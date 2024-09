Le pasó a Marlon Brando, Elizabeth Taylor y Paul Newman, luego a Jack Nicholson, Diane Keaton y Al Pacino y ahora a Brad Pitt, George Clooney o Sandra Bullock, siempre hay una nueva generación que se convierte en referencia de los jóvenes, los que más van al cine. Ahora son Timothée Chalamet, Tom Holland o Jenna Ortega los que llenan las salas de cine con sus Wonka, Spider-Man o Bitelchús Bitelchús.

Pero como bien dice el refranero español, 'el que tuvo, retuvo y guardó para la vejez'. Brad Pitt y George Clooney (60 y 63 años respectivamente) demuestran que siguen en forma, no sólo física sino actoralmente. Este fin de semana estrenan Wolfs en Apple TV+.

Inicialmente la película iba a estrenarse en cines de forma masiva, pero el batacazo de otra película de Apple TV+, Fly me to the moon con Scarlett Johansson y Channing Tatum (costó 100 millones de dólares pero sólo recaudó 42 millones en todo el mundo), hizo que el estudio y plataforma cambiase de planes.

Copiando la estrategia de Netflix, Apple TV+ estrena Wolfs de forma reducida en pocas salas (para poder optar a las ceremonias de premios) y tan sólo una semana después en su plataforma. Así lo anunció en el Festival de Venecia donde Wolfs fue presentada por primera vez.

George Clooney y Brad Pitt presentan 'Wolfs' en Venecia.

Jon Watts, responsable de la trilogía del Spider-Man de Tom Holland, dirige Wolfs, la historia de dos lobos solitarios, dos "solucionadores" de las cosas más turbias, como limpiar la escena de un crimen deshaciéndose de un cadáver inoportuno. La película comienza con una mujer de mediana edad desesperada en una suite de un hotel de lujo, el joven que la acompañaba está muerto en el suelo. Llama a un número de teléfono sin un nombre asignado.

Al hotel llegará el personaje de George Clooney (sin nombre, su trabajo es no existir oficialmente) para deshacerse del cadáver y que la mujer pueda volver a su vida sin mácula. El problema es que hasta la habitación también llegará el personaje de Brad Pitt (también sin nombre), otro solucionador al que también han contratado para ayudar a la mujer en apuros, una importante funcionaria de Nueva York.

Fotograma de 'Wolfs'.

Los dos desconfían del otro, los dos se parecen demasiado y los dos tienen su propio ego. Tendrán que dejar todo a un lado para colaborar juntos y que esta noche sea olvidada por todos. Todo se complicará aún más cuando el muerto resulte que sea El muerto vivo de Peret, sólo estaba de parranda.

La química en pantalla entre George Clooney y Brad Pitt es innegable. Ya lo demostraron en las tres entregas de Ocean’s en la que trabajaron juntos. Posteriormente coincidieron brevemente en Quemar después de leer de los hermanos Coen, pero de eso hace ya más de 15 años.

Es incomprensible que dos estrellas que combinan tan bien en pantalla no hayan trabajado más juntos. Seguramente debido al caché de ambos. The New York Times publicó que Clooney y Pitt habían cobrado 35 millones de dólares cada uno por Wolfs. El propio Clooney desmentía la información en The Hollywood Reporter y añadía que, de hecho, ambos han devuelto parte de sus salarios en Wolfs después de que Apple TV+ no estrene la película en salas.

Wolfs es una película con sabor al cine de los 90, al cine de acción con numerosos guiños cómicos y dos superestrellas encabezando el reparto. La película tiene acción, con una gran escena de persecución en la que ambos intentan dar caza al "muerto" con una buena dosis de comedia. Pero no de comedia boba e infantil al estilo de las últimas entregas de Star Wars para que sea cine familiar, sino de comedia audaz. Los dos veteranos actores saben reírse de sí mismos incluso.

Un buen guion, una buena dirección y dos grandes interpretaciones, qué más se puede pedir a una película hoy día. Y encima no supera las dos horas de duración, otra de las modas del cine actual. No habrá que esperar otros 15 años para ver a George Clooney y Brad Pitt de nuevo juntos, Apple TV+ anunció en el Festival de Venecia que Wolfs tendrá una secuela.