me cuesta mucho trabajo pensar en la ultraderecha, y en el auge que está teniendo en todo el mundo. Primero son ultracatólicos, por lo menos los españoles".

Cambio climático e inmigrantes

Entre las diversas "reivindicaciones" que ha realizado desde el Festival de San Sebastián ha mencionado "el cambio climático, que a África, por sus circunstancias geográficas, el cambio climático se va a sentir más y va a ser más difícil". Suponemos que a San Sebastián no habrá ido en avión para dar ejemplo.

Almodóvar también se ha referido al problema de la inmigración. "Esos niños que vienen no acompañados o cualquier migrante, es una barbaridad que se les trate así. Es profundamente estúpido porque un niño invadiendo España no tiene el menor sentido. Es tremendamente injusto" ha dicho en referencia a las declaraciones de Vox sobre la "invasión" de inmigrantes.

"Los inmigrantes deberían ser bienvenidos. Somos un país envejecido y serían sangre nueva para rejuvenecer España. Además, hay varios problemas que se solucionarían".